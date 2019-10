ZTE vince il premio Eccellenza 5G al convegno mondiale SDN/NFV

SHENZHEN, Cina, 18 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi di aver vinto l'Excellence Award 5G al convegno mondiale SDN/NFV che si è tenuto a L'Aia, in Olanda, per la sua soluzione Common Edge. E' il solo miglior prodotto e soluzione 5G premiato al convegno.

La soluzione Common Edge di ZTE adotta la tecnologia dual-core (VM + contenitore) leader di settore per costruire un cloud 5G distribuito di nuova generazione. Utilizza un hardware altamente integrato e vari tipi di hardware di accelerazione autoadattativi, rispondendo a tutte le esigenze di scenari 5G. Introducendo il motore IA, la collaborazione cloud-edge ed edge-edge, permette alla potenza di calcolo di fluire con i servizi e realizzare l'ottimizzazione intelligente.

Questa soluzione rompe l'architettura chiusa della rete di telecomunicazioni tradizionale, aprendo all'infrastruttura di rete periferica, alla capacità di accelerazione hardware, capacità di scarico della rete edge e capacità di percezione della rete wireless alle applicazioni di parti terze. Esplora pienamente le capacità intrinseche alla rete wireless ed accelera le innovazioni dei servizi nei settori verticali, riducendo così ulteriormente il ritardo end-to-end dell'interazione utente-servizio, e migliorando le esperienze degli utenti.

Rispondendo alle future sfide O&M portate dalla costruzione MEC su larga scala, la soluzione Common Edge di ZTE può raggiungere l'impiego one-key e il provisioning automatizzato di MEC e APP di industria verticale. Per mezzo della gestione unificata edge e O&M intelligente, raggiunge un O&M non presidiato edge per ridurre di molto la spesa operativa.

La soluzione Common Edge di ZTE è stata ampiamente utilizzata nella produzione industriale, smart grid, Internet of Vehicles (IoV), intrattenimento e media, pubblica sicurezza, educazione, sanità, finanza, agricoltura ed altri campi. Si focalizza su applicazioni industriali "1+4", cioè esposizione alle capacità di rete wireless + big video, IoV, produzione intelligente e alimentazione elettrica. Sospinta dalla sua soluzione Common Edge, ZTE ha portato avanti ampi progetti pilota e di cooperazione con oltre 100 partner strategici e più di 200 utenti di settore.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 25 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

