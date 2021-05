ZTE publiceert duurzaamheidsrapport 2020

Gedeeld succes boeken in de digitale economie en duurzame waarde scheppen voor de samenleving

SHENZHEN, China, 22 mei 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van telecommunicatie en technologische oplossingen voor het mobiele internet voor ondernemingen en particulieren, maakte vandaag zijn duurzaamheidsrapport voor 2020 bekend.

Uit het rapport blijkt dat ZTE door zijn strategische positionering van "aanjager van de digitale economie" in 2020 proactief invulling heeft gegeven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming. ZTE heeft niet alleen technologieën ingezet om de Covid-19-pandemie te bestrijden, maar heeft ook grote inspanningen geleverd om de ontwikkeling van de digitale economie te bevorderen en groene groei na te streven. Ondertussen droeg de onderneming bij tot de wereldgemeenschap en werkte zij voortdurend aan de verbetering van haar praktijken inzake corporate governance en van haar toekomstplannen.

ZTE heeft 13 jaar op rij duurzaamheidsjaarrapporten uitgebracht.

Gebruik van 5G voor allround bestrijding van de Covid-19 pandemie

Begin 2020, bij de plotselinge uitbraak van Covid-19, stelde ZTE onmiddellijk het noodmechanisme voor de preventie en beheersing van pandemieën in werking. Naast de strikte uitvoering van preventiemaatregelen tegen pandemieën om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, nam ZTE zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernam het actie om Covid-19 met diverse technologieën te bestrijden.

In een vroeg stadium van de Covid-19-pandemie in 2020 zorgde ZTE wereldwijd voor een snelle en gecoördineerde inzet van middelen, onder meer voor productie en distributie, netwerkconstructie, gegarandeerde communicatie, on site-diensten, servicetoepassingen enz. Het bouwde 4G/5G-netwerken met operatoren voor meer dan 210 ziekenhuizen in 82 steden in 26 provincies in eigen land en zorgde zo voor de levensnoodzakelijke overbrugging van de communicatiekloof. Toen de pandemie verergerde, bundelde ZTE de krachten met partners uit de sector om innovatieve toepassingen te ontwikkelen, waaronder 5G-gebaseerde telegeneeskunde, slimme logistiek, 5G-cloudgebaseerde klassen en driedimensionale beveiliging, waarbij technologieën werden ingezet om Covid-19 te verslaan.

Om het hoofd te bieden aan de uitdaging van de wereldwijde pandemie, richtte ZTE 12 vrijwilligersfilialen op in Wuhan, Chengdu, Chongqing en andere steden in China, alsmede in Myanmar, India en andere landen. Al deze vrijwilligers boden krachtige ondersteuning bij de bestrijding van de pandemie en andere noodsituaties. Tegelijkertijd doneerde de ZTE Foundation op de frontlijn van de pandemie in China en in meer dan 50 landen en regio's over de hele wereld preventiemateriaal tegen de pandemie, waaronder mondmaskers, veiligheidsbrillen, beschermende pakken en ventilatoren.

Streven naar een betere kerncompetentie en het behalen van gedeelde successen in de digitale economie

De digitale economie versnelt de integratie in andere sectoren en is uitgegroeid tot een nieuwe drijvende kracht achter de mondiale economische ontwikkeling. Tegen deze achtergrond wil ZTE een drijvende kracht zijn achter de digitale economie door ontwikkelingskansen te creëren en te delen met gerelateerde partijen en zo gezamenlijk een gezonde ontwikkeling van de digitale economie te bevorderen.

Xu Ziyang, President van ZTE Corporation: "In 2020 heeft de pandemie de manier waarop mensen leven en werken sterk veranderd, waardoor ICT-diensten even noodzakelijk zijn geworden als lucht, water en elektriciteit. Bedrijven moeten de digitale en intelligente transformatie versnellen, niet alleen om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen, maar ook om flexibeler en slimmer te worden, zodat ze beter kunnen omgaan met de onzekerheden in externe omgevingen, markten en technologieën."

Volgens het rapport beschouwt ZTE, om een "drijvende kracht achter de digitale economie" te worden, technologische innovaties als de belangrijkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van de onderneming. De onderneming blijft streven naar een hogere kerncompetentie en innoveert voortdurend op het gebied van onder meer chips, algoritmen, architectuur, databases en besturingssystemen, waarmee het een stevige basis legt voor een robuustere groei. ZTE investeerde jaarlijks meer dan 10 miljard RMB in R&D en had tegen eind maart 2021 wereldwijd 80.000 octrooiaanvragen ingediend, waarvan er meer dan 38.000 werden toegekend. Volgens het laatste rapport "Who is leading the 5G patent race?", in februari gepubliceerd door het in Berlijn gevestigde IPlytics, is ZTE opgenomen in de wereldtop 3 voor zijn duurzame leiderschap op het gebied van voor 5G aangegeven Standard-Essential Patents (SEP) bij ETSI.

Tegelijkertijd is ZTE vastbesloten de digitale kloof tussen traditionele bedrijfsscenario's en digitale technologietoepassingen te overbruggen, ondernemingen scenariogebaseerde oplossingen te bieden die echt waarde creëren, en een leider te worden in de digitale transformatie van de ondernemingen, met als doelstelling "ondernemingen mondiger maken door middel van innovaties en het behalen van gedeeld succes in de digitale economie". In 2020 heeft ZTE, steunend op haar ultieme netwerken, "precieze cloud- en netwerkoplossingen" en ondersteunende platforms, samen met meer dan 500 partners in onder meer de industrie, het vervoer, de energiesector, de overheid, de financiële, culturele en toeristische sector, innovatieve 5G-toepassingen en bedrijfspraktijken ten uitvoer gelegd, en ongeveer 100 scenario's voor innovatieve 5G-toepassingen uitgewerkt. Het bedrijf heeft zijn verantwoordelijkheden als technologisch leider met een sterke innovatieve kracht ter harte genomen.

Op industrieel gebied bijvoorbeeld bevordert een "smart factory"-project, dat gezamenlijk is opgezet door ZTE en Yunnan Sunho Aluminum, de transformatie en upgrading van Sunho met "intelligente productie" en stelt het de traditionele industriële onderneming in staat te besparen op bedrijfskosten, het aantal arbeidskrachten te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. Op het gebied van gezondheidszorg biedt ZTE 5G smart healthcare-oplossingen die innovatieve toepassingen omvatten zoals operatiedemonstraties, consultaties op afstand, rondes op de afdeling op afstand, alsook AI-ondersteunde en mobiele diagnose, om mensenlevens te beschermen.

En op het gebied van onderwijs biedt het bedrijf meerdere innovatieve scenario's en toepassingen voor onderwijs, zoals 5G + 4K-klaslokalen op afstand, 5G-cloudgebaseerd XR-onderwijs, 5G + AR-onderwijs en 5G+ holografische klaslokalen, om de nieuwsgierigheid en dromen van kinderen over de toekomst aan te wakkeren.

Op financieel gebied werkt de door ZTE zelf ontwikkelde gedistribueerde database, GoldenDB, als een veilige en betrouwbare basis voor het bankservicesysteem, waarbij voor meer dan 300 miljoen klanten elke transactie wordt beveiligd. Bovendien maakt ZTE, door innovatieve technologieën toe te passen op smartphones en persoonlijke en thuisinformatieterminals, een 5G-intelligente levensstijl voor alle scenario's tot werkelijkheid met een rijke verscheidenheid aan 5G-smartterminals, voor gedeeld succes in de digitale economie.

Het concept van groene ontwikkeling in de praktijk met als objectief "koolstofneutraliteit"

Nu over "koolstofneutraliteit" een consensus bestaat in de grote economieën over de hele wereld, neemt ZTE actief deel aan de decarbonisatie van de wereldeconomie. Voorts bevordert het de commercialisering van groene 5G op verschillende gebieden, om alle ondernemingen te helpen snel het groene ontwikkelingspad op te gaan.

"Wij zijn er vast van overtuigd dat heldere wateren en rijkelijk begroeide bergen van onschatbare waarde zijn, en proberen het effect op ons milieu vanaf de bron te beperken. We gebruiken milieuvriendelijkere grondstoffen en verbeteren de productietechnieken," benadrukt Xie Junshi, Executive Vice President en Chief Operating Officer van ZTE, in het rapport. "Wij maken gebruik van meer geavanceerde technologieën om de productprestaties te bevorderen. We hebben ons ingezet voor ultieme spectrumefficiëntie, ultieme energie-efficiëntie en ultieme netwerkoperatie-efficiëntie om duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken."

Met de komst van het 5G-tijdperk wordt het energieverbruik van 5G-basisstations en -terminals beschouwd als een sleutelkwestie voor de duurzame ontwikkeling van de bedrijfswereld. ZTE heeft actief onderzocht hoe het energieverbruik van basisstations kan worden verminderd en heeft meer dan 500 groene 5G-innovatieoctrooien aangevraagd. Het bedrijf heeft zich toegelegd op het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van het verbruik op grond van zijn zelfontwikkelde krachtige chips, een zeer efficiënte werking, toonaangevend structureel ontwerp en technologische kracht. Ook heeft ZTE meer dan 20 operatoren geholpen bij de bouw van meer dan 500.000 zeer efficiënte groene sites in landen en regio's als China, Italië, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Zuid-Afrika en Ethiopië. In 2020 bracht ZTE de PowerPilot uit - een energie-efficiënte oplossing voor het 4G- en 5G-netwerk. De energiebesparing door de PowerPilot-oplossing is twee keer zo veel als die van de conventionele, op AI gebaseerde, energiebesparende oplossingen. Er kan tot 20% energie worden bespaard in een multi-mode netwerk, waardoor de werkingskosten aanzienlijk verlagen. Op dit moment is de oplossing met succes gecommercialiseerd op meer dan 700.000 sites in meer dan 20 netwerken wereldwijd.

Daarnaast neemt ZTE ook actief deel aan thematisch onderzoek in verband met energiebesparingsnormen. In 2020 heeft ZTE samen met GSMA Intelligence, een leider in wereldwijd onderzoek op het gebied van telecom, media en technologie (TMT) en onderdeel van de bredere GSMA, het witboek "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black" uitgebracht. De whitepaper analyseert de achtergrond en principes van het bouwen en verbeteren van de energie-efficiëntie van telecommunicatienetwerken in het 5G-tijdperk in termen van kostenverlaging, optimalisatie van netwerkprestaties, energiezekerheid en bijdrage aan de wereldwijde vermindering van koolstofemissies. Het schetst tevens de haalbaarheid van energiebesparing en vermindering van het verbruik door innovatie.

Als actief beoefenaar van groene ontwikkeling bevordert ZTE Corporation ook uitgebreid milieubeschermingsbeheer in de dagelijkse kantoor- en productieactiviteiten van het bedrijf. De onderneming richt zich op managementdoelstellingen op het gebied van energiebesparing en uitlaatemissies. Voorts verbetert ze de productietechnologie en de uitrusting om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en het effect op het milieu te verminderen.

Samen met haar werknemers en partners groeien en bijdragen aan de wereldgemeenschap

In 2020 heeft ZTE haar interne digitale transformatie verder versterkt en een volledig cloudgebaseerde, intelligente en lichtgewicht "Ultimate Cloud Company" gecreëerd op het gebied van R&D, bedrijfsvoering, kantoor en productie. Terwijl de kosten werden verlaagd, de efficiëntie verhoogd en de kwaliteit verbeterd, pakte de onderneming flexibel de onzekerheden van de toekomst aan. Tijdens de pandemie stelden de clouddiensten van ZTE meer dan 70.000 werknemers wereldwijd in staat om thuis te werken. Belangrijker nog, de efficiëntie van het telewerk van meer dan 30.000 R&D-medewerkers bedroeg meer dan 95%.

Op het gebied van corporate governance heeft ZTE het aantrekken en stimuleren van kerntalenten verder versterkt, het compliance management-systeem en het beheersysteem voor de interne bedrijfscontrole verbeterd. Ook realiseerde het een groei van hoge kwaliteit via het driestappentraject van "herstel, groei en expansie".

Wat betreft de aspecten van de bijdragen aan de wereldgemeenschap, blijft de ZTE Foundation zich altijd inzetten voor haar missie, namelijk "het bevorderen van de geest van openbaar welzijn, het opnemen van ondernemingsverantwoordelijkheid en het bevorderen van de ontwikkeling van openbaar welzijn". In het afgelopen jaar heeft de onderneming zich toegelegd op drie belangrijke gebieden: medische zorg, onderwijsbijstand en hulp voor achtergestelde groepen. Ook heeft zij actief activiteiten georganiseerd op het gebied van openbaar welzijn en armoedebestrijding.

In 2020 heeft de ZTE Foundation meer dan 14 miljoen yuan geïnvesteerd in openbaar welzijn, 37 openbare welzijnsprojecten en 73 vrijwillige openbare welzijnsactiviteiten op het getouw gezet. De China Foundation Transparency Index (FTI) van de Foundation voor 2020 scoorde drie jaar op rij het hoogste cijfer en won de "Annual Charity Innovation Award" en de "Annual Charity Project Award" op het 10e China Charity Festival.

In de toekomst zal ZTE zich blijven inzetten voor duurzame ontwikkeling overal ter wereld en, als "drijvende kracht achter de digitale economie", haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk brengen. De onderneming zal samen met haar werknemers en partners blijven groeien in de verwachting de gezamenlijke ontwikkeling van ondernemingen, individuen, partners en omgeving te realiseren om communicatie en vertrouwen overal mogelijk te maken.

Klik hier om het hele verslag te bekijken en te downloaden:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202105191132EN.pdf

Perswoordvoerder:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

