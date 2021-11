ZTE ottiene la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27701 per i suoi dispositivi terminali

Destinati a proteggere completamente la privacy degli utenti

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763. HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha superato la revisione della British Standards Institution (BSI) e ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27701:2019 PIMS (Privacy Information Management System).

Questa certificazione dimostra il riconoscimento da parte delle autorità internazionali dei dispositivi terminali di ZTE in termini di protezione della privacy degli utenti e faciliterà ulteriormente lo sviluppo innovativo dei prodotti terminali ZTE nel campo della sicurezza dei dati degli utenti e della protezione della privacy.

Ad oggi, ZTE si è concentrata sugli scenari core, creando un sistema di compliance di protezione della privacy end-to-end, a ciclo chiuso e basato su processi, e ha integrato il concetto di protezione della privacy nei processi di ricerca e sviluppo dei prodotti.

L'ambito di questa certificazione di protezione della privacy copre i servizi di ricerca e sviluppo, manutenzione e gestione delle app basate sul sistema operativo MyOS di ZTE (Message Service, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall e Z-Board), nonché le funzioni basate sul sistema operativo MyOS (aggiornamento del sistema, riconoscimento facciale e account ZTE). ZTE ha creato un sistema completo di protezione delle informazioni per gli utenti che comprende il volto e la voce dei consumatori, il consumo e lo shopping, l'interazione uomo-computer e altre aree chiave, in grado di proteggere in modo completo la privacy degli utenti.

ISO/IEC 27701:2019 è attualmente uno degli standard più autorevoli al mondo in merito alla protezione della privacy. Lo standard, pubblicato congiuntamente dall'International Organization for Standardization (ISO) e dalla International Electrotechnical Commission (IEC) nell'agosto 2019, ha lo scopo di aiutare le organizzazioni a proteggere ed elaborare efficacemente i dati personali raccolti.

Inoltre, lo standard offre una solida garanzia alle aziende di soddisfare i requisiti di compliance del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR), riconosciuto dal settore come il più rigoroso regolamento sulla protezione della privacy nella storia. ZTE adesso ha superato la certificazione, sottolineando che la sua protezione della privacy ha raggiunto il livello avanzato internazionale.

ZTE si è impegnata a istituire un sistema di compliance per la protezione dei dati leader, applicabile ed efficace. A partire dal 2019, ZTE ha utilizzato come parametro lo standard ISO/IEC 27701:2019 PIMS e le best practice del settore. Inoltre, ZTE ha introdotto e stabilito i PIMS nella linea di prodotti core e ha migliorato costantemente conformemente con l'attività effettiva. Dal 2020 al 2021, i prodotti 5G wireless, i prodotti di rete core wireless e i prodotti di tecnologia digitale di ZTE hanno consecutivamente superato la certificazione ISO/IEC 27701:2019.

ZTE, in qualità di fornitore di dispositivi terminali nell'ecosistema smart full-scenario, si impegna costantemente a migliorare il sistema di protezione della privacy per creare un ambiente di protezione della privacy sostenibile, trasparente, aperto e credibile. In futuro, grazie ai suoi vantaggi tecnologici, l'azienda farà della sicurezza un'importante pietra miliare, lancerà un maggior numero di dispositivi terminali 5G, fornirà ai consumatori prodotti e servizi diversi e convenienti e costruirà uno stile di vita digitale e intelligente più straordinario e sicuro.

