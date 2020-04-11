ZTE помогла China Mobile отправить первое в Китае сообщение через 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 11 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня предоставила возможность чжэцзянскому филиалу мобильного оператора China Mobile отправить первое в Китае сообщение 5G с использованием стандарта GSMA UP2.4 в городе Ханчжоу. В результате China Mobile стал первым китайским телекоммуникационным оператором, развернувшим Центр 5G-сообщений (5GMC).

Коммерческий запуск сервиса 5G-сообщений от China Mobile запланирован на конец июня 2020 года, и отправка первого сообщения нового формата положила начало официальному обратному отсчету времени, оставшегося до этого события.

Тестирование нового сервиса проводилось с использованием соединения между системой сообщений 5G и чатботом или существующим сетевым оборудованием. Подобная модель позволяет осуществлять адресную передачу сообщений с обширным мультимедийным контентом - изображений, видероликов, файлов геолокации и т.д.

Коммуникация между терминалом и чатботом нового поколения обеспечивается посредством платформы МААР, что гарантирует заметную оптимизацию качества мультимедийных сервисов и ускоряет процесс коммерческого внедрения систем обмена сообщениями 5G.

Чжэцзянский филиал China Mobile стал первым подразделением телекоммуникационного оператора, на базе которого был развернут экспериментальный центр 5G-сообщений. В созданной компанией ZTE системе 5GMC используется облачная архитектура NFV и встроенное легкое с точки зрения требуемых ресурсов решение.

В дополнение к обратной совместимости с короткими сообщениями 2G/3G/4G система 5GMC также предоставляет новые услуги 5G-месседжинга, характеризующиеся расширенными опциями и возможностями отправки коммерческих, мультимедийных сообщений, обмена визитными карточками и функционирования чатботов.

Как следствие, пользователи мобильных устройств 5G и промышленные клиенты получают доступ к комплексным услугам, включающим полный функционал поиска, ведения диалога, взаимодействия и осуществления платежей в окне диалога без необходимости устанавливать какие-либо дополнительные приложения.

ZTE в течение длительного времени сотрудничает с China Mobile в вопросах внедрения сервиса обмена 5G-сообщениями. Являясь ведущим мировым поставщиком технологических решений, компания ZTE вместе с China Mobile активно разрабатывают и продвигают международные стандарты 5G-месседжинга. В частности, ZTE оказала China Mobile поддержку в процессе получения первого в мире сертификата GSMA UP и организовала проведение тестирования на межсетевое взаимодействие для трех крупнейших китайских операторов при отправке 5G-сообщений, заложив тем самым прочный фундамент для дальнейшего развития новых сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +7(903)6182962

Email: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153800/ZTE.jpg

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