ZTE lance une série de nouveaux produits et solutions 5G au MWC 2022

SHENZHEN, Chine, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques d'Internet mobile pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs, a lancé aujourd'hui une série de nouveaux produits et solutions 5G au Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne. Les nouveaux produits et solutions témoignent du grand engagement de ZTE à construire le réseau 5G le plus simple avec une efficacité énergétique, à stimuler la transformation numérique des industries avec un réseau privé tout-en-un et à exploiter facilement le réseau complexe.

UniSite NEO de ZTE, parmi les nouvelles solutions, est la solution de site la plus simple de l'industrie. Alimentée par l'unité radio intégrée de la série OmniUBR, elle est capable de réduire les unités radio de 18 à 5 et de prendre en charge un site de 6 bandes à 3 secteurs avec seulement 5 unités, réduisant ainsi considérablement le coût de location du site jusqu'à 57 % et offrant 40 % de consommation d'énergie en moins.

De plus, ZTE a mis à jour son portefeuille 5G RAN avec la série de produits Massive MIMO de nouvelle génération. Il comprend des AAU 32TR et 64TR, jusqu'à 192 éléments d'antenne et 320 watts, et présente le produit Massive MIMO le plus léger de l'industrie pesant 9 kg pour les sites à fort trafic avec un espace limité. La mise à jour complète du portefeuille de produits de scénario de ZTE conclut l'amélioration du réseau radio et améliore le retour sur investissement pour ses opérateurs.

Au MWC 2022, ZTE présente une solution de réseau privé 5G tout-en-un basée sur le nouveau modèle de réseau 5G en tant que service. Il s'agit d'un package de commande à service unique avec le logiciel et le matériel pré-intégrés, ainsi que des réseaux 4G et 5G convergés. Le package dispose des fonctionnalités de réseau sur mesure pour renforcer la société numérique.

ZTE présente trois grands types de réseau privé 5G, dont l'armoire compacte pour les usines intelligentes avec des dizaines d'applications d'entreprise à lancer sur le cloud, le serveur unique i5GC pour un campus complet où les applications sont plus diversifiées et où la sécurité des données et le libre-service sont obligatoires, et le MEC embarqué pour une salle d'équipement très limitée et des scénarios d'application simples.

De plus, ZTE a lancé VMAX, l'accélérateur de la transformation numérique au MWC 2022, pour répondre à la complexité croissante de l'exploitation et de la maintenance du réseau, considérée comme l'un des enjeux majeurs pour les opérateurs. VMAX de ZTE peut contribuer à améliorer l'expérience client, réduire les coûts et optimiser les performances opérationnelles.

VMAX fait partie de uSmartNet, la solution de réseau autonome de ZTE, et transforme le fonctionnement d'un seul domaine en une perspective tout-domaines et de bout en bout, fournissant un aperçu unique. Lorsque des erreurs réseau se produisent, VMAX prend en charge l'auto-rétablissement du service inter-domaines. Il atteint la cause profonde du problème de service et la plainte du client en quelques minutes avec une précision de localisation de plus de 80 % et une augmentation de l'efficacité de 30 %.

En outre, VMAX peut interpréter l'intention de service et générer des suggestions de planification du réseau avec précision et un minimum d'intervention. Pendant ce temps, il offre une sécurité de bout en bout pour différents scénarios afin de protéger la vie privée.

« L'optimisation des performances, l'extension des frontières et l'amélioration de l'efficacité sont trois clés de la stratégie de ZTE en matière de croissance 5G », a déclaré Zhang Wanchun, directeur général adjoint de ZTE Corporation. « ZTE espère travailler avec ses partenaires de l'industrie pour construire le réseau public le plus simple et le plus solide, le réseau privé sur mesure et le réseau d'entreprise le plus intelligent. »

Cliquez pour obtenir la version complète du nouveau lancement de ZTE 2022 :

https://topicsen.zte.com.cn/Online-Events/5G_Growing_Part.html

Contacts pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation