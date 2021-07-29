ZTE выпускает смартфон нового поколения Axon 30 с подэкранной камерой

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня выпустила в Китае свой смартфон нового поколения Axon 30 с подэкранной камерой.

Компания ZTE зарекомендовала себя как законодатель моды для полноэкранных устройств, создав новый сегмент смартфонов с подэкранной камерой. За счет модернизации своих ведущих технологий подэкранных камер компания еще более ускорила процесс продвижения смартфонов с подэкранными камерами на рынок. ZTE Axon 30 обеспечит своим пользователям небывалые новые впечатления.

Старший вице-президент компании ZTE Corporation и руководитель ее подразделения мобильных устройств Ни Фэй (Ni Fei) заявил: «Экран и фотография — два направления развития в будущей эволюции смартфонов. Сегодня мы представляем наш смартфон нового поколения ZTE Axon 30 с подэкранной камерой. Благодаря дальнейшему повышению производительности и всесторонней модернизации модель ZTE Axon 30 проявляет себя как качественное усовершенствование и обеспечивает пользователям принципиально новый уровень визуального восприятия по сравнению с предыдущим поколением за счет экрана, занимающего всю площадь устройства».

Законодатель мод для полноэкранных устройств на будущее

Для достижения оптимального баланса между производительностью дисплея и формой экрана компания ZTE преодолела многочисленные технические трудности и сделала качественный скачок в обеспечении невидимости фронтальной камеры и производительности дисплея за счет непрерывных обновлений и усовершенствований в шести базовых технологиях, включая специальную пиксельную матрицу, уникальные схемы формирователя, независимую интегральную схему визуализации, фронтальную камеру, встроенный алгоритм съемки селфи и более светочувствительную камеру 4-в-1 с большим размером пикселя, эквивалентным 2,24 мкм.

Экран в зоне подэкранной камеры является первым в мире с высокой плотностью пикселей — 400 PPI . Это может обеспечивать более высокую производительность дисплея при сохранении высокой светопроницаемости и улучшенной зрительной интеграции с экраном в целом. Его оригинальная компоновка схемы обеспечивает возможность синхронизации между фронтальной камерой и традиционной областью отображения, гарантируя тем самым более естественный переход между ними. Новое устройство оснащено независимой интегральной схемой экранного дисплея, что делает его более точным и синхронизированным за счет интеллектуального увеличения числа пикселей и интеллектуальной оптимизации отображения. Для повышения светопропускания зоны подэкранной камеры используются 7 слоев высокопрозрачных материалов и 3 специальные технологии обработки. В сочетании с более светочувствительной камерой 4-в-1 с большим размером пикселя, эквивалентным 2,24 мкм, это создает превосходные условия освещенности для съемки.

ZTE Axon 30 также является первым смартфоном с подэкранной камерой, имеющим экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 360 Гц. Модель ZTE Axon 30 также оснащается экраном с активной матрицей на органических светодиодах диагональю 6,92 дюйма и кинематографическим соотношением сторон экрана 20,5:9 в сочетании с технологией объемного звучания с эффектом присутствия DTS:X®. Смартфон обеспечивает пользователям высокое качество просмотра фильмов. Экран на 100% охватывает цветовую гамму DCI-P3 и поддерживает 10-битную разрядность цвета и 1,07 млрд цветов.

Это первый в мире смартфон, обладающий тремя авторитетными сертификатами защиты зрения, включая TUV , SGS и UL . Экран устройства ZTE Axon 30 эффективно снижает синее излучение, защищает зрение и обеспечивает уменьшение силы постоянного тока, снижая утомление глаз, вызываемое мерцанием экрана, а также обеспечивая пользователям многочисленные возможности для защиты своего зрения.

Революционный пользовательский интерфейс, обеспечиваемый высокой производительностью

С точки зрения производительности модель ZTE Axon 30 оснащается мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™870G с 8-ядерной структурой («1+3+4») и максимальной частотой ядра 3,2 ГГц. Это идеально подходит для игровых целей профессионального уровня благодаря своим вычислительным, визуализационным и сетевым возможностям. В новом устройстве реализована самостоятельно разработанная технология слияния памяти, использующая часть свободного пространства для хранения данных с целью расширения оперативной памяти на величину до 5 ГБ.

В последнее время одним из ключевых элементов серии ZTE Axon стал высокоэффективный фотографический функционал. Модель ZTE Axon 30 продолжает эту тенденцию, оснащаясь 4-объективной камерой с элементами искусственного интеллекта, в том числе 64-мегапиксельной основной камерой, широкоугольной (120°) камерой, 3-сантиметровым макрообъективом и объективом с большой глубиной резкости. Таким образом, она может позволить пользователям легко экспериментировать с различными сценариями съемки. Кроме того, она может обеспечивать одновременную съемку с использованием нескольких камер, предоставляя пользователям различные перспективные возможности для съемки. Помимо прочего, камера имеет функцию суперночного режима, способную подавлять ночной шум с помощью алгоритма искусственного интеллекта, сохраняющего для пользователей более пленительные ночные цвета.

Новая камера оснащается различными классическими фильтрами и поддерживает фильтры 3 D Lut, позволяющие пользователям дорабатывать изображения по своему вкусу. Ее волшебная функция изменения цветов также позволяет выбрать один цвет в изображении, предлагая при этом дополнительные возможности для изменения области, которую пользователь желает изменить, с использованием другого цвета по своему вкусу. Более персонализированные режимы съемки с помощью камеры ZTE Axon открывают пользователям прекрасный и насыщенный мир изображений.

Модель ZTE Axon 30 поддерживает двустороннюю стабилизацию видеосигнала для основной и широкоугольной камер, которая позволяет рационально корректировать дрожание при видеосъемке в движении, повышая четкость и устойчивость изображения при динамической видеосъемке. Имеющиеся в этом телефоне интеллектуальные функции короткой видеосъемки для видеоблогов VLOG поддерживают эффект «наезда Хичкока», эффекты регулировки резкости, встроенное быстрое воспроизведение, замедленную съемку и обратную перемотку. Кроме того, он оснащен динамическими, художественными и многими другими шаблонами для эффектной съемки, позволяющими пользователям без труда выполнять съемку в различных стилях.

Что касается интерфейсов 5 G , модель ZTE Axon 30 обеспечивает бесперебойную связь. Axon 30 имеет функцию 5G super antenna 3.1, оснащенную «антиблокировочной» антенной системой и сдвоенной антенной Wi-Fi. Независимо от того, держится ли камера вертикально или горизонтально, она может предотвращать блокирование антенны руками и повышать возможности передачи сигналов на 100%. Уникальный алгоритм распознавания сетей может помочь телефону рациональным образом идентифицировать лучшую сеть и реализовать бесперебойное переключение и интеллектуальное ускорение каналов 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2 для обеспечения быстрого и стабильного интернет-взаимодействия на протяжении всего времени.

Элегантный дизайн и устойчивое электропитание

Модель ZTE Axon 30 имеет сверхтонкую конструкцию корпуса и весит 189 г при толщине всего 7,8 мм. Это сочетается с ультраузким безелем, двойной поясной линией и динамичным оптимизированным эстетическим дизайном, что обеспечивает авангардный вид всего устройства в соответствии с современными тенденциями эстетики.

Новая камера, расположенная на тыльной стороне устройства, имеет легендарный дизайн LABEL за счет создания уникального ярлыка технологии слияния изображений. Тыльная сторона корпуса выполнена из композиционного полимера с объемным армирующим наполнителем трехмерного композитного полимерного материала с яркой наложенной наноуровневой текстурой. Его иллюзионный голографический эффект может привнести богатую игру света и тени с поразительной красотой оттенков. Новое устройство имеет два варианта цветового исполнения на выбор пользователей: черный и аква — что дает им уникальную возможность удовлетворить свои предпочтения.

Модель ZTE Axon 30 также оснащается аккумулятором емкостью 4200 мА·ч и устройством быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Система тройного «ледяного» охлаждения, состоящая из большой пластины жидкостного охлаждения, выдерживающей высокую мощность термопасты и графенового композитного материала на основе меди, может гарантировать неизменно высокую производительность.

В плане научно-технического прогресса ZTE Axon 30 непрерывно осваивает технологию подэкранных камер. Новая стадия обеспечения устойчивости качества продукции компании доставит покупателям новые впечатления, находящиеся за гранью их воображения. Версии моделей и информация о ценах будут добавляться по мере выхода обновлений.

В ближайшее время появится глобальная версия официального сайта ZTE .

Информация о ZTE Corporation

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологий для потребителей, операторов, компаний и клиентов из государственного сектора. Компания стремится обеспечивать клиентов универсальными и комплексными инновационными разработками, обеспечивающими превосходство и выгоды по мере сближения телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания ZTE , акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций H : 0763. HK / код акций A : 000063. SZ ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

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