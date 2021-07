ZTE lascia il segno in occasione dell'MWC 2021

SHENZHEN, Cina, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha annunciato oggi in linea con il tema "Empowering Digital Transformation", di aver presentato le sue più recenti prassi e soluzioni TIC di successo nelle tre sezioni espositive "Efficient Digital Connecting", "Diversified Digital Industry" ed "Enriched Digital Lifestyle" in occasione del Mobile World Congress 2021, in corso dal 28 giugno al 1° luglio.

Inoltre, l'azienda ha ospitato una vetrina virtuale con uno speciale sito web per l'MWC attivo per l'intera durata del congresso, in modo da garantire una fantastica esperienza MWC a tutti i visitatori presenti all'evento e a tutti coloro che si collegano online ovunque nel mondo.

Costruire una rete digitale verde, sicura e intelligente

Alla luce del proprio impegno per la creazione di una rete digitale verde, sicura e intelligente, ZTE ha presentato all'MWC 2021 le nuovissime soluzioni 5G SA e le reti all-optical.

Per quanto riguarda la rete wireless, ZTE aiuta gli operatori a implementare una modernizzazione efficiente della rete e un'evoluzione 5G attraverso siti semplificati, l'esclusiva condivisione dinamica dello spettro SuperDSS trimodale, nonché i prodotti di nuova generazione FDD Massive MIMO presentati durante l'evento. Contemporaneamente, con i tre vantaggi - l'esperienza di fornitura su larga scala end-to-end, la serie di soluzioni innovative e le capacità di potenziare il settore - ZTE può fornire reti SA 5G superiori per gli operatori.

Per la rete wireless, ZTE ha fornito eccellenti esperienze di banda larga attraverso reti all-optical. Sul lato dell'accesso ottico, ZTE si è messa al servizio di 1/4 degli abbonati FTTx in tutto il mondo con i suoi prodotti e soluzioni all'avanguardia per facilitare la trasformazione ottica globale.

In termini di rete di trasporto ottico, l'evoluzione continua passa attraverso innovazioni tecniche in tre direzioni: aggiornamento della larghezza di banda, ricostruzione topologica e trasformazione dei servizi. Parliamo ad esempio del primo prodotto con lunghezza d'onda singola 1.2T del settore a ottenere le massime prestazioni di trasmissione.

Inoltre, ZTE ha fornito soluzioni di rete green end-to-end per aiutare gli operatori a ottenere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio, risparmiando oltre 1,3 miliardi di kWh di consumi energetici ogni anno per i propri clienti a livello globale. Inoltre, la più recente piattaforma operativa intelligente AIVO 3.0 combina big data e tecnologia AI per implementare il funzionamento di rete intelligente, riducendo i costi e migliorando notevolmente l'efficienza. In termini di sicurezza informatica, ZTE ha creato tre open lab di sicurezza in tutto il mondo e ha superato le migliori certificazioni di sicurezza del settore per garantire la sicurezza e la credibilità di ciascuna rete.

Potenziare la trasformazione digitale con la convergenza delle TIC

Nel corso dell'MWC, ZTE ha presentato una gamma completa di infrastrutture cloud, soluzioni di rete privata 5G personalizzate e messaggistica dell'era 5G, che possono aiutare gli operatori a potenziare il settore e a raggiungere la trasformazione da fornitori di servizi di comunicazione a fornitori di servizi digitali.

In termini di infrastruttura cloud, ZTE ha integrato il cloud edge distribuito con la rete fornita dalle tecnologie IT e CT e ha collaborato con gli operatori per promuovere la trasformazione digitale del settore attraverso componenti di moduli flessibili.

Per quanto riguarda la rete privata aziendale, ZTE dispone della serie di prodotti più completa, della personalizzazione precisa di SLA e della consegna one-stop, che facilitano ulteriormente la trasformazione digitale e l'aggiornamento del settore e forniscono agli operatori un nuovo modello di business per esplorare il mercato ToB.

Nel frattempo, ZTE, utilizzando la nuova piattaforma di messaggistica dell'era 5G, aiuta gli operatori a migliorare il proprio tasso di conversione aziendale e l'efficienza dei servizi per i settori verticali. Attraverso la ricarica B2B diversificata, gli operatori possono nuovamente controllare i punti di accesso al traffico mobile e aumentare i ricavi dal mercato ToB.

In termini di pratiche di trasformazione digitale, ZTE ha creato un modello di cubo digitale.

A Shenhuo, ZTE ha utilizzato la tecnologia "5G+ intelligent manufacturing" per agevolare l'aggiornamento digitale delle aziende chimiche tradizionali. A Binjiang, Nanchino, ZTE ha creato un punto di riferimento per la produzione intelligente 5G, realizzando 5G e automazione nell'intero processo di produzione e il modello di Binjiang è stato replicato rapidamente in Thailandia. ZTE, insieme all'AIS e alla Suranaree University of Technology, ha aiutato il settore manifatturiero thailandese a muoversi verso lo sviluppo digitale, intelligente, green e a basse emissioni di anidride carbonica. Al porto di Anversa, in Belgio, lo slicing E2E della rete 5G di ZTE ha contribuito contemporaneamente a rispondere alle esigenze aziendali di reti personalizzate in cinque diverse dimensioni verticali. In Colombia, ZTE ha fornito soluzioni telemedicali E2E 5G, consentendo agli ospedali locali di ridurre il tempo di contatto medico-paziente durante la pandemia. Questa misura può ridurre il rischio di infezioni incrociate e il tempo di diagnosi del 35%.

Ad oggi, ZTE ha collaborato con oltre 90 operatori e oltre 500 partner in tutto il mondo in un'ampia esplorazione delle applicazioni 5G in oltre 15 settori industriali, raccogliendo un gran numero di casi applicativi innovativi del settore.

Portare il colore nella vita digitale

Nell'era digitale, le tecnologie hanno arricchito notevolmente la nostra vita. In occasione dell'MWC, con i suoi smartphone di nuova generazione, i prodotti per le periferiche smart e la banda larga gigabit orientata alle famiglie, le nuove piattaforme video e l'ecologia, ZTE renderà la vita digitale di individui e famiglie più colorata.

ZTE crea una nuova esperienza di rete a banda larga domestica, con il Wi-Fi 6 che da 100 M arriva al gigabit. Una rete Mesh, costituita da AP "1+N", può ampliare la copertura Wi-Fi e arrivare a una copertura completamente gigabit per le reti domestiche. Nella soluzione in fibra ottica per l'intera casa, il cavo di rete viene sostituito con la fibra ottica. La rete in fibra ottica viene utilizzata tra gateway e AP. Questo ha risolto il problema del potenziamento di velocità della rete domestica con un unico passaggio e consente di completare l'implementazione in appena un'ora, ma con servizi di alta qualità per 20 anni.

Ad oggi, i terminali per uso personale e domestico 5G di ZTE sono disponibili in oltre 30 Paesi e regioni, con spedizioni complessive di terminali per uso domestico superiori a 500 milioni. L'azienda ha recentemente lanciato una serie di nuovi prodotti per il networking in fibra ottica, che coprono l'intera casa. Questa innovazione rende possibile l'implementazione di una rete domestica all-optical.

Inoltre, in occasione dell'MWC 2021, ZTE ha esibito i suoi dispositivi terminali leader del settore, tra cui l'ultimo smartphone di punta ZTE serie Axon 30, l'elegante ZTE serie S30, ZTE Watch GT, ZTE LiveBuds e altri prodotti ecologici intelligenti, nonché i terminali dati personali e per famiglie C-IoT, compresi i prodotti portatili CPE MU5001 per il 5G ZTE. Tutti questi prodotti consentono prestazioni smart improntate sul 5G. Inoltre, durante l'evento, ZTE ha anche presentato ufficialmente una nuova generazione di CPE MC8020 5G Indoor, in grado di offrire agli utenti una nuova esperienza di rete.

ZTE sta gradualmente integrando le proprie capacità e competenze su telefoni cellulari tradizionali, banda larga mobile, moduli chipset terminale e prodotti ecologici al fine di costruire un "grande terminale", con la creazione di un ecosistema smart a scenario completo "1+2+N". Inoltre, ZTE integrerà smartphone e dispositivi terminali per dati personali e familiari, e si concentrerà su quattro principali scenari applicativi che includono salute sportiva, viaggi d'affari, didattica domestica e intrattenimento audiovisivo, grazie a vari prodotti ecologici intelligenti 5G, destinati a trasformare lo stile di vita smart 5G in realtà.

Esperienze audio-visive imperdibili

In occasione di questa fiera, ZTE offre anche varie esperienze online e offline.

Sette ospiti, guidati da Xu Ziyang, CEO di ZTE Corporation, presenteranno nove interventi e tavole rotonde per condividere informazioni su argomenti di attualità come la combinazione di digitalizzazione e intelligence, AI, XR, 6G e lotta all'epidemia con l'impiego di tecnologie. Inoltre, ZTE ospita tre importanti forum tematici online: "Delivering Network Services During Covid-19", "5G SA Prime" e "Messaging in 5G Era".

Nel corso dell'MWC 2021, ZTE, insieme alla Croce Rossa italiana, ha lanciato la prima T-shirt intelligente 5G del mondo. I due lati della "5G Smart T-shirt", basati su rivoluzionarie tecnologie indossabili, consentono il monitoraggio della salute da remoto. La t-shirt rileva parametri biovitali mai rilevati prima da sensori tessili, come un elettrocardiogramma "reale", l'analisi del movimento respiratorio e dei componenti del sudore, lo sforzo muscolare e la temperatura corporea, oltre a consentire la trasmissione tramite collegamento ZTE 5G ultra veloce ai centri sanitari e di controllo, nonché ai singoli utenti.

Contatti per i media:

Alessio De Sio

ZTE Italia

Tel: +39 366 682 4010

Email: [email protected]

