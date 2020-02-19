ZTE представила уникальное решение SuperDSS для динамического распределения спектра в формате "три-RAT"

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 19 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, представила свою разработку SuperDSS - уникальное решение для динамического распределения спектра в формате "три-RAT". Это важная инновация актуальна для создания и внедрения решения Magic Radio Pro, она создает условия для совместного использования спектра "мульти-RAT" на фоне "переформатирования" традиционных диапазонов FDD под нужды 5G. Обеспечивая возможность динамического распределения спектра между 2G/4G/5G м 3G/4G/5G, решение SuperDSS представляет собой идеальный способ быстрого развертывания 5G и одновременно гарантирует предоставление традиционных голосовых сервисов в диапазонах 1800 МГц или 2100 МГц. Результатом становится максимальное повышение окупаемости инвестиций в частотные диапазоны.

В основе решения для совместного использования динамического спектра "три-RAT" лежат передовые технологии ZTE и обширный опыт коммерческого внедрения разработок в сфере распределения спектра. Новое решение является частью уже зарекомендовавшей себя системы Magic Radio Pro от ZTE и дополняет уже существующие продукты для "двойного RAT", обеспечивая операторам повышенную гибкость в вопросах развертывания сетей 5G.

SuperDSS от ZTE поддерживает полное динамическое распределение спектра в сетях 2G/4G/5G или 3G/4G/5G одновременно в диапазонах 1800 МГц или 2100 МГц, обеспечивая использование спектра "по требованию" сетями 2G или 3G, выделяя максимально возможный объем ресурсов для нужд LTE и NR, что гарантирует оптимальный баланс между традиционными сервисами голосовой связи и 5G. Рассмотрим возможности решения на примере диапазона 20 МГц: в традиционных системах как минимум одна несущая UMTS зарезервирована под голосовые сервисы, за счет чего сервисы 4G/5G DSS могут осуществляться только в диапазоне 15 МГц. При использовании решения ZTE SuperDSS 3G, 4G и 5G могут совместно использовать все ресурсы диапазона 20 МГц, а диапазон несущей UMTS может корректироваться в режиме реального времени в зависимости от потребностей сервиса.

Решение ZTE Magic Radio Pro представляет собой самую комплексную из всех представленных в отрасли систему динамического распределения спектра в формате "мульти-RAT". Разработка обеспечивает динамическое распределение спектра для семи сценариев с использованием пяти технологий радиодоступа (GSM, UMTS, LTE, NB-IoT и NR). Являясь безусловным лидером инноваций в данной сфере, компания ZTE накопила обширный опыт динамического распределения спектра в формате "мульти-RAT", с 2014 года помогая операторам повышать качество обслуживания клиентов и собственную рыночную конкурентоспособность, а также обеспечивая плавный переход от устаревших технологий к новым с заметным повышением для операторов экономической эффективности их инвестиций.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

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