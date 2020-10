ZTE und China Mobile gewinnen Preis für die beste Enterprise Private Line-Lösung beim Broadband World Forum 2020

Shenzhen, China, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- ZTE ist ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet. Gemeinsam mit China Mobile hat das Unternehmen auf dem Broadband World Forum (BBWF) 2020 die Auszeichnung für die „Best Enterprise Private Line Solution", in Anerkennung ihrer Cloud-verwalteten intelligenten OTN Enterprise Private Line erhalten. ZTE hat diese intelligente OTN Enterprise Private Line-Lösung gemeinsam mit der Dongguan-Niederlassung von China Mobile aufgebaut, um qualitativ hochwertige Netzwerke bereitzustellen, die den verschiedenen Anforderungen der Nutzer gerecht werden.

Die Enterprise Private Line unterstützt eine abstimmbare Granularität von 2M-100G, um die Bandbreitenressourcen besser zu nutzen. Darüber hinaus kann sie eine automatische Bereitstellung von Teilnehmernetzgeräten und PnP (Plug and Play) durchsetzen, so dass die Zeit für die Bereitstellung von Teilnehmernetzgeräten von Tagen auf Stunden verkürzt wird.

Gleichzeitig ermöglicht die Enterprise Private Line die Disaggregation von Teilnehmernetzgeräten über die intelligente Management- und Steuerungsplattform und ermöglicht so ein durchgängiges herstellerübergreifendes Management. Außerdem unterstützt sie die schnelle Installation und Inbetriebnahme des gesamten Netzwerks, die sich von Stunden auf Minuten verkürzen. Ein schnelleres TTM (Time to Market) ist ein interessanter Wettbewerbsvorteil für China Mobile. Mit Hilfe von Echtzeit-Latenzmessung und Alarmmeldungen garantiert die intelligente OTN Enterprise Private Line, dass ihre Latenzindikatoren die Anforderungen der Benutzer erfüllen.

