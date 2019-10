ZTE publiceert "Common Edge White Paper" om zijn inzichten over MEC te delen

SHENZHEN, China, 31 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag zijn witboek "Common Edge White Paper" gepubliceerd voor de introductie van zijn volledig convergente edge-cloudplatform, Common Edge. ZTE's Common Edge-oplossing beschikt over een exposure-platform voor MEP-capaciteit, een lichtgewichte edge-cloud, een volledig assortiment edge-georiënteerde servers, en edge-versnelling.

De oplossing beschikt over Network Capability Exposure. Meer dan 100 soorten edge-netwerkinformatie en -mogelijkheden, zoals Wireless Indoor Positioning (draadloos binnenhuis positionering), RNIS (Radio Network Information Service - Informatiedienst voor radionetwerken), TCPO (TCP-optimalisatieservice) en VO (Video-optimalisatieservice), worden blootgesteld aan de externe, versnellende service- innovatie.

ZTE's Common Edge-oplossing, georiënteerd op een complete verbinding, integreert de toegang tot draadloze netwerken en vaste netwerken, en ondersteunt meerdere systemen, zoals 4G/5G/WiFi.

De oplossing biedt beheerders , door de diepgaande integratie van OpenStack en Kubernetes, een uniforme edge-cloudweergave en een volledig ontwikkeld resource-managementsysteem waarbij sprake is van Unified Computing, Unified Network, Unified Storage en Unified Security, waardoor de efficiëntie van het beheer en het gebruik van hulpbronnen wordt verbeterd.

Als een op AI-gebaseerde MEC unified cloud-managementplatform, biedt deze oplossing een gecentraliseerd beheer van de centrale DC en de edge cloud om toezichtloze en automatische O&M van de Edge Cloud te implementeren.

Daarnaast biedt ZTE's Common Edge-oplossing een E5410/E5430 (U9103) 450-mm korte chassis-server met 14 PCIe-slots en een eenvoudig frontbedradingsontwerp en -onderhoud voor een kleine edge DC-ruimte, waardoor het voldoet aan de vereisten van edge-hardwareversnelling en -uitbreiding.

In dit witboek biedt ZTE ook diepgaande analyse over de uitdagingen waarmee de MEC-ontwikkeling wordt geconfronteerd, geeft het suggesties wat betreft MEC-constructie en -implementatie, en onderzoekt het de toepassingsscenario's van MEC.

Op basis van diepgaand onderzoek en kennis van 5G MEC, heeft ZTE de ontwikkeling van belangrijke technologieën en industriestandaarden bevorderd, om daarmee de virtualisatie van het edge-platform en de blootstelling van het netwerkvermogen verder te verbeteren.

ZTE heeft nauw samengewerkt met wereldwijde operatoren om MEC-oplossingverificatie en pilot-netwerken wereldwijd te implementeren. Daarnaast heeft het bedrijf samengewerkt met meer dan 200 industriële klanten en meer dan 100 strategische partners op het gebied van industriecontrole, IoV (Internet der voertuigen), intelligente landbouw, en intelligente gezondheidszorg, om zo samen een wederzijds succesvolle MEC-omgeving op te bouwen en de digitale transformatie van verschillende industrieën te versnellen.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparatuur, en zakelijke technologie-oplossingen voor consumenten, telecommunicatiemaatschappijen, bedrijven en klanten van de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie zet het bedrijf zich in om klanten geïntegreerde end-to-end innovaties te bieden zodat uitmuntendheid en waarde geleverd kunnen worden wanneer de bedrijfstakken voor telecommunicatie- en informatietechnologieën samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), en ZTE vekoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 verschillende landen.

Tot op heden heeft ZTE 35 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten zoals Europa, de Aziatisch-Pacifische regio, het Midden-Oosten en Afrika (MEA). ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen.

https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

