ZTE publie un livre blanc sur le déploiement commercial de la 5G SA

SHENZHEN, Chine, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a publié un livre blanc sur le déploiement commercial de la 5G SA, diffusé par la plateforme Mobile World Live. Le livre blanc démontre que l'architecture autonome (standalone, ou SA) est l'architecture cible de la 5G et pose une base solide pour la pleine réalisation de la valeur de l'application de la 5G.

Le livre blanc décrit les défis et les solutions liés à la 5G SA, portant sur une couverture homogène, la coexistence de multiples technologies d'accès radio, le découpage de réseau de bout en bout et les applications de réseau et de service 5G axées sur les entreprises.

Trois facteurs, soit les produits 5G NR en série pour la couverture souple de scénarios complets, la technologie d'amélioration des liaisons montantes et le réseautage coordonné à haute fréquence et à basse fréquence, sont la clé d'une couverture homogène et rentable.

Entre-temps, le réseau de base à architecture convergente, les systèmes BTS à double mode SA et NSA et les systèmes SuperDSS peuvent assurer la coexistence et l'évolution en douceur des réseaux à technologies d'accès radio multiples.

En tant que fonction critique de la 5G, le découpage de réseau a été réalisé dans le système de gestion et de réseau de bout en bout. Certaines technologies et certains produits de pointe, comme le découpage de bout en bout, la technologie 5GC légère, la technologie UPF intégrée et la technologie MEC, ont été introduits dans les déploiements de réseaux privés et les applications de service de l'industrie.

Le livre blanc présente également des cas d'application réussie de la 5G pour les affaires, par exemple, la télécommande 5G des grues de quai du port intelligent de Tianjin et l'usine intelligente de ZTE Nanjing, dans laquelle l'équipement 5G de ZTE est produit efficacement avec le réseau 5G.

En outre, le livre blanc prévoit que le réseau 5G basé sur le 3GPP R16 sera mis en service commercial en 2022, ce qui permettra d'explorer davantage la valeur des applications de la 5G.

Voici le lien pour accéder au livre blanc sur le déploiement commercial de la 5G SA :

https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time

