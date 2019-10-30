ZTE обнародовала «Белую книгу Common Edge» о технологиях MEC

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 31 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня обнародовала технический документ под названием «Белая книга о Common Edge», содержащий описание полностью конвергированной периферийной облачной платформы Сommon Edge. Решение Common Edge от ZTE включает функциональную платформу MEP, облегченное периферийное облако, полный комплекс серверов, ориентированных на граничную область сети, а также средства граничного ускорения.

Разработка предоставляет доступ к многочисленным сетевым возможностям. Свыше 100 видов характеристик граничных сетей, включая беспроводное позиционирование в помещении, RNIS (информационная служба радиосети), TCPO (сервис оптимизации TCP) и VO (сервис видеооптимизации), оказываются доступными для внешней среды, что ускоряет процессы разработки и внедрения инновационных сервисов.

Ориентированное на полное соединение решение ZTE Common Edge предоставляет доступ к беспроводным и фиксированным сетям с поддержкой разнообразных стандартов, включая 4G/5G/WiFi.

Посредством углубленной интеграции технологий OpenStack и Kubernetes разработка предоставляет операторам возможность унифицированного обзора периферийного облака и продуманную систему управления ресурсами, охватывающую унифицированные вычисления, сеть, хранилище и средства безопасности, что повышает эффективность контроля и использования ресурсов.

В качестве платформы для унифицированного облачного управления на базе технологий искусственного интеллекта, это решение предоставляет возможности унифицированного контроля над центральным ЦОД и периферийным облаком для реализации автоматического эксплуатационно-технического обслуживания граничных облачных систем.

Кроме этого, Сommon Edge от ZTE включает сервер на укороченном шасси 450 мм Е5410/Е5430 (U9103) с 14 разъемами PCIe, упрощенной схемой фронтального подключения, облегчающей процедуры технического обслуживания в ограниченных пространствах периферийных ЦОД, удовлетворяя требования к ускорению и расширению аппаратного обеспечения граничной области.

Технический доклад ZTE cодержит углубленный анализ проблем, связанных с внедрением технологий МЕС, описание предлагаемых компанией решений для создания и развертывания сервисов МЕС, а также подробное описание прикладных сценариев МЕС.

Располагая обширными научными наработками и аналитическими знаниями в сфере 5G MEC, компания ZTE активно продвигает разработку ключевых технологий и отраслевых стандартов, продолжая оптимизировать технологии виртуализации граничных платформ и расширять доступ к сетевым возможностям.

ZTE тесно сотрудничает с телекоммуникационными операторами по всему миру в вопросах верификации решений МЕС и развертывания экспериментальных сетей. Кроме того, компания привлекла свыше 200 отраслевых клиентов и более 100 стратегических партнеров из сфер контроля за организацией промышленного производства, IoV (Интернета транспорта), интеллектуального сельского хозяйства и здравоохранения к совместному формированию взаимовыгодной среды MEC и ускоренному переходу различных отраслей промышленности и бизнеса на цифровые технологии.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Ознакомиться с полным текстом доклада ZTE Common Edge White Paper можно по ссылке:

https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margrete Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775207

Email: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Tел.: +7 903 618 29 62

Email: veronica.karliukevich@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation