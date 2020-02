ZTE présentera de nouveaux dispositifs 5G au MWC2020

SHENZHEN, Chine, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a officiellement annoncé aujourd'hui qu'une série de nouveaux terminaux 5G - dont le smartphone 5G ZTE Axon de nouvelle génération, différents produits 5G MBB comme le CPE 5G et le module 5G -, seront présentés au Mobile World Congress 2020. ZTE présentera en outre le dernier produit ZTE Blade, ainsi que d'autres technologies de pointe, qui donneront au grand public un aperçu de la vie plus intelligente et connectée à l'ère de la 5G.

ZTE a lancé Axon 10 Pro, son premier smartphone 5G et fleuron de la société, lors du MWC2019, commercialisant et livrant des lots dans plus de dix pays du monde en 2019. C'est également le premier smartphone 5G à être distribué en Europe du Nord, au Moyen-Orient et en Chine. De plus, ZTE a coopéré avec plus de 20 opérateurs du monde entier en matière de terminaux 5G.

En 2020, ZTE lancera près de dix téléphones 5G dans le monde et au moins quinze terminaux 5G. En Chine, ZTE se concentrera sur les produits 5G, ses multiples produits disponibles en 2020 coûtant entre 1 000 à 3 000 RMB.

Sous le thème, Vers la réussite commerciale de la 5G, ZTE s'attachera à montrer ses résultats exceptionnelles en matière d'innovations 5G et de solutions 5G de bout en bout sur deux aspects : l'usage du réseau 5G et la découverte commerciale de la 5G. Du 24 au 27 février, venez au stand ZTE du Mobile World Congress 2020, au stand 3F30, hall 3, FIRA GRAN VIA.

À ce jour, ZTE a obtenu 35 contrats commerciaux 5G sur des marchés de premier plan comme l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle moteur au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

Pour toute demande des médias :

Margaret Ma

+86-755-26775189 / 13641437743

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation