ZTE получила сертификат ISO/IEC 27701:2019 на свои базовые сетевые продукты

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 4 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, получила сертификат соответствия требованиям стандарта ISO/IEC 27701:2019 (система менеджмента персональной информации), выданный Британским институтом стандартов (BSI), в отношении своих базовых сетевых продуктов.

Эта сертификация охватывает научно-исследовательские и сервисные услуги платформы ZTE Universal Subscriber Profile Platform (ZXUN USPP) и Cloud Foundation (TECS CloudFoundation). Кроме того, она касается многих сервисных сфер, включая научные исследования и разработки продуктов, инженерно-техническое обслуживание, информационную безопасность, трудовые ресурсы, административное управление, недвижимость и т.д.

Эта сертификация не только полностью признает возможности базовых сетевых продуктов ZTE в сфере обеспечения безопасности и защиты персональной информации, но и подтверждает высокий уровень качества конструкции разработанной компанией ZTE системы обеспечения защиты данных.

В настоящее время ISO / IEC 27701:2019 является самым авторитетным в мире стандартом защиты персональной информации. Он был опубликован Международной организацией по стандартизации ( ISO ) совместно с Международной электротехнической комиссией ( IEC ) в августе 2019 года с целью помочь организациям эффективно защищать и обрабатывать персональную информацию, собираемую в соответствии с требованиями Закона Китайской Народной Республики о кибербезопасности, Общего регламента ЕС по защите данных ( GDPR ) и законодательных/нормативно-правовых актов по защите данных, принятых в других странах и регионах, и для предоставления компаниям надежных гарантий соблюдения указанных требований.

С точки зрения проектирования, разработки, внедрения, эксплуатации и технического обслуживания и других аспектов защиты персональных данных базовые сетевые продукты ZTE получили одобрение по результатам критического анализа и комплексной оценки со стороны BSI , проводившихся в два этапа.

Реализуя концепцию «Безопасности, заложенной в ДНК, и доверия через прозрачность», компания ZTE считает защиту персональной информации не только правовой нормой, но и важной основой для доверия, совместного созидания и морального удовлетворения.

В настоящее время компания ZTE сосредотачивает свое внимание на базовых сценариях, формируя всеобъемлющую, автоматически регулирующуюся и процессно-ориентированную систему обеспечения соответствия нормативным требованиям по защите персональных данных. Кроме того, компания интегрировала концепцию защиты персональных данных в процесс научных исследований и разработок продукции в качестве важной подоплеки базовой конкурентоспособности.

В перспективе компания ZTE , опираясь на сертификат соответствия своих базовых сетевых продуктов требованиям международного стандарта, продолжит поставлять более безопасные и надежные сетевые продукты и решения для отраслей и своих клиентов по всему миру в целях обеспечения работоспособности высококачественных сетей 5 G .

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +79036182962

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn

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