ZTE zal tijdens MWC2020 nieuwe 5G-apparaten demonstreren

SHENZHEN, China, 5 februari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat tijdens het Mobile World Congress 2020 een reeks nieuwe 5G-eindapparaten, inclusief de nieuwe generatie 5G-smartphone, de ZTE Axon, gediversifieerde 5G MBB-producten zoals 5G CPE, 5G Module zullen worden gedemonstreerd. Daarnaast zal ZTE het nieuwste ZTE Blade-product introduceren alsook andere toonaangevende technologieën, die consumenten een vooruitzicht van een slimmer en verbonden leven geven in het 5G-tijdperk.

ZTE introduceerde haar eerste belangrijke 5G-smartphone, de ZTE Axon 10 Pro, tijdens MWC2019 en voltooide het commerciële gebruik en de levering van de eerste 5G-smartphone in meer dan 10 landen over de hele wereld in 2019. Deze smartphone wordt ook gezien als de eerst beschikbare 5G-smartphone in Noord-Europa, het Midden-Oosten en China. Daarnaast heeft ZTE met meer dan 20 operators over de hele wereld samengewerkt aan 5G-eindapparaten.

In 2020 introduceert ZTE wereldwijd bijna 10 5G-handsets en in totaal 15 of meer 5G-eindapparaten. In China zal ZTE zich focussen op 5G-producten waaronder diverse producten tussen RMB 1000 en RMB 3000 die in 2020 verkrijgbaar zullen zijn.

Met het thema 'Towards 5G Business Success' streeft ZTE ernaar haar uitstekende prestaties in 5G-innovaties en end-to-end 5G-oplossingen te demonstreren vanuit de twee dimensies '5G Networking Practice' en '5G Business Exploration'. Bezoek ZTE tijdens het Mobile World Congress 2020 in 3F30, hal 3, FIRA GRAN VIA, 24-27 februari.

Tot nu toe heeft ZTE 35 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.

Voor media-aanvragen:

Margrete Ma

+86-755-26775189/13641437743

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation