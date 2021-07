ZTE stellt seine neue Generation von Smartphones mit Unter-Display-Kamera vor: Axon 30

SHENZHEN, China, 29. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat heute in China das ZTE Axon 30 vorgestellt, ein Smartphone der neuen Generation mit Unter-Display-Kamera.

ZTE hat sich als Trendsetter für Vollbild-Smartphones erwiesen, indem es das neue Segment der Smartphones mit Unter-Display-Kamera geschaffen hat. Durch die Verbesserungen seiner führenden Unter-Display-Kamera-Technologien hat das Unternehmen den Kommerzialisierungsprozess des Unter-Display-Kamera-Smartphones weiter beschleunigt. Das ZTE Axon 30 wird seinen Nutzern ein noch nie dagewesenes neues Erlebnis bieten.

Ni Fei, stellvertretender Vizepräsident der ZTE Corporation und Präsident der Mobilgeräteabteilung, sagte: „Bildschirm und Fotografie sind die beiden Entwicklungsrichtungen der zukünftigen Smartphone-Entwicklung. Heute stellen wir Ihnen das ZTE Axon 30 vor, ein Smartphone der neuen Generation mit Unter-Display-Kamera. Mit einer weiter gesteigerten Leistung und umfassenden Upgrades stellt das ZTE Axon 30 eine sprunghafte Verbesserung dar und bietet unseren Nutzern ein revolutionäres visuelles Vollbild-Erlebnis im Vergleich zur vorherigen Generation."

Voll-Bildschirm-Trendsetter in Richtung Zukunft

Um ein optimales Gleichgewicht zwischen der Display-Leistung und der Bildschirmform zu erreichen, hat ZTE zahlreiche technische Herausforderungen gemeistert und einen qualitativen Sprung bei der Unsichtbarkeit der Frontkamera und der Display-Leistung erzielt, angetrieben durch kontinuierliche Innovation und Upgrades bei den sechs Kerntechnologien, einschließlich der speziellen Pixelmatrix, der einzigartigen Treiberschaltungen, des unabhängigen Display-Chips, der Frontkamera, des hauseigenen Selfie-Algorithmus und der größeren lichtempfindlichen 4-in-1-Kamera mit 2,24 µm Äquivalent und großem Pixel.

Der Unter-Display-Kamerabildschirm ist der erste weltweit, mit einer hohen Pixeldichte von 400 PPI. Dies kann eine bessere Anzeigeleistung bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit und eine bessere visuelle Integration mit dem Bildschirm als Ganzem ermöglichen. Seine ausgeklügelte Schaltungsanordnung ermöglicht die Synchronisation zwischen der Frontkamera und dem herkömmlichen Displaybereich und verspricht so einen natürlicheren Übergang zwischen beiden. Das neue Gerät ist mit einem unabhängigen Bildschirm-Display-Chip ausgestattet, der die Bildschirmanzeige durch intelligente Pixelverbesserung und intelligente Display-Optimierung genauer und synchroner macht. 7 Schichten hochtransparenter Materialien und 3 spezielle Verarbeitungstechnologien werden verwendet, um den Bereich unter der Kamera lichtdurchlässiger zu machen. In Kombination mit der größeren, lichtempfindlichen 4-in-1-Kamera mit 2,24 µm Äquivalent und großen Pixeln schafft sie eine hervorragende Lichtumgebung für Aufnahmen.

Das ZTE Axon 30 ist außerdem das erste Smartphone mit Unter-Display-Kamera und einem Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 360 Hz Touch-Sampling-Rate. Das ZTE Axon 30 ist außerdem mit einem 6,92-Zoll-AMOLED-Bildschirm und einem Bildschirmverhältnis von 20,5:9 in Kinoqualität ausgestattet, kombiniert mit DTS:X® Ultra immersive 3D-Audiotechnologie. Das Smartphone bietet seinen Nutzern ein hochwertiges Filmerlebnis. Der Bildschirm deckt 100 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt eine Farbtiefe von 10 Bit und 1,07 Milliarden Farben.

Es ist das erste Smartphone weltweit, das mit den drei maßgeblichen Augenschutzzertifizierungen TÜV, SGS and UL ausgestattet ist. Der Bildschirm des ZTE Axon 30 kann die Blaulichtstrahlung effektiv reduzieren, das Augenlicht schützen und unterstützt die DC-Dimmung, um die visuelle Ermüdung durch Bildschirmflimmern zu reduzieren, und bietet seinen Nutzern zahlreiche Funktionen, um ihre Augen zu schonen.

Revolutionäre Nutzererlebnisse dank starker Leistung

Was die Leistung betrifft, so ist das ZTE Axon 30 mit der Qualcomm® Snapdragon™ 870G Mobilplattform mit einem „1+3+4"-Octa-Core-Design und einer maximalen Kernfrequenz von 3,2 GHz ausgestattet. Mit seinen Rechen-, Grafik-Rendering- und Netzwerkfähigkeiten unterstützt er perfekt ein professionelles Spielerlebnis. Das neue Gerät verwendet die selbst entwickelte Speicherfusionstechnologie, die einen Teil des freien Speicherplatzes nutzt, um den Arbeitsspeicher um bis zu 5 GB zu erweitern.

