ZTE публикует отчет по устойчивому развитию за 2020 год

Достижение общего успеха в цифровой экономике и создание устойчивых ценностей для общества

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня объявила о публикации своего отчета по устойчивому развитию за 2020 год.



Отчет показывает, что в 2020 году компания ZTE, руководствуясь стратегической установкой на выполнение своей роли в качестве движущей силы развития цифровой экономики, в инициативном порядке выполнила свои корпоративные социальные обязательства. Используя технологии для борьбы с пандемией Covid-19, компания ZTE приложила огромные усилия для содействия развитию цифровой экономики и обеспечения экологически безопасного роста. В то же время компания вносила свой вклад в мировое сообщество и непрерывно совершенствовала свои методики и планы на будущее в области корпоративного управления.



Компания ZTE ежегодно выпускает отчеты по устойчивому развитию на протяжении 13 лет подряд.



Использование 5G для всесторонней борьбы с пандемией Covid-19



В начале 2020 года, перед лицом внезапной вспышки эпидемии Covid-19, компания ZTE оперативно запустила механизм экстренного реагирования для профилактики пандемии и борьбы с ней. Строго соблюдая меры профилактики пандемии в целях охраны здоровья и обеспечения безопасности сотрудников, компания ZTE взяла на себя корпоративные социальные обязательства и приняла меры по борьбе с Covid-19, используя для этого различные технологии.



В начале пандемии Covid-19 в 2020 году компания ZTE оперативно координировала использование ресурсов по всему миру, включая производство и дистрибуцию, построение сетей, гарантированную связь, обслуживание на местах, обеспечение доступа к сервисным приложениям и пр. Совместно с операторами она построила сети 4G/5G для более чем 210 больниц в 82 городах в 26 провинциях страны, что обеспечило преодоление нехватки информации, необходимое для жизнеобеспечения. По мере обострения пандемии компания ZTE совместно с отраслевыми партнерами разрабатывала принципиально новые приложения, включая телемедицинские сервисы на основе сетей 5G, интеллектуальную логистику, облачные системы обучения на основе 5G и трехмерную систему безопасности, эффективно используя технологии для борьбы с Covid-19.



Кроме того, сталкиваясь с трудностями, вызванными глобальной пандемией, компания ZTE создала 12 добровольческих отделений в Ухане, Чэнду, Чунцине и других городах Китая, а также в Мьянме, Индии и других странах. Все эти добровольцы оказывали поддержку в целях облегчения последствий пандемии и других чрезвычайных ситуаций. В то же время Фонд ZTE безвозмездно предоставлял материалы для профилактики пандемии, включая маски, очки, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, на передовые рубежи борьбы с пандемией в Китае и более чем 50 странах и регионах по всему миру.



Стремление к повышению ключевых компетенций и достижение общих успехов в цифровой экономике



Цифровая экономика ускоряет интеграцию в другие отрасли, став новой движущей силой мирового экономического развития. На этом фоне компания ZTE намеревается стать движущей силой развития цифровой экономики за счет создания и совместного использования возможностей развития с заинтересованными сторонами в целях общего стимулирования полноценного развития цифровой экономики.



Президент ZTE Corporation Сюй Цзыян (Xu Ziyang) сообщил следующее: «В 2020 году пандемия существенно изменила образ жизни и работы людей, сделав ИКТ-сервисы столь же необходимыми, как воздух, вода и электроэнергия. Следовательно, предприятиям необходимо ускорить процесс цифровой и интеллектуальной трансформации, с тем чтобы не только сократить расходы и повысить эффективность, но и стать более гибкими и рациональными, что позволит им лучше справляться с неопределенностями, связанными с внешними условиями, рынками и технологиями».



В отчете говорится, что компания ZTE, становясь «движущей силой цифровой экономики», рассматривает научно-технический прогресс в качестве главной движущей силы корпоративного развития. Не сворачивая с пути повышения своей ключевой компетенции, компания непрерывно внедряет инновации в таких областях, как чипсеты, алгоритмы, архитектура, базы данных, операционные системы и др., закладывая тем самым прочную основу для более устойчивого роста. Компания ZTE ежегодно инвестировала в НИОКР свыше 10 млрд юаней и к концу марта 2021 года подала около 80 тысяч заявок на патенты по всему миру, из которых более 38 тысяч были удовлетворены. Согласно докладу «Кто лидирует в патентной гонке стандартов 5G?», опубликованному в феврале берлинской компанией IPlytics, ZTE входит в мировую тройку лучших благодаря своему устойчивому лидерству по числу заявленных в ETSI основополагающих патентов (SEP) в стандарте 5G.



В то же время, придерживаясь цели «расширения возможностей отраслей за счет внедрения инноваций и достижения общего успеха в цифровой экономике», компания ZTE полна решимости устранить цифровой барьер между традиционными бизнес-сценариями и практическим применением цифровых технологий, предоставить производственным отраслям решения на основе сценариев, фактически создающие ценности, и стать одним из лидеров в сфере цифровой трансформации отраслей. В 2020 году компания ZTE совместно с более чем 500 партнерами в промышленном, транспортном, энергетическом, государственном, финансовом, культурном, туристическом и других секторах разработала инновационные приложения и методики работы в среде 5G, а также создала около 100 сценариев для инновационных прикладных систем на базе 5G. Компания добросовестно выполняет свои обязанности в качестве технологического лидера с мощным инновационным потенциалом.



Например, в промышленной сфере проект по созданию интеллектуального завода, совместно выполненный компаниями ZTE и Yunnan Sunho Aluminum, способствует преобразованию и модернизации Sunho за счет внедрения интеллектуального производства и позволяет традиционному промышленному предприятию экономить на эксплуатационных расходах, сокращать численность рабочей силы и повышать эффективность. В сфере здравоохранения компания ZTE предлагает интеллектуальные медицинские средства на базе 5G, охватывающие такие инновационные сферы применения, как демонстрация работы, дистанционные консультации, дистанционные врачебные обходы, а также диагностика с использованием искусственного интеллекта и мобильная диагностика, для защиты каждой человеческой жизни.



В образовательной сфере компания предлагает множество инновационных сценариев и прикладных средств, включая системы дистанционного обучения 5G + 4K, облачные системы обучения на базе 5G с расширенной реальностью (XR), системы преподавания 5G + AR и голографические классы на базе 5G, позволяющие пробуждать детскую любознательность и мечты о будущем.



В финансовой сфере самостоятельно разработанная компанией ZTE распределенная база данных GoldenDB служит прочным и надежным фундаментом для системы банковского обслуживания, обеспечивающей защиту каждой транзакции для более чем 300 миллионов клиентов. Кроме того, применяя инновационные технологии к смартфонам, а также персональным и домашним информационным терминалам, ZTE превращает многосценарный интеллектуальный образ жизни в среде 5G в реальность с широким спектром интеллектуальных терминалов на базе 5G для обеспечения совместного успеха в цифровой экономике.



Реализация концепции экологически безопасного развития для достижения цели «углеродной нейтральности»



Поскольку стремление к «углеродной нейтральности» достигло консенсуса в крупнейших экономических державах по всему миру, компания ZTE активно участвует в этом процессе, а также способствует коммерциализации экологически чистых сетей 5G в ряде областей, помогая всем отраслям быстро встать на путь экологически безопасного развития.



«Мы твердо убеждены в том, что прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние, и с самого начала стараемся снижать воздействие своей деятельности на окружающую среду. Мы используем более экологичное сырье и совершенствуем производственные технологии, — подчеркнул в отчете исполнительный вице-президент и главный операционный директор компании ZTE Се Цзюньши (Xie Junshi). — Мы используем более передовые технологии для повышения эксплуатационных характеристик продукции. Мы стремимся к достижению предельно высоких уровней эффективности использования спектра, энергоэффективности и эффективности работы сетей в целях содействия устойчивому развитию».



С наступлением эпохи 5G потребление энергии базовыми станциями и терминалами 5G считается одним из ключевых факторов устойчивого развития отрасли. Компания ZTE активно изучает пути сокращения энергопотребления базовых станций и разработала более 500 инновационных патентов на использование экологически чистых технологий 5G. Компания стремится к повышению эффективности и сокращению потребления за счет разработанных ею высокопроизводительных чипов, высокоэффективной работы, лучшего конструктивного исполнения и технологического потенциала. Кроме того, компания ZTE оказывала помощь более чем 20 операторам в строительстве более чем 500 тысяч высокоэффективных экологически безопасных объектов в таких странах и регионах, как Китай, Италия, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Южная Африка и Эфиопия. В 2020 году компания ZTE внедрила систему PowerPilot — энергоэффективное решение для сетей 4G и 5G. Энергия, сэкономленная системой PowerPilot, вдвое превышает аналогичный показатель, обеспечиваемый традиционными энергосберегающими средствами на основе искусственного интеллекта, что позволяет экономить до 20% энергии в многорежимной сети, тем самым эффективно сокращая эксплуатационные расходы. В настоящее время данное решение успешно реализуется более чем на 700 тысячах объектов более чем в 20 сетях по всему миру.



Кроме того, компания ZTE активно участвует в тематических исследованиях, связанных со стандартами энергосбережения. В 2020 году ZTE совместно с компанией GSMA Intelligence, являющейся одним из лидеров в области глобальных телекоммуникационных сетей, средств массовой информации и технологий (TMT) и более широкой организации GSMA, выпустила информационный документ "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black" («Энергоэффективность 5G: зеленый как обновленный черный»). В этом документе анализируются основы и принципы строительства и повышения энергоэффективности телекоммуникационных сетей в эпоху 5G с учетом таких аспектов, как снижение затрат, оптимизация работы сетей, энергетическая безопасность и вклад в глобальное сокращение углеродных выбросов. В нем также кратко излагаются возможности технической реализации энергосбережения и сокращения расхода электроэнергии за счет внедрения инноваций.



Как активный сторонник экологически безопасного развития, компания ZTE Corporation также комплексно внедряет систему менеджмента защиты окружающей среды в свою повседневную офисную и производственную деятельность. Компания ориентируется на управленческие целевые показатели с точки зрения экономии энергии и выбросов отработавших газов и продолжает совершенствовать производственные технологии и оборудование в целях сокращения потребления природных ресурсов и влияния на окружающую среду.



Рост вместе с сотрудниками и партнерами и вклад в мировое сообщество



В 2020 году компания ZTE дополнительно усовершенствовала процесс своей внутренней цифровой трансформации и создала интеллектуальную облачную систему в сферах исследований и разработок, эксплуатации, офисной и производственной деятельности. Сокращая расходы, повышая эффективность и улучшая качество, компания гибко противостояла неопределенностям будущего. Во время пандемии облачные сервисы ZTE позволили более чем 70 тысячам сотрудников компании по всему миру работать из дома. Еще более важным представляется то, что эффективность удаленной работы более чем 30 тысяч сотрудников подразделений НИОКР превысила 95%.

В

плане внутрикорпоративных отношений компания ZTE дополнительно усилила привлечение и стимулирование специалистов по ключевым направлениям, усовершенствовала систему контроля соответствия, улучшила корпоративную систему управления процедурами внутреннего контроля и достигла высококачественного роста по трехэтапному пути – восстановление, рост и расширение.



Фонд ZTE неизменно сохраняет приверженность своей миссии, заключающейся в защите принципов общественного благосостояния, выполнении корпоративных обязательств и содействии развитию системы социального обеспечения. На протяжении последнего года компания уделяла особое внимание трем основным направлениям: медицинской помощи, помощи в образовании и помощи социально уязвимым группам населения — и активно занималась организацией мероприятий по обеспечению благосостояния населения и ликвидации нищеты.



В 2020 году Фонд ZTE инвестировал более 14 миллионов юаней в сферу социального обеспечения, реализовал 37 проектов социальной помощи и осуществил 73 добровольческих мероприятия, направленных на повышение общественного благосостояния. Индекс прозрачности китайского фонда (FTI), присвоенный этому Фонду в 2020 году, состоял только из высших оценок за три года подряд, благодаря чему он завоевал «Ежегодную премию за инновации в сфере благотворительности» и «Ежегодную премию за лучший благотворительный проект» на 10-м Китайском фестивале благотворительности.



В перспективе компания ZTE будет сохранять свою твердую приверженность устойчивому развитию по всему миру и, будучи движущей силой развития цифровой экономики, реализовывать свою социальную ответственность на практике. Компания продолжит расти вместе со своими сотрудниками и партнерами, рассчитывая на совместное развитие предприятий, работников, партнеров и окружающей среды, что позволит обеспечить повсеместное взаимодействие и доверие.



Для просмотра и загрузки полного отчета нажмите здесь:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202105191132EN.pdf



