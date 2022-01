Zuddl levanta US$ 13,35 milhões em financiamento de Série A liderada pela Alpha Wave Incubation e Qualcomm Ventures

"O crescimento da Zuddl pode ser atribuído à necessidade das empresas por maior personalização e controle para seus eventos virtuais e híbridos. A maioria de nossos clientes são empresas globais com equipes remotas, que têm casos de uso complexos que ajudamos a resolver de um modo simples, ao mesmo tempo mantendo a faceta da marca", disse Bharath Varma, CEO e cofundador da Zuddl. "O engajamento dos participantes é um pilar crítico de qualquer evento presencial ou virtual. Com a Zuddl, estamos alavancando nossa experiência em realizar eventos presenciais e usar a tecnologia para lidar com o engajamento e o ROI do evento. Enquanto o mundo retorna lentamente à normalidade, a Zuddl ajuda as empresas a reativarem a complexidade de eventos virtuais e híbridos e a se concentrarem em seu núcleo."

Espera-se que o espaço de mercado de eventos virtuais cresça cerca de 24% CAGR nos próximos anos de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Grand View Research. De acordo com a pesquisa do LinkedIn, os profissionais de marketing de eventos antecipam que mais de 65% dos eventos no futuro próximo deverão ser virtuais ou híbridos.

A diferenciação da Zuddl resulta de sua capacidade de oferecer um alto nível de personalização de eventos e forte engajamento dos participantes. Os organizadores de eventos podem personalizar todos os detalhes do evento rapidamente e por conta própria. A Zuddl traz o engajamento dos participantes usando a tecnologia para impulsionar a rede orientada por interesses e implementar a gamificação com base em ações do usuário.

"Depois de terem sido levados a seguir a rota de eventos virtuais durante a pandemia, as empresas agora estão descobrindo as vantagens dos eventos híbridos. A Zuddl, por meio de seu modelo que prioriza o híbrido, está enfrentando um conjunto único de problemas para eventos corporativos - trazer personalização, controle e engajamento para eventos virtuais e híbridos, sem quaisquer complicações para os organizadores do evento. O que funciona como uma vantagem de Zuddl é o fato de ser do setor de eventos e entender muito bem as realidades na prática", disse Anirudh Singh, diretor geral da Alpha Wave Incubation.

"A plataforma de eventos híbridos da Zuddl ajuda as empresas a personalizar e gerenciar facilmente eventos com maior engajamento", disse Varsha Tagare, diretora sênior da Qualcomm Technologies, Inc., e diretora administrativa da Qualcomm Ventures. "Esperamos apoiar a sua jornada para habilitar novas aplicações e experiências imersivas para o setor de eventos, usando XR, IA e 5G."

"Ficamos entusiasmados com a visão, a sólida experiência e a velocidade de execução da equipe fundadora da Zuddl. Bharath e Vedha compõem uma equipe fundadora bem equilibrada e excepcionalmente talentosa. Seu profundo conhecimento das necessidades dos organizadores de eventos, palestrantes, patrocinadores e, acima de tudo, dos participantes, juntamente com seu pensamento inicial no produto fez com que a Zuddl se destacasse em um mercado altamente concorrido", acrescentou Manu Rikhye, sócio da GrowX Venture.

Sobre a Zuddl:

A Zuddl é uma plataforma de eventos virtuais e híbridos all-inclusive, que ajuda as empresas a projetarem experiências de marca imersivas. Grandes organizações em todo o mundo, como Google, Dicks Sporting Goods, Microsoft, Kellogg's e Grant Thornton confiam na Zuddl para organizar seus eventos virtuais. Para mais informações, acesse www.zuddl.com

Sobre a Alpha Wave Incubation

Alpha Wave Incubation (AWI) é um fundo de risco de US$ 300 milhões, com respaldo da plataforma de risco da ADQ, DisruptAD, e administrado pela Falcon Edge Capital. A AWI tem uma equipe dedicada em Londres, Bangalore e Abu Dhabi. O fundo investe em start-ups inovadoras e em estágio inicial de tecnologia na Índia e no Sudeste Asiático. Além de oferecer aos fundadores excelentes capital em estágio inicial, a AWI oferece acesso a um conjunto incomparável de mecanismos de suporte para a consolidação de negócios, ao mesmo tempo em que ajuda as empresas a expandir globalmente e abrir novos mercados na região do GCC/MENA e além.

Sobre a DisruptAD

DisruptAD, a plataforma financeira da ADQ, foi lançada para acelerar o futuro da inovação. A plataforma oferece oportunidades produtivas de incubação, investimento e escalonamento comercial para start-ups tecnológicas em uma infraestrutura de última geração para uma era de liderança digital. O objetivo do DisruptAD é promover a P&D e liberar o potencial do ecossistema inovador e empreendedor dos Emirados Árabes Unidos por meio de talentos tecnológicos altamente qualificados.

DisruptAD está atraindo e criando uma comunidade próspera de fundadores, gerentes de fundos, incubadoras e aceleradores para construir, apoiar e ampliar as tecnologias disruptivas de Abu Dhabi.

Sobre a Falcon Edge Capital

A Falcon Edge Capital é uma gestora global de ativos alternativos diversificada, cofundada em 2012 por Rick Gerson, Navroz D. Udwadia e Ryan Khoury. A Falcon Edge gerencia aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos em mercados públicos e privados. A Falcon Edge tem escritórios em Nova York, Londres e Bangalore. A empresa oferece uma variedade de produtos e estratégias de investimento que abrangem uma série de classes de ativos, temas e geografias.

Sobre a Qualcomm Ventures

A Qualcomm Ventures, que atua por meio da Qualcomm Ventures LLC ou suas entidades afiliadas, desde 2000, vem fazendo investimentos estratégicos em empresas de tecnologia que têm o potencial de transformar drasticamente nosso mundo. Como uma investidora global, buscamos ajudar os empreendedores a construir empresas revolucionárias que remodelam o mundo ao nosso redor. Para mais informações, acesse: www.qualcommventures.com.