Die leistungsstarken Fotofunktionen sind in letzter Zeit ein wichtiger Bestandteil der ZTE Axon-Serie geworden. Das ZTE Axon 30 setzt diesen Trend fort und ist mit einer KI-Quad-Kamera ausgestattet, die eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 120-Grad-Weitwinkelkamera, eine 3-cm-Makrolinse und eine Tiefenschärfe-Linse umfasst. Auf diese Weise können die Benutzer problemlos mit verschiedenen Aufnahmeszenarien spielen. Es unterstützt auch die gleichzeitige Aufnahme mit mehreren Kameras und bietet dem Benutzer eine Vielzahl von Aufnahmeperspektiven. Darüber hinaus verfügt die Kamera über den Super-Nachtmodus, der mit Hilfe eines KI-Algorithmus Nachtgeräusche unterdrückt und den Nutzern charmante Nachtfarben bietet.

Die neue Kamera verfügt über eine Vielzahl von klassischen Filtern und unterstützt 3D-Lut-Filter, die der Nutzer nach Belieben anpassen kann. Mit der magischen Farbwechselfunktion können Sie auch eine einzelne Farbe im Bild auswählen, während Sie mehr Möglichkeiten haben, den Bereich, den Sie ändern möchten, mit einer anderen Farbe Ihrer Wahl zu versehen. Die ZTE Axon-Serie bietet noch mehr personalisierte Aufnahmemodi und eröffnet ihren Nutzern eine wunderbare und farbenfrohe Welt der Bilder.

Das ZTE Axon 30 unterstützt eine Zwei-Wege-Videostabilisierung für die Hauptkamera und die Weitwinkelkamera, die das Wackeln von Videoaufnahmen bei Bewegungen intelligent korrigieren und dynamische Videoaufnahmen klarer und stabiler machen kann. Die intelligenten VLOG-Kurzvideofunktionen des Telefons unterstützen Hitchcock-Zoom, Pull-Focus-Effekte, integrierte Schnellwiedergabe, Zeitlupe und Rücklauf. Es ist auch mit dynamischen, künstlerischen und mehreren Sets von coolen Filmvorlagen ausgestattet, um die Benutzer beim einfachen Filmen in einer Vielzahl von verschiedenen Stilen zu unterstützen.

Im Hinblick auf 5G-Erfahrungen bietet das ZTE Axon 30 nahtlose Konnektivität. Das Axon 30 verfügt über die 5G-Superantenne 3.1, die mit einem „Anti-Lock"-Antennensystem und einer dualen Wi-Fi-Antenne ausgestattet ist. Unabhängig von vertikalen oder horizontalen Griffen kann es verhindern, dass die Hände die Antenne blockieren und die Signalübertragung um 100 % verbessern. Sein einzigartiger Netzwerkerkennungsalgorithmus kann dem Telefon helfen, das beste Netzwerk intelligent zu identifizieren und einen nahtlosen Wechsel und eine intelligente Beschleunigung von 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2-Kanälen zu realisieren, um jederzeit ein schnelles und stabiles Interneterlebnis zu gewährleisten.

Schlankes Design und anhaltende Leistung

Das ZTE Axon 30 verfügt über ein ultradünnes Gehäuse mit einer Dicke von nur 7,8 mm und einem Gewicht von 189 g. Dies passt zur ultraschmalen Lünette, der doppelten Gürtellinie und dem dynamischen, stromlinienförmigen Design, das dem gesamten Gerät ein avantgardistisches Aussehen verleiht, das den aktuellen ästhetischen Trends entspricht.

Der neue Kamerabereich auf der Rückseite des Geräts weist ein ikonisches LABEL-Design auf, indem ein einzigartiges Etikett mit Bildfusionstechnologie erstellt wurde. Die hintere Schale besteht aus einem 3D-Verbundpolymermaterial, das mit einer Nano-Leuchttextur überzogen ist. Sein holografischer Illusionseffekt kann einen reichen Licht- und Schattenwechsel mit einer schillernden Schönheit der Farben bewirken. Das neue Gerät hat zwei Farbvarianten: Schwarz und Aqua stehen zur Auswahl, so dass die Benutzer eine einzigartige Option für ihre Vorlieben wählen können.

Das ZTE Axon 30 ist außerdem mit einem 4200-mAh-Akku und 55-Watt-Schnellladung ausgestattet. Das dreifache Kühlungssystem, bestehend aus einer großen VC-Flüssigkeitskühlplatte, einem Hochleistungs-Wärmegel und einem Verbundmaterial auf Graphen-Kupfer-Basis, kann eine kontinuierlich hohe Leistung garantieren.

In der Welle der technologischen Innovation, Das ZTE Axon 30 ist auf eine kontinuierliche Erforschung der unter-Display-Kamera-Technologie. Die neue Iteration seiner Produktstärke wird den Verbrauchern eine neue Erfahrung bieten, die ihre Vorstellungskraft übersteigt. Modellversionen und Preisinformationen werden nach und nach hinzugefügt, sobald Updates eintreffen.

Die globale Version wird bald auf der offiziellen ZTE-Website veröffentlicht.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

Medienkontakte:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-Mail: [email protected]

