ZTE получает высокие оценки на конкурсе Lightwave Innovation Reviews

News provided by

ZTE Corporation

Apr 01, 2021, 05:52 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня объявила о том, что ее оптическая сеть передачи данных с контактным сращиванием кабелей, технология PON+ и технология интеллектуальных оптических кросс-коннектов получили высокие оценки в рамках конкурса Lightwave Innovation Reviews в знак признания лидирующего положения ZTE в сфере оптической связи.

ODN с контактным сращиванием кабелей: обеспечение эффективного развертывания оптической сети 

Предлагаемая компанией ZTE оптическая сеть передачи данных (ODN) с контактным сращиванием кабелей включает в себя серию блоков для подключения оптических узлов, находящихся внутри помещений и за их пределами, а также оптические кабели заводского изготовления. По сравнению с традиционным сплавлением (сваркой) оптических волокон, принципиально новый тип соединения оптических кабелей заводского производства облегчает процесс сращивания и повышает эффективность конструкции в целом. Кроме того, данная технология позволила получить первые в отрасли разъемы со сращиванием, обеспечивающие возможность «слепого сопряжения» и «самофиксации». Благодаря своей модульной конструкции данная система может развертываться в любых погодных условиях и обеспечивает упрощение эксплуатации и повышенную гибкость сетевого взаимодействия.

Технология PON+: техническая новинка F5G и рыночная практика 

Благодаря системной оптимизации и принципиальному обновлению технологии оптического доступа разработанная компанией ZTE технология PON+ улучшает сквозной охват сценариев, детерминированный низкий уровень задержки, виртуализацию, вычислительные возможности сетей доступа и надежность. Кроме того, она повышает качество обслуживания и степень удовлетворенности пользователей услуг домашнего широкополосного доступа в Интернет, а также способствует внедрению технологий пассивных оптических сетей (PON) для распространения сценариев от домашних хозяйств до сферы государственного управления и корпоративного сектора. В дополнение к этим преимуществам данное решение поддерживает процесс перехода традиционных отраслей и секторов к использованию волоконно-оптических и цифровых технологий, а также средств искусственного интеллекта. Она подготавливает почву для внедрения F5G и стимулирует новый рост в соответствующих отраслях, обеспечивая прочную основу для долгосрочного планирования и развития различных отраслей.

Технология интеллектуальных оптических кросс-коннектов (OXC) на основе диапазона C++: создание эффективных, надежных и экологически чистых оптических сетей 

Предлагаемая компанией ZTE интеллектуальная система OXC поддерживает разброс направлений оптических каналов до 32 градусов. Она может применяться к диапазону C++ для достижения пропускной способности узла до 1500Т и выше с целью гибкого планирования обслуживания в различных направлениях на основных узлах дата-центров.

В разработанной компанией ZTE системе OXC используются три новейшие технологии. Во-первых, она основана на оптической объединительной плате. Несколько шлейфовых волоконно-оптических кабелей автоматически подводятся к гибким платам и компонуются в них, образуя оптическую коммутационную матрицу. Это существенно сокращает потери соединений, значительно повышая надежность системы. Кроме того, высокоточные оптические соединители используются для обеспечения высокоточной юстировки оптических интерфейсов. Автоматическая фиксация и разъединение разъемов позволяет выдерживать вибрационные помехи, обусловленные внешними факторами.

Помимо этого, она отличается принципиально новой пыленепроницаемой конструкцией оптического разъема, обеспечивающей эффективную защиту оптической объединительной платы от загрязнения пылью в процессе эксплуатации. Кроме того, ее интеллектуальная оптическая метка может обеспечивать интеллектуальный контроль и отслеживание длин волн, значительно повышая эффективность развертывания, эксплуатации и технического обслуживания сети.

Конкурс Lightwave Innovation Reviews проводился медиаплатформой Lightwave, широко известной в мировой индустрии оптических сетей. Lightwave проводит ежегодный конкурс новаций на протяжении многих лет с целью выявления наиболее выдающихся продуктов и технологий в сфере оптической связи. В состав жюри конкурса входят известные специалисты по оптическим сетям, представляющие крупнейших операторов сетей и поставщиков, а также руководители высшего звена, аналитики и инженеры научно-исследовательских и консалтинговых компаний, работающих в данной отрасли.

Контакты для прессы:
Margaret Ma (Маргарет Ма) 
ZTE Corporation 
Тел.: +86 755 26775189 
Эл. почта: [email protected] 

Related Links

www.zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation

Also from this source

ZTE scoort hoog in Lightwave Innovation Reviews...

ZTE reçoit des notes élevées dans le cadre des Lightwave...

Explore

More news releases in similar topics