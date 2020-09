ZTE remporte les prix Best Test & Measurement Technology et Most Successful 5G Consumer Service à 5G World 2020

SHENZHEN, Chine, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseurs international de premier plan de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé avoir remporté le prix Best Test & Measurement Technology (Meilleure technologie de test et mesure) avec iFlow (Insight Flow), une solution d'information précise sur le réseau basée sur le flux, et a remporté le prix Most Successful 5G Consumer Service (Meilleur service grand public 5G) avec son service 5G+ Live TV dans le cadre de 5G World 2020, hébergé par Informa le 2 septembre 2020.

ZTE a lancé la solution iFlow innovante basée sur la technologie Inband OAM pour surveiller globalement à la fois le plan de commande et le plan de transfert et résoudre une série de problèmes de réseau de transport, y compris l'accord de niveau de service non mesurable, la localisation difficile des pannes et la faible sensibilisation du réseau.

Grâce à la collecte de données au niveau de la milliseconde et la détection des nœuds « hop-by-hop », iFlow a validé la sensibilisation à la qualité du service, la localisation des pannes et l'auto-récupération du service en quelques secondes.

La solution iFlow prend également en charge un cycle de vie en boucle fermée des services réseau, de la surveillance et de l'analyse à l'optimisation, améliorant ainsi considérablement la qualité du service réseau et l'expérience d'exploitation et de maintenance des opérateurs, et aidant les opérateurs à réduire la complexité et les coûts E&M.

De plus, la solution 5G+ Live TV de ZTE est personnalisée pour les grands événements et les concerts. La solution 5G+ Live TV, qui intègre une diffusion en direct (haute définition) multi-angles, des services à valeur ajoutée et des fonctions sociales, fournit au public des expériences innovantes dans divers scénarios 5G grâce à la technologie MEC et la reconnaissance IA.

La solution 5G+ Live TV permet au public de regarder des jeux sous des angles multiples, fournissant ainsi une expérience personnalisée aux spectateurs sur place, tout en offrant une expérience immersive aux spectateurs à domicile.

« Comparée aux solutions traditionnelles, la solution 5G+ Live TV offre davantage de possibilités commerciales aux opérateurs », a déclaré M. Fang Hui, vice-président chez ZTE. « Elle facilite la coopération entre les fournisseurs et les opérateurs, ce qui sera une direction importante pour le développement vidéo 5G. »

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe aux consommateurs, opérateurs, entreprises et clients du secteur public. La société s'est engagée à fournir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées offrant excellence et valeur ajoutée alors que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Cotée à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

Coordonnées médias:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel : +86 755 26775189

Email : [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation