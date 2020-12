ZTE supporta Ncell nel completamento della manutenzione preventiva della rete presso il Campo Base dell'Everest

SHENZHEN, Cina, 2 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante fornitore internazionale di telecomunicazioni e di soluzioni tecnologiche di Internet mobile per aziende e consumatori, ha annunciato di aver supportato Ncell, per il completamento, avvenuto con successo, della manutenzione preventiva della rete sul versante sud del Campo Base dell'Everest (EBC). A un'altitudine di 5.363 metri è stata garantita ulteriormente la qualità della copertura di rete, per un raggio di 2.000 metri intorno all'EBC.

La stazione base landmark di Ncell, è l'unica e più alta stazione di base sul versante sud dell'EBC. Dall'entrata in servizio nel 2010, ha fornito servizi di rete di alta qualità ad abitanti del posto e scalatori.

Per il funzionamento e la manutenzione della rete (O&M), gli ingegneri di ZTE hanno superato varie difficoltà ambientali, tra cui l'altitudine, forti venti , basse temperature e hanno terminato le operazioni preventive di O&M della rete, come la sostituzione delle apparecchiature di alimentazione, la manutenzione di reti wireless e di trasporto e l'ottimizzazione della qualità della rete.

La stazione base landmark è alimentata principalmente da energia solare e batterie standby. Situata a un'altitudine elevata in un ambiente difficile, la manutenzione della stazione è molto complicata. In totale, le stazioni base che si trovano nell'area del Parco nazionale nepalese di Sagarmatha sono dieci, tutte costruite e manutenute da ZTE. Dal 2010, le stazioni base forniscono costantemente servizi di rete mobile 24 ore su 24 a residenti e scalatori.

In futuro, Ncell collaborerà con ZTE per ottenere la copertura della rete mobile dell'intero percorso sul Monte Everest.

In qualità di importante partner di fiducia, ZTE collabora con Ncell da oltre dieci anni per fornire servizi wireless, di rete centrale e di trasporto in Nepal, soddisfacendo oltre il 60% delle esigenze aziendali di rete wireless di Ncell.

