ZTE получает высокие оценки на конкурсе Lightwave Innovation Reviews

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня объявила о том, что ее оптическая сеть передачи данных с контактным сращиванием кабелей, технология PON+ и технология интеллектуальных оптических кросс-коннектов получили высокие оценки в рамках конкурса Lightwave Innovation Reviews в знак признания лидирующего положения ZTE в сфере оптической связи.

ODN с контактным сращиванием кабелей: обеспечение эффективного развертывания оптической сети

Предлагаемая компанией ZTE оптическая сеть передачи данных (ODN) с контактным сращиванием кабелей включает в себя серию блоков для подключения оптических узлов, находящихся внутри помещений и за их пределами, а также оптические кабели заводского изготовления. По сравнению с традиционным сплавлением (сваркой) оптических волокон, принципиально новый тип соединения оптических кабелей заводского производства облегчает процесс сращивания и повышает эффективность конструкции в целом. Кроме того, данная технология позволила получить первые в отрасли разъемы со сращиванием, обеспечивающие возможность «слепого сопряжения» и «самофиксации». Благодаря своей модульной конструкции данная система может развертываться в любых погодных условиях и обеспечивает упрощение эксплуатации и повышенную гибкость сетевого взаимодействия.

Технология PON+: техническая новинка F5G и рыночная практика

Благодаря системной оптимизации и принципиальному обновлению технологии оптического доступа разработанная компанией ZTE технология PON+ улучшает сквозной охват сценариев, детерминированный низкий уровень задержки, виртуализацию, вычислительные возможности сетей доступа и надежность. Кроме того, она повышает качество обслуживания и степень удовлетворенности пользователей услуг домашнего широкополосного доступа в Интернет, а также способствует внедрению технологий пассивных оптических сетей (PON) для распространения сценариев от домашних хозяйств до сферы государственного управления и корпоративного сектора. В дополнение к этим преимуществам данное решение поддерживает процесс перехода традиционных отраслей и секторов к использованию волоконно-оптических и цифровых технологий, а также средств искусственного интеллекта. Она подготавливает почву для внедрения F5G и стимулирует новый рост в соответствующих отраслях, обеспечивая прочную основу для долгосрочного планирования и развития различных отраслей.

Технология интеллектуальных оптических кросс-коннектов (OXC) на основе диапазона C++: создание эффективных, надежных и экологически чистых оптических сетей

Предлагаемая компанией ZTE интеллектуальная система OXC поддерживает разброс направлений оптических каналов до 32 градусов. Она может применяться к диапазону C++ для достижения пропускной способности узла до 1500Т и выше с целью гибкого планирования обслуживания в различных направлениях на основных узлах дата-центров.

В разработанной компанией ZTE системе OXC используются три новейшие технологии. Во-первых, она основана на оптической объединительной плате. Несколько шлейфовых волоконно-оптических кабелей автоматически подводятся к гибким платам и компонуются в них, образуя оптическую коммутационную матрицу. Это существенно сокращает потери соединений, значительно повышая надежность системы. Кроме того, высокоточные оптические соединители используются для обеспечения высокоточной юстировки оптических интерфейсов. Автоматическая фиксация и разъединение разъемов позволяет выдерживать вибрационные помехи, обусловленные внешними факторами.

Помимо этого, она отличается принципиально новой пыленепроницаемой конструкцией оптического разъема, обеспечивающей эффективную защиту оптической объединительной платы от загрязнения пылью в процессе эксплуатации. Кроме того, ее интеллектуальная оптическая метка может обеспечивать интеллектуальный контроль и отслеживание длин волн, значительно повышая эффективность развертывания, эксплуатации и технического обслуживания сети.

Конкурс Lightwave Innovation Reviews проводился медиаплатформой Lightwave, широко известной в мировой индустрии оптических сетей. Lightwave проводит ежегодный конкурс новаций на протяжении многих лет с целью выявления наиболее выдающихся продуктов и технологий в сфере оптической связи. В состав жюри конкурса входят известные специалисты по оптическим сетям, представляющие крупнейших операторов сетей и поставщиков, а также руководители высшего звена, аналитики и инженеры научно-исследовательских и консалтинговых компаний, работающих в данной отрасли.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

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SOURCE ZTE Corporation