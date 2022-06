ZTE publica Relatório de Sustentabilidade de 2021

Cumprimento das responsabilidades sociais corporativas e injeção de inteligência digital no desenvolvimento sustentável

SHENZHEN, China, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder internacional de soluções de tecnologia de consumo, empresariais e de telecomunicações para a internet móvel, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2021 para o mundo todo.

O relatório mostra que a ZTE, após o posicionamento estratégico de "impulsionadora da economia digital", cumpriu de forma proativa suas responsabilidades sociais corporativas em 2021. Com a implementação ativa do desenvolvimento sustentável em áreas como governança operacional, gestão de conformidade, desenvolvimento de talentos, capacitação de inovação, abertura e transparência, desenvolvimento verde e contribuição comunitária, a empresa gera valor compartilhado para as partes interessadas e para a sociedade.

A ZTE divulga anualmente relatórios de sustentabilidade há 14 anos consecutivos.

Mantendo a inovação independente contínua e o desenvolvimento de inteligência digital industrial e cumprindo responsabilidades sociais corporativas

As incertezas causadas pela complexa situação global, a pandemia prolongada da COVID-19, o envelhecimento populacional e a degradação ecológica em 2021 estão impondo maiores desafios ao desenvolvimento sustentável. Nesse processo, a transformação digital e inteligente com base em novas tecnologias da informação está desempenhando um papel insubstituível, promovendo o desenvolvimento do teletrabalho, a colaboração on-line, o ensino à distância, a telemedicina, as fábricas inteligentes, a mineração não-tripulada e os portos inteligentes.

"A transformação digital e inteligente conferiu a nossa sociedade a 'imunidade' às incertezas, garantindo o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável", disse Xu Ziyang, presidente da ZTE Corporation. "Como importante participante e colaboradora dedicada do setor de TIC há 37 anos, a ZTE continua fazendo inovações e avanços e está sempre disposta a adotar mudanças. Dessa forma, a empresa amplia continuamente suas competências e negócios em termos de tecnologias digitais e inteligentes e oferece possibilidades infinitas para aplicações digitais e inteligentes."

De acordo com o relatório, para seguir o posicionamento estratégico de "impulsionadora da economia digital", a ZTE sempre considera a inovação tecnológica como a principal força motriz de seu desenvolvimento e adere à construção de competências centrais mais fortes. A empresa estabeleceu vários centros globais de P&D de última geração. Para promover ainda mais a inovação, a ZTE continua investindo em áreas centrais como tecnologia sem fio 5G, redes centrais, redes de transporte, redes de acesso e chipsets, com o investimento em P&D respondendo por mais de dez por cento do faturamento da empresa há anos.

Até 31 de dezembro de 2021, a ZTE havia registrado mais de 84 mil pedidos de patente globais, e mais de 42 mil foram concedidos, dos quais o número de pedidos de patente de chipsets e patentes de chipsets concedidas atingiu 4.572 e 1.990, respectivamente. De acordo com um relatório publicado em novembro de 2021 pela IPLytics, uma empresa líder em dados de patentes, a ZTE ficou em quarto lugar no mundo no número de declarações de patentes essenciais (SEP) de 5G divulgadas ao European Telecommunication Standards Institute (ETSI).

Na era da economia digital, cheia de incertezas comerciais, a ZTE está sempre empenhada em alcançar um crescimento de alta qualidade juntamente com o setor de comunicações, segmentos verticais e a sociedade por meio de uma colaboração eficiente, aberta e transparente. Ao participar da construção conjunta de um ecossistema digital e inteligente, a ZTE se esforça para acelerar a transformação digital e inteligente de toda a sociedade.

Ao se envolver mais profundamente com segmentos verticais, a ZTE oferece soluções baseadas em situações, que realmente geram valor para os segmentos verticais por meio de componentes modulares. A empresa firmou parcerias com mais de 500 parceiros globais, com os quais exploramos quase 100 cenários inovadores de aplicações 5G para fábricas na Tailândia, portos na Bélgica, fazendas na Áustria, além de indústria, transporte, energia, proteção ambiental e muitos outros setores verticais na China.

Reforço da gestão interna e busca pelo crescimento de alta qualidade

O ano de 2021 foi crucial para a fase de crescimento definida na estratégia trifásica da ZTE. A ZTE aderiu à liderança tecnológica e obteve um crescimento de alta qualidade, estabelecendo uma base sólida para seu ritmo constante na fase de expansão e em direção a seu objetivo de se tornar uma das 500 maiores empresas do mundo.

Xie Junshi, vice-presidente executivo e diretor de operações da ZTE, disse: "Nessas circunstâncias, a ZTE manteve operações estáveis, uma vez que estamos comprometidos com o crescimento sustentável de alta qualidade. Empreendemos esforços contínuos para consolidar nossos três pilares: conformidade, controle interno e talento."

Mantendo a conformidade e a integridade nas operações, a ZTE incorporou requisitos de conformidade aos processos comerciais da empresa, construindo, assim, o melhor sistema de gestão de conformidade da categoria, que se alinha com as práticas comerciais da empresa. Dessa forma, a empresa se esforça para alcançar o desenvolvimento sustentável juntamente com seus clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais do mundo todo.

Quanto ao controle interno e à governança corporativa, ao utilizar ferramentas digitais, a ZTE estabeleceu um sistema relativamente completo para a gestão de riscos e o controle interno e melhorou constantemente o sistema de gestão de continuidade de negócios (BCM). Com esses esforços, a empresa aprimorou efetivamente a continuidade operacional, melhorou a eficiência do faturamento e reduziu os riscos operacionais.

