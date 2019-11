ZTE riceve il Best Industry Innovation Application Award in occasione di PT Expo China 2019 grazie al modulo ZTE 5G ZM9000

SHENZHEN, Cina, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e l'Internet mobile per i consumatori, ha oggi annunciato di aver ricevuto il Best Industry Innovation Application Award in occasione di PT Expo China 2019, grazie al suo modulo ZTE 5G ZM9000. Il modulo ZTE 5G ZM9000 promuoverà l'evoluzione dell'intero settore 4K UHD al 5G fornendo trasmissioni video in diretta con un nuovissimo metodo 5G+4K.

Grazie al modem 5G-sistema RF Snapdragon X55 di seconda generazione, il modulo ZTE 5G ZM9000 supporta le reti sia NSA che SA. Copre le bande di frequenza 4G/5G dei tre principali operatori cinesi. Questo dispositivo adotta la tecnologia di incapsulazione M.2 e dispone di funzionalità plug-and-play nel formato standard di 30 x 52 x 3,6 mm. Può essere rapidamente adattato a una varietà di applicazioni industriali, tra cui telecamere di sicurezza, TV 5G 8K e terminali per videoconferenze HD.

Inoltre, il modulo ZTE 5G ZM9000 vanta un bassissimo consumo di energia in standby e numerose interfacce. ZTE prevede di introdurre in commercio il modulo 5G ZM9000 nel dicembre 2019. Avrà amplia applicazione nei campi della produzione intelligente, tra cui la guida autonoma, il controllo remoto, la manutenzione preventiva dei robot, le telecamere HD, i gateway industriali e l'esplorazione petrolifera.

ZTE è all'avanguardia nell'aggiornamento delle applicazioni 5G da applicazioni per singoli, per famiglie e trasmissioni HD live a un numero maggiore di scenari, attraverso l'introduzione e l'uso commerciale di dispositivi terminali 5G diversificati, come ZTE Axon 10 Pro 5G, ZTE 5G il router indoor MC801 e il modulo ZTE 5G ZM9000.

ZTE ha realizzato oltre 30 soluzioni serializzate 5G e implementato più di 50 progetti dimostrativi in quasi 20 settori, tra cui Internet industriale, video di grandi dimensioni, Internet dei veicoli, media, energia, sicurezza pubblica, sanità, istruzione, protezione ambientale e trasporti. In collaborazione strategica con più di 300 clienti del settore, ZTE ha implementato insieme a loro applicazioni di servizio e ha collaborato con oltre 200 fornitori leader di prodotti al lancio di soluzioni basate su 5G mirate a diversi settori industriali.

ZTE è un fornitore di sistemi di telecomunicazione avanzati, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, operatori, aziende e clienti del settore pubblico. Nell'ambito della strategia di ZTE, la società si impegna a fornire ai clienti innovazioni end-to-end integrate per offrire eccellenza e valore man mano che i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione convergono. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H: 0763.HK / codice azionario A: 000063.SZ), ZTE vende i propri prodotti e servizi in oltre 160 paesi.

ZTE ha fino ad ora ottenuto 35 contratti commerciali 5G in mercati importanti per il 5G come Europa, Asia Pacifico e MEA (Medio Oriente ed Africa). ZTE investe il 10% dei suoi proventi annuali nella ricerca e sviluppo e svolge un ruolo leader in organizzazioni internazionali di normazione.

Contatti per i media:

Margrete Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775207

Email: ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation