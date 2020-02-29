ZTE вошла в тройку лидеров по количеству отраслевых патентов

Компания подала заявки на 2 561 семейств стандартообразующих патентов (SEP) в Европейский институт телекоммуникационных стандартов

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 29 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сообщила, что число поданных ею в Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) семейств стандартообразующих патентов (SEP) в сфере 5G достигло 2 561. Согласно новейшему отчету Федерального министерства экономики и энергетики Германии, китайский разработчик вошел в тройку мировых лидеров по количеству отраслевых патентов. Соответствующий документ был составлен iPlytics совместно с Берлинской высшей технической школой.

Стремясь планомерно наращивать ключевую конкурентоспособность в вопросах независимых инноваций для эпохи 5G, компания ZTE на сегодняшний день располагает более чем 5 000 патентов в сфере 5G, что позволило компании войти число лидеров по глобальному внедрению запатентованных технологий. На счету ZTE – свыше 74 000 поданных международных патентных заявок, более 34 000 из которых были успешно удовлетворены.

Кроме того, компания подала более 3 900 патентных заявок на чипсеты в странах Европы, США, Японии, Корее и других регионах земного шара. Являясь активным участником научно-исследовательского процесса в сфере технологий и стандартов 5G, китайский разработчик подал свыше 7 000 предложений 5GNR/5GC на рассмотрение международных организаций по стандартизации.

На сегодняшний день ZTE осуществила ряд совместных проектов по развертыванию сетей 5G совместно с более чем 70 операторами по всему миру, заключив 46 коммерческих контрактов в данной сфере. Компания также успешно реализовала свыше 60 прикладных сценариев, установила стратегические партнерские связи с 300 отраслевыми клиентами и более чем 200 ведущими поставщиками различных продуктов.

Рассматривая интеллектуальную собственность как одну из ключевых стратегий развития, ZTE разработала и внедрила комплексную систему управления интеллектуальной собственностью, а также собственную патентную стратегию. Посредством высококачественных запатентованных технологий разработчику удалось создать множество устойчивых инноваций и обеспечить себе широкий спектр конкурентных преимуществ на мировом рынке для последующего предоставления клиентам первоклассных продуктов и сервисов.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:



Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: [email protected]

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SOURCE ZTE Corporation