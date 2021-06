ZTE lança terceira geração do 5G Indoor CPE MC8020

SHENZHEN, China, 28 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante fornecedora internacional de soluções de tecnologia em telecomunicações, empresariais e de consumo para Internet móvel, lançou a terceira geração de seu 5G Indoor CPE MC8020 no Mobile World Congress de 2021.

A ZTE havia lançado anteriormente um dos primeiros roteadores 5G do mundo, o ZTE 5G Indoor CPE MC801, em 2018. A segunda geração do 5G Indoor CPE MC801A da empresa foi lançada em 2019, conquistando o prestigioso prêmio de iF Design. Atualmente, o 5G Indoor CPE MC801A está disponível em mais de 30 países da Europa, Ásia, África e Oriente Médio.

Destaques do produto:

Suporta ambos os modos 5G SA e NSA, assim como bandas de espectro Sub-6GHz e mmWave.

Possibilita a convergência de caminho duplo de banda larga 5G e com fio com a tecnologia exclusiva zlink Boost, permitindo acesso gigabit duplo.

Emprega a mais recente tecnologia de acesso Wi-Fi 6 AX5400, proporcionando 200% mais velocidade de acesso do que a da geração anterior.

Adota antena de alto ganho omnidirecional de quatro vias para oferecer uma rede 5G de alta velocidade para até 128 usuários de Wi-Fi simultaneamente.

Para atender à necessidade cada vez maior de transmissão ao vivo, a terceira geração do ZTE 5G Indoor CPE MC8020 oferece conectividade 5G de alta qualidade, soluciona o congestionamento de rede em cenários complexos, atende aos requisitos de configuração em nível empresarial e tem configurações amigáveis para o consumidor para facilitar a conectividade doméstica inteligente.

Tecnologia de super antena 3.0

A mais recente tecnologia de super antena 3.0 da ZTE atinge uma verdadeira altura omnidirecional para melhorar a penetração do sinal 5G. A nova tecnologia de super antena oferece 15% mais cobertura e velocidade de acesso 20% mais rápida do que a do ZTE 5G Indoor CPE MC801A.

Conectividade rápida para cenários complexos

Com o mais recente NPU de nível empresarial da Qualcomm®, o 5G Indoor CPE MC8020 da ZTE oferece Wi-Fi 6, 4x4 MIMO e 4KQAM a uma taxa de velocidade máxima de até 5,4 Gbps para até 128 usuários simultaneamente. Ele suporta as principais tecnologias de Wi-Fi 6, como OFDMA, TWT e BSS coloring, e utiliza o poder de computação de IA em nível de chip, reduzindo efetivamente a interferência e o consumo de energia, ao mesmo tempo que atende a acordos de nível de serviço (SLAs) mais altos para perfis de uso diversificados conectados simultaneamente.

zLink Boost

A avançada tecnologia zLink Boost converte automaticamente redes de banda larga sem fio e com fio, dobrando as velocidades a montante e a jusante do 5G Indoor CPE MC8020 da ZTE para conseguir uma conexão constante de alta velocidade.

Conexão de toque único NFC

Com a nova funcionalidade NFC, o 5G Indoor CPE MC8020 da ZTE pode ser conectado a smartphones habilitados para NFC com apenas um toque. A conexão de TVs, computadores e dispositivos inteligentes ao 5G Indoor CPE MC8020 da ZTE pode ser automatizada sem alterações às configurações da rede Wi-Fi.

Principais inovações 5G

Com 16 anos de experiência em Internet móvel e quase 1.000 patentes na área, a ZTE enviou mais de 200 milhões de dispositivos de Internet móvel para o mundo todo, com remessas de seus chipsets autodesenvolvidos ultrapassando 30 milhões. Até o momento, os produtos de terminais de Internet móvel 5G da ZTE foram implementados comercialmente em mais de 30 países e regiões.

Contatos para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