Em relação ao desenvolvimento de talentos, a ZTE continua atraindo e motivando talentos essenciais. Por exemplo, desde seu lançamento em 2014, o programa Blue Sword vem cultivando futuros líderes para a empresa, conforme evidenciado pelos primeiros estagiários que têm ocupado cargos de liderança na empresa. Em 2021, a ZTE intensificou os esforços em recrutamento em campus, oferecendo mais de seis mil cargos em áreas como P&D, marketing, suporte operacional e cadeia de suprimentos para excelentes graduados em todo o mundo.

Garantir a confiança dos clientes com abertura e transparência e criar uma ecologia de cooperação de benefício mútuo

A ZTE está empenhada em oferecer aos clientes produtos e serviços seguros e confiáveis e garantir a segurança dos equipamentos de redes de comunicações para promover a transformação digital.

Em 2021, a ZTE obteve a certificação ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 22301 de sistemas de gestão, englobando os principais centros de P&D e bases de fabricação da empresa e 62 principais categorias de produtos. No mesmo ano, a ZTE reduziu seu tempo médio de reparo (MTTR) em 29,5%, em comparação com o de 2020. Além disso, a empresa ofereceu suporte remoto ao cliente e serviços de peças de reposição em 65 países, com taxa de satisfação do cliente superior a 99%.

Para uma parceria de benefício mútuo, a ZTE fez atualizações em seu Acordo de RSC e Código de Conduta de RSC do Fornecedor para garantir o desenvolvimento responsável e sustentável de seus parceiros em toda a cadeia de valor. Além disso, a ZTE divulgou o Relatório de Minerais de Conflito com base na devida diligência e avaliação de 255 fornecedores. No futuro, a devida diligência e avaliação sobre minerais de conflito abrangerão todos seus fornecedores.

Colocar em prática o desenvolvimento verde e liderar o caminho digital para a neutralidade de carbono

Diante dos desafios apresentados pela transformação de baixo carbono, a ZTE prepara um caminho ecológico para a economia digital, promovendo operações verdes, cadeia de suprimentos ecológica e infraestrutura digital verde e capacitando o desenvolvimento verde dos setores, facilitando, assim, o desenvolvimento sustentável de operadoras e segmentos verticais. Trabalhando com seus parceiros, a ZTE continua a explorar aplicações 5G inovadoras e verdes, com mais de 60 projetos exemplares entregues em todo o mundo, com o objetivo de viabilizar o pico de carbono antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060.

Em 2021, a ZTE iniciou o projeto estratégico de carbono duplo em nível de empresa e concluiu o estabelecimento e a melhoria da capacidade da equipe estratégica de duplo carbono. Mais de 170 membros da equipe participaram do treinamento em ISO 14064 e na iniciativa de metas baseadas na ciência.

A ZTE manteve a classificação B no CDP para ações sobre mudanças climáticas e engajamento do fornecedor. De acordo com os dados divulgados no site do CDP, mais de 40 importantes fornecedores na cadeia de suprimentos da ZTE estabeleceram estratégias de descarbonização.

Quanto às operações de escritório, a ZTE lançou nove projetos de economia de energia na China, economizando 21,56 milhões de kWh de eletricidade anualmente. A ZTE reduziu o uso de materiais de embalagem em 689,1 toneladas com o projeto de redução do peso das embalagens.

Até 2021, a ZTE havia estabelecido 140 locais de reciclagem em todo o mundo. Na China, a empresa otimizou quatro plataformas centralizadas de reciclagem e processamento de resíduos e realizou uma cooperação profunda com mais de dez instituições líderes de proteção ambiental do setor, alcançando a taxa geral de reciclagem de 97%. Por meio da cooperação profunda de longo prazo com mais de 150 instituições de proteção ambiental no exterior, a ZTE garantiu que o negócio de reciclagem atendesse aos requisitos locais de proteção ambiental de diferentes países e alcançasse a taxa geral de reciclagem de 98%.

A solução de energia híbrida PowerMaster da ZTE ganhou o prêmio de Solução de Inovação Tecnológica de 2021 para Pico e Neutralidade de Carbono e Desenvolvimento de Alta Qualidade da China Energy News.

Aderindo à tecnologia para o bem social e contribuindo ativamente para as comunidades globais

Além de buscar o desenvolvimento dos negócios, a ZTE também participa ativamente de atividades de bem-estar público. Centrada nos beneficiários e em suas necessidades reais, a ZTE se concentra no desenvolvimento educacional, na assistência médica, na assistência a populações vulneráveis, na vitalização rural e na proteção ambiental e garante que todos os projetos de bem-estar público respondam efetivamente às necessidades dos beneficiários e consigam os benefícios sociais esperados. A ZTE cumpre constantemente sua RSC por meio de doações e capacitação tecnológica.

Em 2021, a ZTE Foundation doou 13,17 milhões de yuans e organizou 220 atividades de bem-estar público, que beneficiaram um total de 12 mil pessoas. A empresa também lançou um novo sistema de serviços voluntários chamado "ZTE Volunteer" e estabeleceu 15 unidades de voluntariado em todo o mundo, com mais de 5.600 voluntários, representando um crescimento anual de 76% em termos de número de voluntários.

No futuro, a ZTE realizará continuamente operações digitais, construirá uma organização resiliente e contribuirá para a implementação da estratégia de carbono duplo para o crescimento sustentável. Como uma fiel impulsionadora da economia digital, a empresa assume o compromisso de cumprir suas RSCs e trabalhar com funcionários e parceiros para que todos obtenham sucesso, em harmonia com o meio ambiente, a fim de construir um futuro promissor e explorar mais oportunidades em meio à onda crescente de digitalização.

Para obter a versão completa do Relatório de Sustentabilidade de 2021 da ZTE, faça o download pelo link abaixo.

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/2021_ZTE_EN.pdf

