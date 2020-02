ZTE präsentiert neues 1HE 5G IPRAN-Produkt mit vollem Schnittstellenumfang

SHENZHEN, China, 26. Februar 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute seine neue kompakte und intelligente 5G IPRAN-Lösung ZXCTN 6120H-C vorgestellt.

Mit einer Einbauhöhe von 1HE kann das Produkt in einem Schrank mit einer normalen Einbautiefe von 300 mm installiert werden und bietet Schnittstellen für 25GE/50GE/100GE. Die unidirektionale Schaltleistung liegt bei 320G mit extrem niedriger Weiterleitungslatenz im Mikrosekundenbereich und ultrapräziser „3A"-Zeitsynchronisation. Somit ist die Lösung ideal geeignet für enge Platzverhältnisse mit unzureichender Stromversorgung, damit Netzbetreiber 5G-Netze effizient und kostengünstig bereitstellen können.

Das neue 5G IPRAN-Zugriffsebenenprodukt unterstützt die Schnittstellen 25GE/50GE/100GE für maximale Abdeckung des 5G-Lebenszyklus. Mit einer unidirektionalen Schaltleistung von bis zu 320 Gbit/s erfüllt es die massive Zugangskapazität, die von Nutzern im 5G-Zeitalter gefordert wird.

Das Produkt unterstützt die FlexE-Technologie und bietet eine Datenweiterleitungslatenz auf dem L1 Slicing Channel im Mikrosekundenbereich. Hard Slices ermöglichen Dienste mit geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit. SR wird ebenfalls unterstützt. Auf Basis der von ZTE entwickelten Core-Chipsätze wird eine Stacktiefe von 10 Ebenen erreicht, in der Branche unübertroffen.

Unterstützt wird auch die ZTE-eigene „3A"-Zeitsynchronisation (Accurate Time Source, Advanced Time Stamp und Self-Adaptive Time Algorithm) für hochpräzise Positionsdienste im Innenbereich und nahtlose Positionsdienste im Außenbereich. Mit einer minimalen Einbauhöhe von 1HE und einer Tiefe von nur 270 mm ist die Lösung kompakt und leicht und einfach zu installieren. Sie bietet deutliche Vorteile für Netzbetreiber mit begrenztem Budget, die Anlagen auf engem Raum und unter suboptimalen Installationsbedingungen betreiben.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

Ansprechpartner für Medien:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-Mail: ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation