ZTE получила премию GTI «Инновационный прорыв в мобильных технологиях-2018»

Китайский разработчик внес заметный вклад в исследования, тестирование, реализацию совместных отраслевых проектов и коммерциализацию архитектуры SA. В 2018 году компания ZTE первой представила коммерческое решение SA с серийными продуктами, поддерживающими полный спектр диапазонов, все сценарии развертывания широкомасштабных сетей 5G и предварительную коммерциализацию 5G SA.

В сотрудничестве с ведущими мировыми операторами ZTE создала первые экспериментальные сети 5G SA в Китае и Европе, провела первый в мире сеанс связи 5G SA на частоте 2,6 ГГц и 3,5 ГГц в соответствии с требованиями 3GPP и установила первое в мире соединение IoT NR согласно спецификации 3GPP SA. Таким образом, компания полностью подтвердила технические возможности и преимущества связи SA, параллельно накопив обширный опыт в вопросах коммерческого развертывания сетей 5G.

«Для ZTE большая честь получить премию «Инновационный прорыв в мобильных технологиях» от GTI. Эта награда служит признанием наших усилий по продвижению 5G, - отметил вице-президент ZTE по вопросам TDD и продуктов 5G д-р Хань Ган (Han Gang). - Мы и дальше будем сотрудничать с партнерами из GTI, активно содействуя промышленному внедрению технологий TD-LTE и 5G».

Начиная с 2011 года, общественная организация GTI работает над оптимизацией и глобальным коммерческим продвижением стандартов TD-LTE, а также над конвергенцией TDD и FDD. В ходе Всемирного мобильного конгресса в начале 2016 года GTI представила инициативу GTI 2.0, направленную на активизацию разработок в сфере TD-LTE, ускоренный переход от 4G к 5G и усовершенствование экосистемы сетей нового поколения.

Являясь активным сторонником технологий TD-LTE и 5G, компания ZTE достигла впечатляющих результатов в их стандартизации, разработке устройств и чипсетов, а также в развертывании телекоммуникационных сетей TD-LTE и 5G.

На сегодняшний день ZTE сотрудничает с более чем 20 ведущими мировыми телекоммуникационными операторами в рамках реализации совместных проектов и тестировании технологий 5G. Компания представила линейку комплексных коммерческих продуктов 5G, полностью отвечающих потребностям первой волны развертывания сетей нового поколения. В будущем, китайский разработчик планирует продолжить совместные испытания 5G и содействовать ускоренному коммерческому внедрению нового стандарта в мировом масштабе.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru , www.zte.com.cn .

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +7 (903) 618 29 62

Email: veronica.karliukevich@zte.com.cn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/825831/ZTE_Wins_GTI_Innovative_Breakthrough_in_Mobile_Technology_Award_2018.jpg

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SOURCE ZTE Corporation