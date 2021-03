Zufriedenere Kunden: Colt DCS entscheidet sich für UPS von Huawei

SHENZHEN, China, 19. März 2021 /PRNewswire/ -- 500 Millionen Status-Updates, 300 Milliarden E-Mails und 5 Milliarden Suchanfragen weisen auf die Wahrheit hin: Das Zeitalter der großen Daten ist bereits da. Rechenzentren sind natürlich das Herzstück der digitalen Aktivitäten und heute wichtiger denn je - einfach gesagt, die Cloud hängt von ihnen ab. Daher werden Anbieter, die Rechenzentrumsanlagen entwerfen, bauen und betreiben, oft als „Herzstück" der digitalen Revolution betrachtet.

Colt DCS: Fokussierung auf das Kundenerlebnis

Colt Data Centre Services (Colt DCS) ist ein multinationaler Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumslösungen mit zahlreichen Standorten in Europa und Asien-Pazifik (APAC).

Mit über 25 Jahren Branchenerfahrung ist Colt DCS seit langem ein zuverlässiger Partner für einige der weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen.

Die in einigen der größten Metropolen der Welt errichteten Hyperscale-Standorte von Colt DCS sind perfekt gelegen, um die Konnektivitätsanforderungen der Kunden zu ergänzen und zu unterstützen - vom Zugang zu anderen hochgradig vernetzten Rechenzentren in unmittelbarer Nähe über die Bereitstellung von Routen zu verfügbaren wichtigen Colocations bis hin zum Zugang zu verschiedenen Glasfaserrouten für die allerbesten Glasfaserverbindungen.

Colt DCS ist zu 100 % Carrier-, Cloud- und Internet-Exchange-neutral, wodurch Kunden von einer besseren Kosteneffizienz, verbesserter Redundanz, optimaler Betriebszeit und bei Bedarf verfügbarem Multi-Cloud-Zugang profitieren.

Mit der Fähigkeit, große Kapazitäts- und Leistungsanforderungen zu erfüllen, haben Kunden von Colt DCS die Freiheit, ihre IT-Infrastruktur nach oben oder unten zu skalieren, wenn sich ihre Anforderungen an die Informationstechnologie (IT) mit der Nachfrage entwickeln.

Colt DCS ist bestrebt, auch in ökologischer und sozialer Hinsicht verantwortungsbewusst zu handeln. So werden viele seiner Hyperscale-Rechenzentren, wo immer möglich, mit erneuerbaren Energien betrieben, was wiederum den Kunden die kosteneffizientesten und zuverlässigsten Angebote bietet, aber auch ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützt.

Mit dem Angebot eines Komplettpakets - von der Beratung, dem Design und dem Bau bis hin zum Betrieb und dem Servicemanagement nach dem Projekt - hat Colt DCS die Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber zu sein.

Huawei: Ein starker Partner von Colt DCS

Huawei, ein ähnlich kundenorientiertes multinationales Unternehmen, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Rechenzentrumseinrichtungen. Im Jahr 2017 kooperierte Colt DCS erstmals mit Huawei in dessen Rechenzentrum in Nordlondon. Seitdem hat Colt DCS eine starke Partnerschaft mit Huawei aufgebaut, die eine Zusammenarbeit bei einer Reihe von Rechenzentrumsprojekten in Großbritannien, Japan, den Niederlanden und der Schweiz ermöglicht. Bei diesen Projekten wurden die Produkte der UPS5000-Serie von Huawei zusammen mit anderen Lösungen von Colt DCS-Partnern eingesetzt, um gemeinsam fast 100 MVA zu liefern.

Die modulare unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von Huawei ist stabil, effizient und zuverlässig, was eine pünktliche Projektlieferung gewährleistet. Darüber hinaus werden der Betrieb und die Wartung (O&M) vereinfacht, da nur noch der Online-Austausch von fehlerhaften Modulen erforderlich ist, was in Zeiten der COVID-19-Pandemie sehr wichtig ist, wenn es darum geht, den physischen Kontakt zu reduzieren. Integriert in seine USV-Lösungen verfügt Huawei über viele innovative Produkte, wie z. B. intelligente Lithium-Ionen-Batterien, Temperaturregelung und Managementsysteme, die auch den Kunden einen größeren Nutzen bringen können.

Ausblick in die Zukunft

Angesichts des weltweiten Wachstums von datengesteuerten Technologien, mobilem Datenverkehr und Cloud Computing entwickelt Colt DCS seine Hyperscale-Rechenzentrumslösungen in Europa und APAC weiter.

Bei der Erfüllung der Kapazitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen seiner Hyperscale-Rechenzentrumskunden wird das Unternehmen weiterhin mit mehreren Partnern, darunter Huawei, zusammenarbeiten, um seinen kundenzentrierten Fokus weiter zu verfolgen und mehr Wert für die Endbenutzer zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/isp/2021/colt-dcs-huawei-ups

