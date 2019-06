ZTE präsentiert die kommerzielle Einsatzbereitschaft seiner 5G Ende-zu-Ende-Anwendungen auf dem MWC Shanghai 2019

SHENZHEN, China, 26. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ), ein führender Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, zeigt auf dem Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019 die neuesten kommerziellen Entwicklungen im Bereich 5G End-to-End-5G-Technologie .

ZTE verfolgt das Prinzip, 5G-Networking mit den vier Grundrechenarten – Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division - zu ermöglichen. Auf der Messe stellt das Unternehmen eine Reihe von 5G-Terminals für 5G-End-to-End-Lösungen, vollständige 5G- und 4G- Abdeckungsszenarien, kommerzielle 5G-Anwendungen, KI-Netzintelligenz, On-Demand-Netze, offene 5G-Ökologien sowie weitere ausgewählte Anwendungen vor. Die Botschaft dabei lautet: ZTE ist für den Aufbau kommerzieller End-to-End-Netze im 5G-Standard bereit.

ZTE strebt den Aufbau eines idealen 5G-Netzes unter Befolgung des „Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division"-Prinzips an.

Subtraktion: Mit der minimierten UniSite-Lösung wird ein „erstklassiges einfaches Netzwerk" aufgebaut . Sie bietet differenzierte und angepasste Lösungen für verschiedene Szenarien, z. B. für Ballungszentren, Innenbereiche, stark frequentierte Straßen, allgemeine Stadtgebiete und Hochgeschwindigkeit-Eisenbahntunnel. Das Ultra-Band-Radio (UBR) integriert drei Mainstream-Frequenzbänder: 900 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz, was den Einsatz von Netzequipment um zwei Drittel reduziert. In Verbindung mit der integrierten RRU lassen sich über eine einzelne Antenne vor Ort Sub3GHz-Frequzenzen im 2/3/4/5G-Multifrequenzband unterstützen und der Einsatz von Antennen vereinfachen.



Mit Blick auf die langfristige Koexistenz und integrierte Evolution von 4G und 5G wird die erste Basisstation der Branche eingeführt, die sowohl 4/5G Dual-Mode als auch 5G NSA (non stand-alone) und SA (stand-alone) Dual-Mode unterstützt. Das bedeutet, dass Betreiber durch ein 3-Mode-Hardware-Netz die Komponenten langfristig einsetzen können.



Um den Anforderungen von Betreibern hinsichtlich gemeinsamer Nutzung und gemeinsamem Aufbau von Basisstationen gerecht zu werden, wird außerdem eine hochintegrierte Dual-200 MHz Basisstation mit großer Bandbreite eingeführt, sodass der Investitionsaufwand insgesamt reduziert und die kommerzielle Nutzung von 5G beschleunigt werden kann.



Um die gesamte Netzarchitektur zu vereinfachen, führt ZTE eine standardübergreifende IT BBU-Plattform mit ultragroßer Kapazität ein, die eine Multi-Mode-Netzintegration und die langfristige Evolution durch das einfachste Basisband unterstützt.



ZTE führt ebenfalls das branchenweit erste kommerzielle 5G Common Core ein. Es unterstützt die vollständige Integration von und den vollständigen Zugriff auf 2/3/4/5G/Festnetz, 3GPP R15 SA sowie NSA und reduziert den Investitionsaufwand für Carrier um 40 Prozent.



Darüber hinaus wird ein vereinfachtes und flexibles Transportnetz aufgebaut. Die Netzebenen sind vereinfacht, aber bieten eine hochintegriertes All-in-One-Produkt. Die herkömmliche Protokollarchitektur wurde von sechs auf vier Ebenen vereinfacht, sodass die Diensterbringung schnell integriert werden kann. Außerdem werden verschiedene innovative Technologien zur Netzautomatisierung eingesetzt, um eine schnelle Fehlerortung zu ermöglichen.



Der selbst entwickelte 3-in-1-Chip integriert FlexE, NP (Netzwerkprozessor) und SA (Switching Access), um den Stromverbrauch der Ausrüstung um mehr als 40 Prozent pro Gigabit zu reduzieren.

Addition: Einführung von MEC zur Edge-Aktivierung sowie von KI für die Netzintelligenz. ZTE MEC unterstützt den integrierten Zugriff auf Drahtlosnetze und Festnetze sowie 4G/5G/WLAN-Mehrfachsysteme, was die Erkennung offener Drahtlosnetze für industrielle 5G-Anwendungen ermöglicht. Die Dual-Core Cloud-Plattform sorgt für eine bessere Ressourcennutzung.



Die vollständige Serie der MEC-Server von ZTE kann verschiedenen Anwendungsszenarien angepasst werden und unterstützt die Hardware-Beschleunigung, um den Anforderungen von extrem niedriger Latenz und extrem hoher Bandbreite der Edge Services gerecht zu werden sowie den Ressourcenverbrauch der CPU und die Footprint-Anforderungen zu reduzieren.



Eine Serien von KI-Engines, die ZTE selbst entwickeltt hat, kommt in sämtlichen 5G-Szenarien zum Einsatz, um Zero-Touch, schnelle Fehlerortung und Selbstoptimierung von Netzen zu erreichen sowie ein sich eigenständig entwickelndes KI-basiertes Drahtlosnetz zu ermöglichen.

Division: Um Netze wiederzuverwenden, die Kosten für den Aufbau sowie für Betrieb und Instandhaltung zu senken, die Anzahl fehlerhafter Anwendungsversionen zu reduzieren und die Online-Geschwindigkeit zu steigern, macht ZTE ausgiebigen Gebrauch von Network-Slicing. ZTEs 5G-Slicing-Store kann bedarfsgerecht zugeschnitten und angepasst werden. Dadurch können mehrere vertikale Kunden mit tausenden von unterschiedlichen Diensten in einem Netz gleichzeitig versorgt werden.

Multiplikation: Ein 5G-Netz wird mit der Anzahl der vertikalen Branchen multipliziert, die es inverschiedenen Network Slices unterstützt. Gemeinsam mit KI, Cloud Computing, Big Data, Edge Computing und dem Internet der Dinge wird 5G in sämtlichen vertikalen Branchen angewendet und erweitert so den neuen Blue Ocean von 5G-Diensten.

Mit der Vergabe der kommerziellen 5G-Lizenzen in China haben ZTE und die drei großen chinesischen Mobilfunkbetreiber mit dem Roll-out des 5G-Netzes begonnen. Auf dem MWC Shanghai 2019 wird ZTE an den Ständen der drei großen Mobilfunkbetreiber diverse 5G-Anwendungen präsentieren, wie z. B. eine Multi-User-MIMO-Demonstration in kommerzieller 5G-Netzumgebung, eine 5G mmWave 16-Kanal 4K HD-Video-Demonstration, ferngesteuertes autonomes Fahren, präzise Roboterfernsteuerung, 5G+AR holografische Kommunikation und Interaktion im virtuellen Bereich sowie 5G Mobiltelefone mehrerer Marken mit Cloud-Spielen, die über ZTEs kommerzielle Ausrüstung der neuen 5G-Luftschnittstelle laufen.

Außerhalb der Ausstellungshalle wird ZTE reibungslose Service-Erfahrungen bieten, wie z. B. 8K VR-Live-Übertragungen und 16 HD-Videokanäle. Außerdem können Kunden das Forschungs- und Entwicklungscenter von ZTE in Shanghai besuchen. Der Fokus wird auf sechs wichtigen industriellen 5G-Anwendungen liegen, die nur darauf warten, im kommerziellen Netz eingesetzt zu werden. Dazu zählen u. a. extrem klare 5G+8K Live-Übertragungen, 5G 360ˆ-Videoanalyse, 5G-Patrouillenroboter, cloudbasiertes ferngesteuertes XR-Kooperationssystem , VR-Klassenzimmer und eine selbst entwickelte AR-Plattform.

Darüber hinaus wird ZTE auf dem MWC Shanghai 2019 erstmals eine Reihe diversifizierter 5G-Terminals vorstellen, darunter ein 5G-Smartphone, 5G-Indoor-Router, 5G-Outdoor-Router, mobile 5G-WLAN-Router, ein 5G-Ethernet Box, 5G-Module, usw.

ZTE setzt sich dafür ein, die digitale Transformation der gesamten Branche voranzutreiben und die intelligente Konnektivität zu ermöglichen. Das Smartphone ZTE Axon 10 Pro 5G und der ZTE 5G Indoor Router MC801 ermöglichen auf dem MWC Shanghai 2019 unglaubliche 5G AR-Erfahrungen, Cloud-Gaming, 4K Videos und ultraschnelle Geschwindigkeiten sowie extrem klare 5G+8K Live-Übertragung, 5G Rundum-Videoanalyse, 5G Patrouillenroboter, cloudbasiertes ferngesteuertes XR-Kooperationssystem, ein VR-Klassenzimmer und weitere vielversprechende industrielle Anwendungsszenarien im 5G-Netz. Sie präsentieren eine moderne mobile Interneterfahrung, die auf vollständiger Szenenabdeckung, umfangreicher Verbindung und geringer Latenz im 5G-Zeitalter basieren.

Gleichzeitig stellt ZTE sein IoT-Portfolio vor, das für drei vertikale Kategorien konzipiert ist: Privatpersonen, Fahrzeuge und Haushalte. Das Portfolio zeichnet ein Zukunftsbild eines intelligenteren Lebens im Hinblick auf persönliche Sicherheit, intelligentes Wohnen, intelligentes Reisen, Fahrzeug- und Asset-Tracking, Sprachassistenten, Mesh-Router, T-Box, IoT-Anwendungen für C-V2X (zellulares Fahrzeug-zu-Objekt-und Fahrzeug-zu-Netzlösungen) und vieles mehr.

ZTE Axon 10 Pro 5G wurde im ersten Halbjahr von 2019 bereits in China, Deutschland, den VAE, Finnland und Österreich angekündigt. Aktuell ist es in Finnland und den VAE verfügbar. Mit der Vergabe der 5G-Lizenzen in China wird das ZTE Axon 10 Pro 5G bereits im Juli auch Kunden in China zur Verfügung stehen.

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung der kommerziellen Bereitstellung von 5G arbeitet ZTE mit weltweit über 60 Betreibern im Bereich 5G zusammen. ZTE verfügt über 200 strategische Partner aus den Bereichen intelligente Fertigung, neue Medien, Internet der Fahrzeuge und intelligente Netze. ZTE kann End-to-End 5G-Lösungen bereitstellen und ist somit für die enge Zusammenarbeit mit Branchenpartnern bereit, um 5G-Service-Anwendungen und entsprechende Praktiken aktiv zu fördern und so die digitale Transformation vertikaler Branchen zu erleichtern.

