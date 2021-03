ZTE recebe notas altas nas avaliações da Lightwave Innovation

SHENZHEN, China, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresas e consumidores para a internet móvel, anunciou hoje que sua solução pré-conectorizada, a solução PON+ e a solução inteligente OXC receberam notas altas da Lightwave Innovation Reviews em reconhecimento da liderança da ZTE no campo de comunicações ópticas.

Solução ODN pré-conectorizada: fazendo implementação eficiente de rede óptica

A solução ODN pré-conectorizada da ZTE inclui uma série de caixas pré-conectorizadas para nós ópticos internos e externos e cabos ópticos pré-fabricados. Em substituição às tradicionais emendas complicadas de fusão de fibras, a conexão inovadora de cabos ópticos pré-fabricados facilita a emenda de fibras e melhora a eficiência da construção. Esta solução também apresenta os primeiros conectores pré-conectarizados do setor que suportam "inserção cega" e "autotravamento". Graças ao seu projeto modular, a solução oferece implementação em todas as condições climáticas e garante operações mais fáceis e redes mais flexíveis.

Solução PON+: inovação técnica e prática comercial F5G

Com a otimização sistemática e inovação da tecnologia de acesso óptico, a solução ZTE PON+ aprimora a cobertura de cenário completo de ponta a ponta, a baixa latência determinística, a virtualização, o acesso à capacidade de computação de rede e a confiabilidade. A solução também aumenta a qualidade e a experiência do usuário de serviços de banda larga residencial, ao mesmo tempo em que promove as tecnologias PON para estender os cenários, desde residenciais a governos e a corporativos. Além dessas vantagens, a solução suporta os negócios e indústrias tradicionais para mudarem para fibra, digitalização e intelectualização. Ela abre um caminho para a F5G e estimula o novo crescimento nas indústrias, proporcionando uma base sólida para o layout e desenvolvimento de longo prazo de vários setores.

Solução OXC inteligente com base na banda C++: construção de redes ópticas eficientes, confiáveis e verdes

O sistema OXC inteligente da ZTE suporta o máximo de 32 graus de direções ópticas. Ele pode ser aplicado na banda C++ para atingir capacidade de nodo de até 1.500 t+ para implementar a programação de serviços em várias direções flexíveis nos nodos dos principais data center.

O sistema OXC da ZTE utiliza três tecnologias inovadoras. Em primeiro lugar, ele é baseado em backplane óptico. As fibras ópticas de fitas múltiplas são automaticamente roteadas e encapsuladas em placas flexíveis como uma matriz de comutação óptica. Isso resulta em grande redução da perda de conexão, contribuindo ainda mais para a melhoria significativa da confiabilidade do sistema. Além disso, conectores ópticos de alta precisão também são utilizados para garantir o alinhamento de alta precisão de interfaces ópticas. O bloqueio e o desbloqueio automáticos dos conectores são capazes de resistir à interferência de vibração do ambiente externo.

Além disso, apresenta um design inovador do conector óptico à prova de poeira, que protege efetivamente o backplane óptico contra a poluição por poeira durante a operação. Adicionalmente, sua etiqueta óptica inteligente pode implementar monitoramento e rastreamento inteligentes de comprimentos de onda, melhorando significativamente a implementação da rede e a eficiência de O&M.

As análises da Lightwave Innovation foram apresentadas pela Lightwave, uma mídia conhecida no setor global de redes ópticas. A Lightwave realizou o prêmio anual de inovação por muitos anos, com o objetivo de reconhecer os principais produtos e soluções no setor de comunicação óptica. O júri é composto por conhecidos especialistas de rede óptica de operadores de rede, fornecedores, bem como executivos seniores, analistas e engenheiros de empresas de pesquisa e consultoria industriais.

Contatos com a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation