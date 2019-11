ZTE wint Best Industry Innovation Application Award tijdens de PT Expo China 2019 dankzij ZTE 5G Module ZM9000

SHENZHEN, China, 2 november 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat het tijdens de PT Expo China 2019, de Best Industry Innovation Application Award gewonnen heeft dankzij de ZTE 5G Module ZM9000. De ZTE 5G Module ZM9000 zal de ontwikkeling van de hele 4K UHD-sector naar 5G bevorderen door het uitzenden van een live video met behulp van een gloednieuwe 5G+4K-methode.

Ondersteund door het second generation Snapdragon X55 5G Modem-RF-systeem, ondersteunt de ZTE 5G Module ZM9000 zowel NS- als SA-netwerken. Het dekt de 4G / 5G-frequentiebanden van de drie grootste Chinese aanbieders. Dit apparaat maakt gebruik van de M.2-inkapselingstechnologie en beschikt over een plug-and-play-functie in het standaardformaat van 30 x 52 x 3.6 mm. Dit product kan snel aangepast worden voor een verscheidenheid aan industriële producten, inclusief beveiligingscamera's, 5G 8K tv's, en HD-conferentieterminals.

Daarnaast, beschikt de ZTE 5G Module ZM9000 over een ultra-laag standby-stroomverbruik en een overvloed aan interfaces. ZTE is van plan om de 5G Module ZM9000 in december 2019 commercieel op de markt te brengen. Het zal op grote schaal worden toegepast op het gebied van intelligente productie, waaronder autonoom autorijden, afstandsbediening, robot preventief onderhoud, HD-camera's, industriële gateways, en olie-exploratie.

ZTE doet pionierswerk in het verbeteren van 5G-applicaties van individuele, familie, HD live-uitzendingen tot meerdere scenario's, door middel van de introductie en het commerciële gebruik van gediversifieerde 5G-eindapparatuur, zoals de ZTE Axon 10 Pro 5G, ZTE 5G Indoor Router MC801 en ZTE 5G Module ZM9000.

ZTE heeft meer dan 30 5G geserialiseerde oplossingen samengesteld en meer dan 50 demonstratieprojecten in bijna 20 verschillende sectoren geïmplementeerd, inclusief industrieel internet, big video, Internet der Voertuigen, media, energie, openbare veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, milieubescherming en transport. Door strategische samenwerking met meer dan 300 industriële klanten, heeft ZTE gezamenlijk servicetoepassingen geïmplementeerd en samen met meer dan 200 toonaangevende productaanbieders heeft ZTE 5G-gebaseerde oplossingen geïntroduceerd die gericht zijn op een verscheidenheid aan industrieën.

ZTE is een aanbieder van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en enterprise technologie-oplossingen voor consumenten, vervoerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie, is het bedrijf toegewijd aan het bieden van geïntegreerde end-to-end innovaties om klanten excellentie en waarde te leveren terwijl de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), en ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 verschillende landen.

Tot op heden heeft ZTE 35 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke 5G-markten zoals Europa, de Aziatisch-Pacifische regio, het Midden-Oosten en Afrika (MEA). ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen.

Contactpersonen media:

Margrete Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775207

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation