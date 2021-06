Zu seinem 12. Firmenjubiläum verlegt Queclink seinen Hauptsitz

Nach dem rasanten Wachstum der letzten 12 Jahre ist Queclink jetzt besser aufgestellt, um seine Aktivitäten und Angebote voranzubringen. „Wir haben das Hongqiao CBD als Standort für unser neues Büro ausgewählt, nachdem wir das Geschäftsökosystem, die Lebensqualität für unsere Mitarbeiter und die internationalen Verbindungen sorgfältig ausgewertet haben", sagt Adam Liao, CEO von Queclink. „Das CBD beherbergt einen internationalen Flughafen und einen Hochgeschwindigkeits-Bahnhof, so dass wir nur 10 Autominuten von einer Verbindung zu unseren Kunden im In- und Ausland entfernt sind."

Das CBD ist Kerngebiet eines Wirtschaftsentwicklungsplans auf nationaler Ebene und erzielte im Jahr 2020 Gesamtumsätze von 350 Milliarden US-Dollar. „Wir freuen uns, Teil dieser großen Vitalität und dieses Potenzials zu sein. Sicherlich schafft dies weitere Möglichkeiten für die regionale und grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit für Queclink", fügt Liao hinzu.

Der neue Hauptsitz von Queclink erstreckt sich über eine Fläche von 6.000 Quadratmetern auf fünf Etagen. „Wir haben die Innovation in den Mittelpunkt gestellt und insbesondere den Laborbereich und die Gerätschaften erheblich aufgerüstet", sagt Alejandro Patino, VP Global Sales bei Queclink. „Unser Forschungs- und Entwicklungsteam ist jetzt besser ausgestattet und verfügt über modernste Testumgebungen und -geräte, beispielsweise über eine echofreie Mikrowellenkammer in voller Größe, Testgeräte für die 5G-Mobilfunkkommunikation und eine OTA-Dunkelkammer auf Vorzertifizierungsebene. Wir können jetzt eine komplette 3G-, 4G- und 5G-Testumgebung bereitstellen, um die aktuellen und zukünftigen Produktentwicklungs- und Testanforderungen unserer Kunden vollständig zu unterstützen." Die erweiterte Bürofläche ermöglicht auch ein besseres Wohlbefinden der Mitarbeiter, mit zusätzlicher Infrastruktur wie einer Cafeteria, einem Fitnessraum, Lounge und Dachgarten.

Mit der Ankündigung der Verlegung des Hauptsitzes und der kürzlichen Eröffnung neuer Büros in den USA, Europa und LatAm setzt Queclink seine internationale Expansion fort. „Dies sind weitere Bestätigungen für die Widerstandsfähigkeit und Zuversicht von Queclink trotz der Herausforderungen durch die Pandemie und den globalen Komponentenmangel", fügt Patino hinzu. „Queclink verfügt über die finanziellen und personellen Ressourcen, um unseren Kunden zu helfen, diese unsicheren Zeiten erfolgreich zu meistern. Jetzt, wo wir noch enger mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, ist Queclink bestens positioniert, um weiterhin qualitativ hochwertige Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu liefern."

Informationen zu Queclink

Unter dem Motto „Driving Smarter IoT" ist Queclink seit 2009 im Geschäft.

Queclink ist ein reiner IoT-Hardware-Designer und -Hersteller, der mit vielen bekannten Industrie- und Verbraucherunternehmen zusammenarbeitet, um innovative IoT-Lösungen auf den Markt zu bringen. Die Kunden des Unternehmens sind in den Geschäftsbereichen Transport, Asset und Mobility, in der intelligenten Vernetzung und in der Landwirtschaft tätig. Queclink hat bereits 35 Millionen IoT-Produkte in über 140 Länder geliefert und inspiriert seine Kunden weltweit zur Ausweitung ihrer datengesteuerten Lösungen.

