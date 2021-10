ZTE obtém certificado da norma internacional ISO/IEC 27701 para seus dispositivos terminais

Com o objetivo de proteger totalmente a privacidade do usuário

SHENZHEN, China, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763. HK/000063.SZ), uma grande provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresas e tecnologias de consumo para a internet móvel, foi aprovada na análise da British Standards Institution (BSI) e obteve o certificado da norma internacional ISO/IEC 27701:2019 para PIMS (Sistema de Gerenciamento de Informações de Privacidade).

Este certificado demonstra o reconhecimento das autoridades internacionais dos dispositivos terminais da ZTE em termos de proteção da privacidade do usuário e facilitará ainda mais o desenvolvimento inovador dos produtos terminais da ZTE nas áreas de segurança dos dados do usuário e proteção da privacidade.

Até o momento, a ZTE tem se concentrado em cenários centrais, construindo um sistema de conformidade de proteção de privacidade com base em processo e circuito fechado e de ponta a ponta, e integrou o conceito de proteção da privacidade nos processos de pesquisa e desenvolvimento de produtos.

O escopo desta certificação de proteção de privacidade abrange os serviços de P&D, manutenção e operação dos aplicativos com base no sistema operacional MyOS da ZTE (serviço de mensagens, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall e Z-Board), bem como as funções com base no sistema operacional MyOS (atualização do sistema, reconhecimento facial e conta ZTE). A ZTE construiu um sistema completo de proteção da informação do usuário que envolve rosto e voz do consumidor, consumo e compras, interação homem-computador e outras áreas principais, que podem proteger de forma abrangente a privacidade do usuário.

O ISO/IEC 27701:2019 é atualmente uma das normas de proteção de privacidade mais confiáveis do mundo. A norma, emitida em conjunto pela Organização Internacional para Padronização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) em agosto de 2019, tem como objetivo ajudar as organizações a proteger e processar efetivamente as informações pessoais coletadas.

Além disso, a norma oferece uma forte garantia para que as empresas atendam aos requisitos de conformidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa, reconhecido pelo setor como o mais rigoroso regulamento de proteção de privacidade da história. A ZTE passou na certificação desta vez, marcando que sua proteção à privacidade atingiu o nível internacional avançado.

A ZTE está comprometida em estabelecer um sistema líder de conformidade de proteção de dados aplicável e eficaz. A partir de 2019, a ZTE estabeleceu a ISO/IEC 27701:2019 PIMS bem como as melhores práticas do setor. Além disso, a ZTE introduziu e estabeleceu os PIMS na linha de produto principal e melhorou continuamente de acordo com o negócio real. De 2020 a 2021, os produtos 5G sem fio da ZTE, produtos de rede de núcleo sem fio e produtos de tecnologia digital foram sucessivamente aprovados pela certificação ISO/IEC 27701:2019.

A ZTE, como fornecedora de dispositivos terminais no ecossistema inteligente de cenário completo, estará continuamente comprometida a melhorar o sistema de proteção à privacidade para criar um ambiente sustentável, transparente, aberto e confiável de proteção à privacidade. Daqui em diante, a empresa, em virtude de suas vantagens tecnológicas, assumirá a segurança como uma importante pedra angular, lançará mais dispositivos terminais 5G, oferecerá aos consumidores produtos e serviços diversificados e convenientes e construirá um estilo de vida digital e inteligente mais incrível e seguro.

