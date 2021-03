ZTE se classe parmi les trois premières entreprises au monde pour son leadership en matière de développement durable dans le domaine des brevets essentiels à une norme pour la technologie 5G en vertu de l'ETSI

SHENZHEN, Chine, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées au secteur des télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, se classe parmi les trois premières entreprises au monde pour son leadership en matière de développement durable dans le domaine des brevets essentiels à une norme pour la technologie 5G en vertu de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), d'après le nouveau rapport « Who is leading the 5G patent race? » publié le 16 février par IPlytics, un outil d'information commerciale qui permet d'analyser les tendances technologiques, l'évolution du marché et la position concurrentielle d'une entreprise.

De plus en plus d'entreprises déclarent détenir la propriété de brevets essentiels à une norme pour la technologie 5G, il est donc essentiel de rester au fait des chiffres sur le dépôt de demandes de brevet des chefs de file dans le domaine de la connectivité. Selon le rapport, la prochaine révolution industrielle permettra une convergence technologique croissante à mesure que les technologies de connectivité seront progressivement intégrées dans les produits mécaniques. Le monde sera également témoin de l'importance que gagnera la technologie 5G dans d'autres secteurs où les usines intelligentes, les maisons intelligentes, les compteurs intelligents et même les appareils médicaux intelligents dépendront de la connectivité 5G.

ZTE, dont la propriété intellectuelle fait partie de l'une de ses principales stratégies de développement, a établi un système de gestion exhaustif de la propriété intellectuelle et créé une politique en matière d'opération relative aux brevets qui correspond à ses propres caractéristiques. Le module commercial en matière de propriété intellectuelle de l'entreprise couvre de multiples orientations commerciales de base, comme l'entreposage et l'exploitation des actifs de propriété intellectuelle, et le contrôle des risques associés à ceux-ci. Soutenue par les brevets de haute qualité favorisant les innovations technologiques dont elle dispose, l'entreprise s'est engagée à obtenir des avantages liés à l'innovation et avantages concurrentiels durables au sein des marchés nationaux et internationaux, et à offrir les produits les plus novateurs et les meilleurs services à ses clients.

Depuis sa première demande de brevet à l'étranger, ZTE a déployé des brevets dans plus de 55 pays et régions au cours des 20 dernières années. À la fin de 2020, l'entreprise avait déposé plus de 80 000 demandes de brevet à l'échelle mondiale, et avait développé plus de 36 000 brevets actifs qui lui ont été octroyés. De ces demandes, 4 270 concernent des brevets relatifs à des ensembles de puces, parmi lesquelles 1 800 brevets ont été octroyés.

En outre, ZTE est un collaborateur et un participant majeur dans la recherche technologique et l'élaboration des normes dans le domaine de la 5G à l'échelle mondiale, et mise également sur une « configuration à deux présidents » pour les services 3GPP. L'entreprise a réalisé des percées en matière de postes de direction au sein du secteur des services 3GPP, la plus importante organisation de normalisation des communications au monde, grâce à une configuration à deux présidents. Elle est également membre de plus de 70 organisations de normalisation internationales, dont l'UIT, le 3GPP, l'ETSI, l'IEEE, le NGMN et le CCSA, et elle siège au conseil d'administration de la GSA, de l'ETSI et d'autres organisations. À ce jour, plus de 60 spécialistes du ZTE ont occupé des postes de présidents et de rapporteurs au sein de grandes organisations internationales de normalisation partout dans le monde, ayant soumis plus de 100 000 documents de recherche et propositions de normalisation au total.

