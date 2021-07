ZTE lanceert zijn under-display camera smartphone van de nieuwste generatie, de Axon 30

SHENZHEN, China, 29 juli 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van technologische oplossingen voor telecommunicatie, ondernemingen en consumenten voor het mobiele internet, lanceerde vandaag in China zijn under-display camera smartphone van de nieuwste generatie, de ZTE Axon 30.

ZTE werpt zich op als trendsetter op het gebied van volledige schermen door uit te pakken met het nieuwe segment van smartphones met camera's onder het scherm. Door haar toonaangevende under-display cameratechnologieën te upgraden, bracht de onderneming het commercialiseringsproces van de under-display camera smartphone in een stroomversnelling. De ZTE Axon 30 zal zijn gebruikers een ongekende nieuwe ervaring bieden.

Ni Fei, Senior Vice President van ZTE Corporation en President van de Mobile Device Division: "Scherm en fotografie zijn de twee pijlers van de toekomstige smartphone-evolutie. Vandaag brengen we onze under-display camera smartphone van de nieuwste generatie, de ZTE Axon 30 uit. Met verder verbeterde prestaties en uitgebreide upgrades maakt de ZTE Axon 30 een sprong voorwaarts en biedt hij onze gebruikers een revolutionaire full-screen visuele ervaring in vergelijking met de vorige generatie."

Toekomstgerichte trendsetter met volledig scherm

Om de beste balans te bereiken tussen de displayprestaties en de schermvorm, heeft ZTE talrijke technische uitdagingen overwonnen en een kwaliteitssprong gemaakt op het vlak van de onzichtbaarheid van de frontcamera en de displayprestaties. Dat kon dankzij voortdurende innovatie en upgrades in de zes kerntechnologieën, waaronder de speciale pixelmatrix, unieke drivercircuits, onafhankelijke displaychip, frontcamera, eigen selfie-algoritme en grotere lichtgevoelige 4-in-1 camera met 2,24-µm equivalent grote pixelcamera.

De schermzone van de under-display camera is wereldwijd de eerste met een hoge pixeldichtheid van 400 PPI. Dit kan zorgen voor betere displayprestaties met behoud van een hoge transmittantie en een betere visuele integratie met het scherm als geheel. De ingenieuze schakeling maakt synchronisatie mogelijk tussen de frontcamera en het conventionele displaygedeelte, waardoor een natuurlijker overgang tussen beide mogelijk wordt. Het nieuwe toestel is uitgerust met een onafhankelijke schermdisplaychip, die de schermweergave nauwkeuriger en beter gesynchroniseerd maakt, door middel van intelligente pixelverbetering en intelligente schermoptimalisering. 7 lagen van uiterst transparante materialen en 3 speciale verwerkingstechnologieën worden gebruikt om het cameragebied onder het scherm lichtdoorlatend te maken. In combinatie met de grotere lichtgevoelige 4-in-1 camera met 2,24-µm-equivalent grote pixel creëert dit een uitstekende lichtomgeving voor opnamen.

De ZTE Axon 30 is ook de eerste under-display camera smartphone met een scherm met 120Hz vernieuwingsfrequentie en 360Hz touch sampling rate. De ZTE Axon 30 is ook uitgerust met een 6,92-inch AMOLED-scherm en een beeldverhouding van 20.5:9 op bioscoopniveau, in combinatie met DTS:X® Ultra intense 3D-audiotechnologie. De smartphone biedt zijn gebruikers een filmkijkervaring van hoge kwaliteit. Het scherm dekt 100% het DCI-P3 kleurengamma en ondersteunt 10-bit kleurdiepte en 1,07 miljard kleuren.

Het is de eerste smartphone ter wereld met de drie gezaghebbende oogbeschermingscertificaten, te weten TUV, SGS en UL. Het scherm van de ZTE Axon 30 kan de straling van blauw licht effectief verminderen, beschermt het gezichtsvermogen en ondersteunt DC-dimming om visuele vermoeidheid door schermflikkering te verminderen, zodat de gebruiker op meerdere manieren zorg kan dragen voor zijn ogen.

Revolutionaire gebruikerservaring ondersteund door sterke prestaties

Wat de prestaties betreft, is de ZTE Axon 30 uitgerust met het Qualcomm® Snapdragon™ 870G mobiele platform met een "1+3+4" octa-core ontwerp en een maximale kernfrequentie van 3,2 GHz. Deze ondersteunt perfect een gaming-ervaring van professioneel niveau met zijn rekenkracht, grafische weergave en netwerkmogelijkheden. Het nieuwe toestel maakt gebruik van de zelfontwikkelde geheugenfusietechnologie, waarbij een deel van de vrije opslagruimte wordt gebruikt om het werkgeheugen uit te breiden met maximaal 5 GB.

