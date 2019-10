ZTE remporte le Prix d'excellence 5G lors du Congrès mondial SDN/NFV

SHENZHEN, Chine, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le Prix d'excellence 5G lors du Congrès mondial SDN/NFV qui s'est tenu à La Haye, aux Pays-Bas, grâce à sa solution Common Edge. Il s'agit du seul prix remis lors du congrès pour récompenser le meilleur produit et la meilleure solution 5G.

La solution Common Edge de ZTE adopte la technologie bicœur (machine virtuelle + conteneur), chef de file sur le marché, pour bâtir une nouvelle génération de cloud distribué 5G. Elle utilise du matériel hautement intégré et de multiples types de matériel d'accélération auto-adaptatif, et satisfait ainsi toutes les exigences des scénarios 5G. En introduisant un moteur d'intelligence artificielle, une collaboration cloud-périphérie et une collaboration périphérie-périphérie, elle permet à la puissance de calcul de circuler avec les services et de réaliser une optimisation intelligente.

Cette solution rompt avec l'architecture fermée des réseaux de télécommunications traditionnels en ouvrant l'infrastructure des réseaux de périphérie, la capacité d'accélération matérielle, la capacité de déchargement des réseaux de périphérie et la capacité de perception des réseaux sans fil aux applications tierces. Elle explore pleinement les capacités inhérentes des réseaux sans fil et accélère les innovations en matière de services dans les industries verticales, réduisant ainsi davantage le délai d'interaction de bout en bout entre les utilisateurs et les services et améliorant l'expérience des utilisateurs.

La solution Common Edge de ZTE permet de relever les futurs défis d'exploitation et de maintenance que pose la construction à grande échelle de systèmes MEC. Elle assure ainsi le déploiement à clé unique et l'approvisionnement automatisé des systèmes MEC et des applications verticales de l'industrie. Grâce à une gestion unifiée de la périphérie et à une exploitation et une maintenance intelligentes, il permet d'obtenir une exploitation et une maintenance sans surveillance à la périphérie, ce qui réduit considérablement les dépenses d'exploitation.

La solution Common Edge de ZTE a été largement appliquée dans la fabrication industrielle, le réseau intelligent, l'Internet des véhicules, le divertissement et les médias, la sécurité publique, l'éducation, la santé, la finance, l'agriculture et d'autres domaines. Il se concentre sur les applications industrielles « 1+4 », c'est-à-dire l'exposition à la capacité du réseau sans fil + la grande vidéo, l'Internet des véhicules, la fabrication intelligente et l'alimentation électrique. En s'appuyant sur sa solution Common Edge, ZTE a mené à bien des projets pilotes et de coopération d'envergure avec plus de 100 partenaires stratégiques et plus de 200 utilisateurs industriels.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour les consommateurs, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 25 contrats commerciaux 5G sur des marchés majeurs tels que l'Europe, l'Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle de premier plan au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

