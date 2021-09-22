ZTE получила крупнейшую долю в тендере на закупку маршрутизаторов China Mobile

ZTE получила крупнейшую долю в лоте 4 тендера China Mobile на централизованную закупку высокотехнологичных маршрутизаторов

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 22 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763. HK / 000063.SZ), один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила о том, что получила 50% доли в лоте 4 на закупку высокотехнологичных маршрутизаторов/коммутаторов для China Mobile на 2021-2022 годы. Маршрутизаторы China Mobile ZXR10 M6000-18 S и ZXR10 M6000-8S Plus занимают первое место в мировом рейтинге. По количеству представленных единиц оборудования, этот лот является крупнейшим в сегменте централизованных закупок высокотехнологичных маршрутизаторов China Mobile.

ZTE предоставит маршрутизаторы, которые будут использоваться как SR (сервисные маршрутизаторы) и PE (маршрутизаторы на стороне провайдера) в следующих сценариях: облачная частная сеть, сетевое облако, 5 G UPF (функция пользовательской плоскости), IP частная сеть и ГВС (городская вычислительная сеть). Кроме того, ZTE обеспечит необходимое оборудование для будущей сети IP China Mobile, особенно для облачных частных сетей и транспортных сетей 5G.

Основанный на ROSng , операционной системе маршрутизаторов с независимыми правами интеллектуальной собственности, высокотехнологичный маршрутизатор ZXR 10 M 6000- S ZTE поддерживает SR/EVPN/SRv6/BIER и ускоряет развитие IP-сетей в направлении простоты и интеллектуальности. В маршрутизаторе используется встроенный процессор NP (сетевой процессор), обеспечивающий производительность одного слота 1T и соответствующий ведущим отраслевым стандартам в области характеристик трансляции, энергосбережения и SDN (программно-определяемая сеть).

В июне 2021 года высокотехнологичные маршрутизаторы ZXR 10 T 8000 и ZXR 10 M 6000-3 S , занимающие 2-е место в рамках комплексной оценки, были выбраны для участия в тендере по лотам 3 и 5 данного контракта. Кроме того, в сегменте централизованных закупок высокотехнологичных маршрутизаторов China Mobile на 2019-2020 годы ZTE занимает первое место в лоте 2 (для высокопроизводительных маршрутизаторов 2T) и второе в лоте 3 (для высокопроизводительных маршрутизаторов 400G). На данный момент модель ZXR10 M6000-S занимает 2-е место на рынке страны.

Являясь движущей силой развития цифровой экономики, компания ZTE стремится предоставлять ведущие решения в области цифровой инфраструктуры. Непрерывно внедряя инновации, компания завоевала ключевую конкурентоспособность в области стандартных патентов, ключевых технологий и производственных решений для ускорения процесса построения сетей 5 G .

В перспективе компания ZTE в партнерстве с China Mobile продолжит модернизацию своих сетевых технологий 5G и ускорит коммерческое развертывание сетей 5G для обеспечения цифрового будущего.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +79036182962

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn

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