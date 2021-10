ZTE obtém certificado ISO/IEC 27701:2019 em gestão de recursos humanos

SHENZHEN, China, 22 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um grande provedor internacional de soluções tecnológicas em telecomunicações, empresas e consumo para a internet móvel, anunciou hoje que suas atividades de gestão de recursos humanos foram aprovadas na revisão do British Standards Institute (BSI) e a empresa obteve a ISO/IEC 27701: Certificado PIMS (Privacy Information Management System) 2019 em gestão de recursos humanos.

A ISO/IEC 27701:2019 é atualmente a norma de proteção de privacidade mais confiável do mundo. Com o objetivo de ajudar as organizações a proteger e processar efetivamente as informações pessoais coletadas, a norma oferece forte suporte para que as empresas atendam aos requisitos da lei de proteção de informações pessoais da China, à regulamentação geral de proteção de dados da UE, bem como às leis e regulamentos de proteção de dados de outros países e regiões.

O escopo desta certificação abrange as atividades de gestão de recursos humanos a cargo do Departamento de Recursos Humanos da ZTE Corporation, que inclui recrutamento e alocação, remuneração e benefícios, gestão de equipes, cultura corporativa, relações com funcionários, bem como vários campos de negócios, como a proteção da privacidade do sistema de informações de recursos humanos, aplicação de leis e regulamentos, segurança da informação corporativa, segurança da área física e gestão de compras.

O certificado ISO/IEC 27701:2019 simboliza o reconhecimento máximo dos esforços de proteção da privacidade dos funcionários da ZTE por autoridades internacionais e as conquistas realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos da ZTE Corporation no edifício e operação do sistema de gestão de privacidade pessoal.

"Nas atividades de gestão de recursos humanos, o Departamento de Recursos Humanos da ZTE Corporation precisa processar uma grande quantidade de informações pessoais de funcionários. A ZTE atribui muita importância aos direitos pessoais dos funcionários e protege a privacidade dos mesmos", disse o Sr. Gu Junying, vice-presidente executivo da ZTE. "A empresa incorporou leis e regulamentos externos aos sistemas e regras da governança corporativa e formulou medidas de gestão implementáveis de acordo com os requisitos da ISO/IEC 27701:2019. Esses sistemas e regras, bem como medidas de gestão, foram integrados às atividades de gestão de recursos humanos por meio de ferramentas digitais, garantindo a segurança e a credibilidade do processamento de informações dos funcionários e a legitimidade e conformidade da gestão de processos."

O Sr. Lin Jin, diretor geral da BSI Asia Pacific, disse: "Em nome do BSI Group, gostaria de parabenizar a gestão de recursos humanos da ZTE pela aprovação na auditoria e conquista do certificado ISO/IEC 27701 de gestão de informações de privacidade. A aquisição do certificado ISO mostra que a ZTE Corporation tornou-se a primeira empresa do mundo a obter o certificado ISO 27701 na área de gestão interna de recursos humanos."

"A construção do sistema de proteção de informações pessoais de recursos humanos alcançou resultados marcantes. É uma importante manifestação da proteção das informações privadas da empresa, respeito aos direitos e interesses dos funcionários e cumprimento das responsabilidades dos empregadores", acrescentou o Sr. Lin Jin. "No futuro, a BSI continuará a suportar a criação do excelente sistema de conformidade da ZTE. Esperamos a promoção contínua dos recursos de proteção de dados de recursos humanos da ZTE e fornecemos demonstrações de referência e experiência valiosa para todo o setor e para o trabalho de conformidade de dados de várias empresas."

Daqui em diante, A ZTE continuará a posicionar-se como uma empresa de classe mundial e líder no setor em conformidade com a proteção de dados pessoais, melhorar a gestão e o controle de riscos de ponta a ponta e otimizar a gestão e operação do sistema, esperando ampliar ainda mais a gestão e o controle efetivos do sistema, promover a marca de empregador, construir confiança e moldar a imagem da empresa de "defensora da privacidade dos funcionários".

