SHENZHEN, China, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor het mobiele internet, is vandaag beloond met twee prijzen, met name, Emerging Edge Product voor zijn Common Edge Full-Scenario MEC-product, en New Service Innovation voor een 'remote driving'-dienst op het Layer123 World Congress 2020.

Het Common Edge Full-Scenario MEC (Multi-service Edge Computing)-product helpt telecombedrijven om one-stop implementatie, zelfbevoorrading en vereenvoudigde O&M te verwezenlijken, waardoor alomtegenwoordige edge computing mogelijk wordt.

Voor ruimtes met toegangssystemen maakt het product gebruik van de eerste IT-gebaseerde BBU en OLT in de sector en voorziet het de MEC van computer-, opslag- en netwerkcapaciteit via ingebouwde borden die voldoen aan de end-to-end ultra-lage latentievereisten van de gebruikers. Daarnaast onderscheidt het product zich door een 'single-shelf' netwerk en een nulvoetafdruk.

Voor ruimtes met randapparatuur en bedrijfscampussen levert het product een alles-in-één MEC-server en een alles-in-één MEC-kast. De software en hardware zijn in de fabriek vooraf geïntegreerd voor out-of-the-box levering en geen onderhoud aan de rand. Het product beschikt over een flexibele locatiekeuze en een vereenvoudigde O&M en kan snel ingezet worden.

Voor ruimtes met kernapparatuur in de steden wordt de MEC ingezet in de vorm van IT-cloudification. De dual-core motor van OpenStack en Kubernetes is diep geïntegreerd om MEC-diensten te leveren met gediversifieerde middelen. Bovendien heeft ZTE de Cloud Native-technologie geïntroduceerd in de MEC en toepassingen van derden. Zo kunnen bestaande internetapplicaties naadloos gemigreerd worden naar de MEC om openbare clouddiensten met ultralage latentie aan te bieden.

Daarnaast heeft ZTE samengewerkt met China Unicom en Zhongtong Bus om een bekroonde 'remote driving'-dienst te ontwikkelen. Het is de eerste FMC-dienst (Fixed-Mobile Convergence) in de sector die het mogelijk maakt om van begin tot eind 5G op afstand te rijden op millisecond-niveau.

ZTE en het filiaal van China Unicom in Shandong hebben op innovatieve wijze 5G- en PON-technologieën (Passive Optical Network) gebruikt om een op FMC gebaseerd netwerk met hoge bandbreedte en lage latentie te bouwen.

Bovendien hebben ze MEC-functionaliteit ingezet op de Optical Line Terminal (OLT) in het Access Office (AO) om een lokale doorzending van servicegegevensstromen te realiseren en de latentie op servicepaden te minimaliseren.

De realtime videobackhaul-vertraging van het voertuig en de communicatievertraging tussen het elektrische systeem van de voertuigbesturing en het controlecentrum worden teruggebracht van 30 ms tot enkele milliseconden. Dit voldoet aan de eisen van intelligente transportsystemen voor sub-10 ms transmissievertraging.

Bovendien kan de innovatieve oplossing van ZTE die MEC-toepassingen in de OLT inbouwt MEC-functies realiseren en tegelijkertijd AO-middelen besparen, gecompliceerde AO-reconstructie vermijden en de uitrol van het netwerk vergemakkelijken.

