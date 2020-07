ZTE und True Corporation kündigen Zusammenarbeit zum Aufbau eines kommerziellen 5G-Netzes in Thailand an

SHENZHEN, China, 30. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat die Zusammenarbeit mit der True Corporation Public Company Limited zum Aufbau eines kommerziellen 5G-Netzes in Thailand angekündigt. Die True Corporation ist ein in Thailand voll lizenzierter Netzbetreiber mit einem Marktanteil von 30 Prozent im Bereich Mobilfunk. Das Unternehmen wird mit 5G RAN-Produkten und Dienstleistungen von ZTE ein kommerzielles 5G-Netz in Thailand aufbauen.

ZTE stattet True künftig mit einer Reihe von Produkten aus. Dazu zählen 5G 64TR/32TR/8TR/4TR Makrostationen und Single-Band sowie Multi-Band QCell Indoor-Lösungen, um ein leistungsstarkes Tri-Band 5G-Netz für alle Szenarien bei 700 MHz, 2,6 GHz und 26 GHz auszurollen. Die 5G-Produkte und -Technologien von ZTE, die sich durch niedrige Latenzzeiten, Ultra-Multichannel und hohe Bandbreite auszeichnen, ermöglichen es der True Corporation, die Kapazität von Drahtlossystemen und das Benutzererlebnis schnell zu verbessern. Damit trägt ZTE zum Aufbau eines führenden 5G-Netzes in Südostasien im Jahr 2020 bei.

ZTE arbeitet bereits seit 2019 mit dem Netzbetreiber True an einer Vielzahl von technischen Tests zusammen, um gemeinsam verschiedene 5G-Produkte zur Marktreife zu bringen, darunter 3,5 GHz 64-Kanal Massive MIMO, 2,6 GHz 64-Kanal Massive MIMO und 2,6 GHz QCell. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen führende 5G-Technologien wie Downlink 16-Stream MU-MIMO und Dynamic Sharing für 4/5G-Netzbetreiber entwickelt.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Endverbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen sowie Anwender im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und liefert exzellente Leistungen mit Mehrwert für die immer enger zusammenwachsenden Sektoren Telekommunikation und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert. Seine Produkte und Services werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich zudem als führender Akteur in einer Reihe von Branchenorganisationen zur Entwicklung internationaler Standards. ZTE bekennt sich im Rahmen seiner CSR-Strategie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und ist Mitglied im UN-Netzwerk Global Compact. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter www.zte.com.cn.

