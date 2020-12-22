ZTE опубликовала Белую книгу о коммерческом развертывании сетей 5G SA

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного Интернета, опубликовала в издании Mobile World Live Белую книгу о коммерческом развертывании сетей 5G SA. В этом документе показано, что SA является целевой архитектурой 5G, в которой закладывается прочная основа для полной реализации ценности, связанной с применением 5G.

Белая книга подробно рассматривает проблемы, связанные с сетями 5G SA, и способы их решения, включая сплошное покрытие, совместное использование спектра «мульти-RAT», сквозное сетевое сегментирование, а также сетевые и сервисные приложения 5G, ориентированные на корпоративный сектор.

Что касается сплошного покрытия, то ключевое значение для его экономичной реализации имеют три фактора, а именно серийно выпускаемые продукты с поддержкой технологии 5G NR, а также технология улучшения связи по восходящему каналу и совместное построение высокочастотных и низкочастотных сетей.

Между тем, опорная сеть с конвергентной архитектурой, двухрежимные базовые станции NSA/SA и SuperDSS могут обеспечить сосуществование и плавную эволюцию сетей мульти-RAT.

Сетевое сегментирование, являющееся важнейшей функцией 5G, реализовано на всех элементах сети и системы управления. Ряд передовых технологий и продуктов, таких как сквозное сегментирование, облегчённое ядро 5GC, интегрированные UPF и MEC, были внедрены в системы реализации отраслевых частных сетей и сервисных приложений.

Кроме того, в Белой книге представлены несколько успешных бизнес-приложений 5G, например, система дистанционного управления береговыми кранами на основе сети 5G в умном порту Тяньцзиня и интеллектуальный завод ZTE в Нанкине, где развернуто умное производство компании ZTE для оборудования сетей 5G.

В информационном бюллетене также предполагается, что в 2022 году будет введена в коммерческую эксплуатацию сеть 5G на базе 3GPP R16 с продолжением анализа и внедрения новых ценностей прикладных систем 5G.

Ниже представлена ссылка для ознакомления с информационным документом по коммерческому развертыванию сетей 5G SA:

https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time

Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

Контакты для СМИ:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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