ZTE pubblica il "Common Edge White Paper" per condividere la sua visione su MEC

SHENZHEN, Cina, 31 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha rilasciato oggi il suo "Common Edge White Paper" per introdurre la sua piattaforma edge cloud totalmente convergente, Common Edge. La soluzione Common Edge di ZTE comprende una piattaforma MEP di capability exposure, un edge cloud leggero, una gamma completa di server edge-oriented e accelerazione edge.

La soluzione si caratterizza con capability exposure di rete. Più di cento tipi tra informazioni e capacità di rete edge, come Wireless Indoor Positioning, RNIS (Radio Network Information Service), TCPO (servizio di ottimizzazione TCP) e VO (servizio di Video Optimization), sono esposti all'esterno, accelerando l'innovazione del servizio.

Orientata alla piena connessione, la soluzione Common Edge di ZTE integra l'accesso a reti wireless e fisse, supportando molteplici sistemi come 4G/5G/WiFi.

Attraverso la profonda integrazione di OpenStack e Kubernetes, la soluzione fornisce agli operatori una visuale unificata edge cloud ed un sistema maturo di gestione risorse che coinvolge informatica unificata, rete unificata, storage e sicurezza unificati, migliorando così l'efficienza di gestione e l'utilizzo delle risorse.

Essendo una piattaforma di gestione cloud MEC unificata basata su IA, questa soluzione fornisce la gestione unitaria di DC centrale ed edge cloud per implementare l'O&M automatico e non presidiato dell' edge cloud.

Inoltre, la soluzione Common Edge di ZTE presenta un server a chassis corto E5410/E5430 (U9103) 450-mm con slot 14 PCIe e design e manutenzione di cablaggio frontale facili per spazi DC edge piccoli, soddisfacendo la domanda di accelerazione ed espansione hardware edge.

In questo libro bianco, ZTE fornisce anche un'analisi approfondita delle sfide che si pongono davanti allo sviluppo di MEC, suggerisce proposte sulla costruzione e l'impiego di MEC, ed esplora i suoi scenari applicativi.

Sulla base di accurate ricerche e conoscenze del MEC 5G, ZTE ha promosso lo sviluppo di tecnologie chiave e standard di settore, migliorando ulteriormente la virtualizzazione della capability exposure della piattaforma e della rete edge.

ZTE ha lavorato a stretto contatto con operatori globali per implementare una verifica della soluzione MEC e reti pilota. Inoltre, l'azienda ha collaborato con oltre 200 clienti del settore e più di 100 partner strategici nei campi del controllo industriale, IoV (Internet dei Veicoli), agricoltura intelligente e sanità intelligente, per costruire insieme un ambiente MEC win-win ed accelerare la trasformazione digitale di vari settori.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 35 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

