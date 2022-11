ZTE lidera transformação digital na Cúpula do 5G e no Congresso de Usuários de 2022

SHENZHEN, China, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), provedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, deu início hoje à Cúpula do 5G e ao Congresso de Usuários de 2022, no Lago Maggiore em Stresa, na Itália.

A ZTE realiza essa Cúpula do 5G e esse Congresso de Usuários com o tema "Inspirar a Transformação Digital" de 8 a 9 de novembro de 2022. Vários líderes de opinião, parceiros do setor, analistas líderes da GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP e Global Data, operadoras de alto nível e muitas outras pessoas participam do evento e compartilham suas principais percepções. O evento, com duração de dois dias, convidou mais de 300 participantes de mais de 70 empresas, e mais de 50 convidados falarão sobre casos de 5G, ecossistemas bem-sucedidos, transformação digital, B5G e tópicos sustentáveis ecológicos.

"No futuro, o mundo digital e o mundo real interagirão de forma mais intensa, rompendo o espaço dimensional e evoluindo gradualmente para uma nova era de conexão profunda e contínua", destacou Xiao Ming, vice-presidente sênior da ZTE. "Cada passo que damos hoje tem o propósito de medir de forma fiel e firme o mundo real e de abrir e reconstruir novos limites do mundo virtual."

A transformação digital não é mais apenas uma simples inovação; ela se tornou uma conexão inteligente de diferentes serviços e segmentos verticais do setor.

"Uma das principais missões do 5G nos próximos anos é viabilizar a transformação digital em todos os setores. No ano passado, o 5G expandiu comercialmente de forma vertical, já explorando economias de escala", disse John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "No entanto, para alcançar essas economias, os setores precisam explorar muitos cenários de aplicação diferentes a fim de transformar o 5G de uma tecnologia opcional para uma essencial."

"Se quisermos construir empresas e comunidades mais fortes e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de deixar ninguém para trás. As operadoras móveis têm um papel fundamental no ecossistema da inovação tecnológica. As operadoras podem mitigar os desafios de lançamento no mercado, oferecendo a plataforma, o relacionamento com o cliente e os recursos para impulsionar sua inovação móvel em escala", observou Lara Dewar, diretora de marketing da GSMA Ltd.

Com tecnologias para todos os cenários, aplicações e conexões inovadoras como base, a ZTE integrou a digitalização inteligente em todos os aspectos da vida, como fabricação inteligente, portos, medicina, residências etc., e também está fornecendo tecnologias subjacentes para dar apoio à transformação digital dos setores e da sociedade. Os modelos de negócios, as tecnologias e as necessidades dos clientes estão mudando em um ritmo avassalador. Portanto, um ecossistema colaborativo ajuda os setores de telecomunicações não só a sobreviver, mas também a prosperar em uma era tão exigente. Durante o evento, a ZTE apresentará ainda mais suas tecnologias e soluções de ponta e lançará o artigo sobre tecnologia B5G em parceria com a GSMA.

A demonstração do caso vertical bem-sucedido não só reitera a realidade na era 5G, mas também demonstra como o setor pode monetizar essas aplicações e aplicá-las em escala. Além disso, especialistas e líderes da ZTE mostram o sucesso da rede em diferentes regiões do mundo. O lançamento do Mini 5GC mostra que os produtos da ZTE são os primeiros do mercado que já foram adotados pelas operadoras.

Daqui em diante, a ZTE, fiel ao compromisso com sua visão e missão, ou seja, "viabilizar a conectividade e a confiança em todos os lugares" e "conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor", impulsionará ainda mais a transformação digital.

