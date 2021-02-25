ZTE представляет новую разработку: Intelligent Orchestration Radio Network

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила свою новую разработку — Intelligent Orchestration Radio Network, в которой используется принципиально новый интеллектуальный механизм оркестровки на основе искусственного интеллекта, позволяющий операторам мобильной связи достигать максимальной эффективности функционирования сетей 5G.

Как одна из ключевых инфраструктур и технологий, обеспечивающих цифровую трансформацию, 5G выводит цифровую экономику на новый уровень: от подключенных к сети до автономных субъектов, от потребления до производства, от платформы до экосистемы. С развитием сетей 5G универсальная стратегия традиционных беспроводных сетей оказалась не в состоянии удовлетворять разнообразные потребности сервисов B2C («бизнес-клиент») и B2B («бизнес-бизнес»). Для решения этой проблемы ZTE представляет систему Intelligent Orchestration Radio Network, способную обеспечивать одновременную и динамическую координацию сетевых ресурсов в соответствии с требованиями к сервисам и взаимодействию, достижение высочайшего уровня удовлетворенности пользователей и соответствие отраслевым требованиям более гибким и эффективным способом в целях полного раскрытия потенциала возможностей и преимуществ сетей 5G.

На первом этапе внедрения системы Intelligent Orchestration Radio Network реализуется интеллектуальная координация ресурсов на базе сценариев, главными составляющими которой являются координация взаимодействия с пользователями и координация ресурсов сети. Координация взаимодействия с пользователями основана на изучении и прогнозировании поведения пользователей и возможностей сервисов, а также оценке способности конечных устройств достигать высокой точности управления пользовательским интерфейсом. Это обеспечивает максимально быстрое и эффективное направление пользователей в соответствующую систему и к ее элементам, а следовательно, и наивысшую степень удовлетворенности пользователей сетей 5G. С развертыванием многочастотных сетей 5G оркестровка сети может способствовать дальнейшей реализации возможностей, обусловленных шириной спектра 5G, на динамически меняющемся максимальном уровне без ущерба для сервисов 2G/3G/4G в соответствии со сценарием конкуренции ресурсов 4G и 5G с интеллектуальной переадресацией сервисов, гарантирующей бесперебойность обслуживания пользователей в сетях 5G.

В этой связи вице-президент ZTE Corporation Бай Яньминь (Bai Yanmin) заявил следующее: «Компания ZTE впервые внедрила возможности интеллектуальной оркестровки в беспроводные сети. С точки зрения всех частотных диапазонов и технологий радиодоступа (RAT) компания ZTE твердо намерена обеспечивать наиболее полноценные сетевые возможности, наилучшее восприятие сервисов и наивысшее качество обслуживания пользователей в любой момент времени. Мы надеемся повысить степень удовлетворенности пользователей и нарастить объем трафика на 20% за счет осуществления первого этапа координации взаимодействия с пользователями и ресурсов сети, что облегчит операторам мобильной связи построение более конкурентоспособной и интеллектуальной партнерской сети с более высокой окупаемостью инвестиций для реализации устойчивой ценностно-ориентированной деятельности».

По мере того как сети 5G начнут обслуживать широкий спектр отраслей одновременно с формированием требований к отраслевым приложениям, будет разрабатываться более интеллектуальная технология оркестровки для полномасштабного обслуживания рынков B2C и B2B. Разработанная компанией ZTE система Intelligent Orchestration Radio Network облегчит операторам мобильной связи и партнерам как внутри страны, так и за рубежом полноценную реализацию ценности сетей 5G, а также расширит возможности интеллектуальной модернизации для тысяч различных отраслей.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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