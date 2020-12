ZTE veröffentlicht Whitepaper zum kommerziellen Einsatz von 5G SA

SHENZHEN, China, 22. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute auf Mobile World Live ein Whitepaper über den kommerziellen Einsatz von 5G SA veröffentlicht. Das Whitepaper legt dar, warum SA die anzustrebende Architektur von 5G ist und in welcher Hinsicht sie eine solide Grundlage für die vollständige Realisierung des Mehrwerts von 5G-Anwendungen bildet.

Das Whitepaper geht auf die Herausforderungen und Lösungen von 5G SA ein. Es thematisiert dabei die flächendeckende Versorgung, die Koexistenz verschiedener Funktechnologien, das End-to-End Network Slicing sowie mögliche 5G-Netzwerk- und Service-Anwendungen im Business-Kontext.

Hinsichtlich der flächendeckenden Versorgung stellen die klassifizierten 5G-NR-Produkte für eine flexible Vollszenario-Abdeckung, die Uplink-Erweiterungstechnologie und die koordinierte Hoch- und Niederfrequenzvernetzung den Schlüssel zur kostengünstigen Umsetzung dieser dar.

Die Koexistenz und reibungslose Entwicklung von verschiedenen Funktechnologien wird inzwischen durch Kernnetze mit konvergenter Architektur, NSA/SA Dual-Mode-BTS und SuperDSS ermöglicht.

Eine wesentliche Funktion von 5G ist das Network Slicing, das im End-to-End-Netzwerk und im Managementsystem eingeführt wurde. Einige hochmoderne Technologien und Produkte wie End-to-End-Slicing, Lite 5GC, integriertes UPF und MEC wurden für private Netzwerkimplementierungen und Serviceanwendungen in der Industrie genutzt.

Darüber hinaus werden im Whitepaper auch einige erfolgreiche, unternehmensorientierte 5G-Anwendungen vorgestellt. So zum Beispiel die 5G-Fernsteuerung von Kaikränen im Tianjin Smart Port und die ZTE Nanjing Smart Factory, in der die 5G-Geräte von ZTE effizient mit dem 5G-Netzwerk genutzt wird.

Laut Whitepaper soll das 3GPP R16-basierte 5G-Netzwerk im Jahr 2022 kommerziell einsetzbar sein, um die Werte von 5G-Anwendungen noch tiefgehender erforschen zu können.

Im Folgenden finden Sie den Link zum Whitepaper mit weiterführenden Informationen zum kommerziellen Einsatz von 5G SA: https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Endverbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen sowie Anwender im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und liefert exzellente Leistungen mit Mehrwert für die immer enger zusammenwachsenden Sektoren Telekommunikation und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert. Seine Produkte und Services werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich zudem als führender Akteur in einer Reihe von Branchenorganisationen zur Entwicklung internationaler Standards. ZTE bekennt sich im Rahmen seiner CSR-Strategie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und ist Mitglied im UN-Netzwerk Global Compact. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter www.zte.com.cn.

Pressekontakt ZTE

ZTE Deutschland GmbH

Susanne Baumann

Fritz-Vomfelde-Str. 26-30

40547 Düsseldorf

Tel. +49 163 8199405

E-Mail: [email protected]

Presseagentur ZTE

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Lea Pasch

Johannstraße 1

40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 – 88 24 76 20

E-Mail: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation