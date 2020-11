ZTE ondersteunt Ncell bij het voltooien van preventief netwerkonderhoud op Everest Base Camp

Het kenmerkende basisstation van Ncell is het exclusieve en hoogste basisstation op de zuidelijke helling van EBC. Sinds de ingebruikname in 2010 levert het hoogwaardige netwerkdiensten voor de lokale bevolking en bergbeklimmers.

Voor de werking en het onderhoud van het netwerk (O&M) hebben de ingenieurs van ZTE verschillende uitdagingen overwonnen die inherent aan de omgeving zijn, zoals grote hoogtes, stormwinden en lage temperaturen, en hebben ze de operationele en preventieve onderhoudswerkzaamheden uiteindelijk tot een goed einde gebracht, inclusief vervanging van elektrische apparatuur, onderhoud aan draadloze en transportnetwerken en optimalisatie van de netwerkkwaliteit.

Het kenmerkende basisstation wordt voornamelijk aangedreven door zonne-energie en stand-by-batterijen. Omdat het zich op grote hoogte met barre weersomstandigheden bevindt, is het onderhoud van het basisstation een moeilijke klus. In het Sagarmatha National Park-gebied van Nepal bevinden zich 10 basisstations die allemaal gebouwd zijn en onderhouden worden door ZTE. Sinds 2010 leveren de basisstations continu 24 uur per dag mobiele netwerkdiensten voor de lokale bevolking en bergbeklimmers.

In de toekomst zal Ncell met ZTE samenwerken om de dekking van het mobiele netwerk van de hele route van Mount Everest te bereiken.

Als vertrouwde en belangrijke partner van Ncell werkt ZTE al meer dan tien jaar samen met Ncell om draadloze, kernnetwerk- en transportnetwerkdiensten aan te bieden in Nepal, waarmee aan meer dan 60% van Ncell's zakelijke behoeften op het gebied van draadloze netwerken wordt voldaan.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telecomproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf zet zich in om klanten geïntegreerde end-to-end-innovaties te bieden voor het leveren van uitstekende kwaliteit en waarde naarmate de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. Genoteerd aan de effectenbeurzen van Hong Kong en Shenzhen (aandelencode H-aandeel: 0763.HK/A-aandeel aandelencode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 landen.