De krachtige fotografiefuncties vormen sinds kort een belangrijk onderdeel van de ZTE Axon-serie. De ZTE Axon 30 zet deze trend voort met de AI quad-camera, waaronder een 64 megapixel hoofdcamera, een 120-graden groothoekcamera, een 3cm macrolens en een scherptedieptelens. Zo kunnen gebruikers gemakkelijk spelen met verschillende opnamescenario's. De camera ondersteunt ook gelijktijdige opnamen met meerdere camera's, waardoor gebruikers kunnen kiezen uit verschillende opnameperspectieven. Verder bevat de camera de Super Night Mode-functie die nachtruis kan onderdrukken via een AI-algoritme dat de gebruikers aantrekkelijkere nachtkleuren biedt.

De nieuwe camera wordt geleverd met een verscheidenheid aan klassieke filters en ondersteunt 3D Lut filters die gebruikers naar wens kunnen aanpassen. Met de magische kleurveranderingsfunctie kunt u ook een enkele kleur in het beeld kiezen, terwijl u meer opties hebt om het gebied te veranderen met een andere kleur naar keuze. De ZTE Axon serie ontsluit een prachtige en kleurrijke wereld van beelden voor haar gebruikers en zet zo een volgende stap in gepersonaliseerde camera-opnamen.

De ZTE Axon 30 ondersteunt dual-way videostabilisatie voor de hoofdcamera en de groothoekcamera die op intelligente wijze onscherpe beelden in beweging kan corrigeren en dynamische video-opnamen helderder en stabieler kan maken. De intelligente VLOG-functies voor korte video's van de telefoon omvatten Hitchcock-zoom, pull-focus-effecten, ingebouwd snel afspelen, slow motion en terugspoelen. Ook is het toestel uitgerust met meerdere sets van dynamische, artistieke en coole filmsjablonen die gebruikers helpen om vlot te filmen in een verscheidenheid van stijlen.

Op het vlak van 5G-ervaring biedt de ZTE Axon 30 naadloze connectiviteit. De Axon 30 is voorzien van de 5G superantenne 3.1 die is uitgerust met een "anti-lock" antennesysteem en een dubbele wifi antenne. Ongeacht of de antenne verticaal of horizontaal wordt vastgehouden, kan worden voorkomen dat de handen de antenne blokkeren en kunnen de signaaltransmissiemogelijkheden met 100% worden verbeterd. Het unieke netwerkdetectiealgoritme kan de telefoon helpen om op intelligente wijze het beste netwerk te identificeren, naadloos te schakelen en een intelligente versnelling van 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2-kanalen te realiseren om altijd een snelle en stabiele internetervaring te garanderen.

Gestroomlijnd ontwerp en langdurig vermogen

De ZTE Axon 30 heeft een ultradunne behuizing van slechts 7,8 mm dik en 189 g licht. Dit past bij de ultradunne bezel, de dubbele taillelijn en het dynamische gestroomlijnde esthetische ontwerp, zodat het toestel er in zijn geheel avant-klasse uitziet en aansluit bij de huidige esthetische trends.

Het nieuwe cameragedeelte aan de achterkant van het toestel heeft een iconisch LABEL-ontwerp door een uniek label met beeldfusietechnologie te creëren. De achterschelp is gemaakt van 3D-composietpolymeermateriaal met een op nanoniveau aangebrachte glimmende textuur. Het holografische illusie-effect kan zorgen voor een rijke licht- en schaduwovergang met een oogverblindende kleurenpracht. Het nieuwe toestel heeft twee kleurenschema's: Zwart en Aqua, waar gebruikers uit kunnen kiezen, zodat ze een unieke optie hebben die past bij hun voorkeur.

De ZTE Axon 30 is ook uitgerust met een 4200mAh batterij en 55W snellader. Het drievoudige ijskoelsysteem, bestaande uit een grote VC vloeistofkoelplaat, thermische gel met hoog vermogen en grafeen/koper composietmateriaal, kan de constant hoge prestaties garanderen.

In de golf van technologische innovatie blijft de ZTE Axon 30 de under-display cameratechnologie verder verkennen. Dit nieuwe staaltje van een sterk product brengt de consument een nieuwe ervaring die zijn verbeelding te boven gaat. Updates van modelversies en prijsinformatie zullen volgen.

De wereldwijde versie komt binnenkort op de officiële website van ZTE.

