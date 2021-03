ZTE lança solução Precise RAN e o primeiro uso comercial de NodeEngine do setor para capacitar a transformação digital

SHENZHEN, China, 5 de março, 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um importante provedor internacional de telecomunicações, soluções de tecnologia empresarial e para consumidores de Internet móvel, lançou hoje o relatório da solução Precise RAN precisa para a modernização da economia digital e o relatório sobre a tecnologia NodeEngine, junto com a China Mobile, para a transformação digital do parque industrial, bem como o primeiro caso de uso comercial de NodeEngine do setor.

Com a temática da capacitação precisa do setor, a conferência de lançamento da solução Precise RAN e de NodeEngine da ZTE foi realizada on-line. Nesta conferência, representantes de empresas líderes do setor, como o Xinfengming Group (um dos maiores fabricantes do setor de poliéster) e a China Southern Power Grid, compartilharam as mais recentes conquistas nas atualizações digitais assistidas por 5G na Internet industrial e no setor de energia, com foco na transformação digital, no desenvolvimento de aplicações do 5G e na ecologia industrial.

Precise RAN ajuda a construir a base da economia digital

A economia digital agora está à frente da tendência. A construção de uma nova infraestrutura é o principal impulsionador do desenvolvimento contínuo da economia digital. O 5G passou a ser um mecanismo importante da nova infraestrutura. Como desenvolvedor da economia digital, o foco da ZTE está em três campos tecnológicos: rede final, nuvem de precisão e capacitação de rede e plataforma, e abre o caminho para atualizações industriais com inovação, criatividade e paciência, para capacitar todos os setores a acelerar sua transformação digital e injetar o 5G no setor como um desenvolvedor da economia digital.

Aplicações em indústrias verticais têm diversos requisitos, envolvendo mídia, energia, mineração, transporte, assistência médica, educação e muitos outros campos. As redes de telecomunicações precisam oferecer experiências de serviço diferenciadas e determinísticas, bem como garantia de desempenho máximo em termos de latência, confiabilidade e velocidade. Com este cenário, a ZTE propôs a solução Precise RAN. Por meio do planejamento de precisão, fatiamento de precisão, identificação de precisão, programação de precisão, medição de precisão e O&M de precisão, a Precise RAN direciona os recursos sem fio mais razoáveis e as funções sem fio mais adequadas para aplicações do 5G nas indústrias verticais, oferecendo, assim, garantia de um serviço preciso, utilização eficiente de recursos sem fio, bem como uma base sólida para serviços 5G em vários setores.

NodeEngine acelera a transformação digital do parque industrial

Diante da futura onda de transformação digital em larga escala das empresas, acelerar a construção de parques inteligentes torna-se uma prioridade máxima. A ZTE lançou a solução NodeEngine e espera ajudar as empresas a localizar as aplicações digitais com os menores custos e prazos, oferecendo isolamento e proteção de serviço, QoS racionalizada, posicionamento de alta precisão e recursos de gerenciamento de autoatendimento.

Além disso, a solução garante a segurança das informações de produção da empresa e cria uma rede local inteligente e sob demanda orientada para aplicações verticais para operadoras e empresas, acelerando assim a incubação de aplicações 5G no parque industrial e promovendo o processo de transformação e atualização digital dos parques industriais.

Em 2019, a ZTE, o Xinfengming Group e a China Mobile implementaram em conjunto uma solução digital 5G completa em uma fábrica inteligente 5G na província chinesa de Zhejiang, incluindo aplicações como robô de inspeção 5G com visão de máquina 8K baseada em IA, AGV 5G não tripulado, vigilância de vídeo HD panorâmica, etc.

Além disso, as três partes concluíram recentemente o primeiro uso comercial do NodeEngine do setor para realizar a implementação rápida de rede privada com baixo custo, ao mesmo tempo em que garantem a segurança dos dados. Ao mesmo tempo, o portal local de O&M do NodeEngine pode ser utilizado para visualizar a qualidade da rede em tempo real, de modo a obter gerenciamento e controle flexíveis. Isso melhora o recurso de gerenciamento da produção para a empresa e melhora a eficiência da produção e o gerenciamento e o controle de qualidade do produto.

Esta fábrica 5G inteligente conquistou o primeiro prêmio no maior concurso de aplicações do 5G da China, o "Blooming Cup", dentre 3.731 projetos. O grupo Xinfengming, habilitado pelo 5G, desenvolveu um ecossistema completo, composto por Internet, fibra química e coordenação de quatro cadeias (cadeia produtiva, cadeia de suprimentos, cadeia de serviços e cadeia de valor). Isso suporta rapidamente a implementação do plano de multiplicação da capacidade empresarial. Nos últimos três anos, a capacidade total dobrou para 10 milhões de toneladas por ano. Em 2025, a capacidade total aumentará para 20 milhões de toneladas por ano.

No momento, o 5G entrou no principal estágio de integração e inovação. Surgiu a tendência de colaboração de várias partes, incluindo operadoras de telecomunicações, fornecedores de equipamentos e indústrias verticais. A ZTE está comprometida em fazer parte do desenvolvimento da economia digital e continuará a consolidar o caminho de atualização industrial para todos os parceiros do setor e trabalhar com seus parceiros para adotar uma nova era de transformação digital abrangente da economia e da sociedade.

A seguir, está o link para acessar o relatório NodeEngine :

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202102251538.pdf

A seguir, está o link para acessar o relatório da solução Precise RAN:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202103050922.pdf

Contato para a mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation