ZTE reçoit des notes élevées dans le cadre des Lightwave Innovation Reviews

SHENZHEN , Chine, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que sa solution préconnectorisée, sa solution PON+ et sa solution OXC intelligente ont reçu des notes élevées dans le cadre des Lightwave Innovation Reviews, en reconnaissance de la position de leader de ZTE dans le domaine des communications optiques.

Solution ODN préconnectorisée : pour un déploiement efficace du réseau optique

La solution ODN préconnectorisée de ZTE comprend une série de boîtes préconnectorisée pour les nœuds optiques intérieurs et extérieurs, et des câbles optiques préfabriqués. En remplacement de la traditionnelle épissure par fusion de fibres compliquée, la connexion innovante de câbles optiques préfabriqués facilite l'épissure des fibres et améliore l'efficacité de la construction. Cette solution est également dotée des premiers connecteurs préconnectorisés du secteur qui prennent en charge l'« insertion à l'aveugle » et l'« auto-verrouillage ». Grâce à sa conception modulaire, la solution permet un déploiement par tous les temps et garantit des opérations plus faciles et une mise en réseau plus flexible.

Solution PON+ : Innovation technique et pratique commerciale du F5G

Grâce à l'optimisation et à l'innovation systématiques de la technologie d'accès optique, la solution ZTE PON+ améliore la couverture de bout en bout du scénario complet, la faible latence déterministe, la virtualisation, la capacité de calcul du réseau d'accès et la fiabilité. Il améliore également la qualité et l'expérience utilisateur des services à large bande à domicile, tout en promouvant les technologies PON pour étendre les scénarios de la maison au gouvernement et à l'entreprise. En plus de ces avantages, la solution aide les métiers et industries traditionnels à passer à la fibre, à la numérisation et à l'intellectualisation. Il ouvre la voie au F5G et stimule la nouvelle croissance des industries, fournissant une base solide pour l'aménagement et le développement à long terme de diverses industries.

Solution OXC intelligente basée sur la bande C++ : construire des réseaux optiques efficaces, fiables et écologiques

Le système intelligent OXC de ZTE prend en charge un maximum de directions optiques de 32 degrés. Il peut être appliqué sur la bande C++ pour atteindre une capacité de nœuds de plus de 1 500 T afin de mettre en œuvre la programmation des services dans plusieurs directions de manière flexible au niveau des nœuds du centre de données central.

Le système OXC de ZTE fait appel à trois technologies innovantes. Tout d'abord, il est basé sur un fond de panier optique. Les fibres optiques à rubans multiples sont automatiquement acheminées et encapsulées dans des cartes flexibles sous forme de matrice de commutation optique. Cela permet de réduire considérablement les pertes de connexion, contribuant ainsi à l'amélioration significative de la fiabilité du système. En outre, des connecteurs optiques de haute précision sont également utilisés pour garantir un alignement de haute précision des interfaces optiques. Le verrouillage et le déverrouillage automatiques des connecteurs sont capables de résister aux vibrations de l'environnement extérieur.

En outre, le connecteur optique est doté d'une conception innovante étanche à la poussière, qui protège efficacement le fond de panier optique contre la pollution par la poussière pendant le fonctionnement. En outre, son étiquette optique intelligente peut mettre en œuvre une surveillance et un suivi intelligents des longueurs d'onde, améliorant ainsi considérablement le déploiement du réseau et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

Les Lightwave Innovation Reviews ont été présentés par Lightwave, un média réputé dans l'industrie mondiale des réseaux optiques. Depuis de nombreuses années, Lightwave organise les prix annuels de l'innovation, qui visent à récompenser les meilleurs produits et solutions dans le domaine des communications optiques. Le jury est composé d'éminents spécialistes des réseaux optiques issus d'opérateurs de réseaux, de fournisseurs, ainsi que de cadres supérieurs, d'analystes et d'ingénieurs issus de sociétés de recherche et de conseil industrielles.

