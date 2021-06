Zukunft schreiben: 4 Straßenkunst-Legenden in der 2B Art & Toys Gallery

PALMA DE MALLORCA, Spanien, 4. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die große Eröffnung der Gruppenausstellung mit dem Titel „Cross the Line" findet am 11., 12. und 13. Juni in der 2B Art & Toys Gallery statt. In dieser einmaligen Show arbeiten vier international anerkannte Straßenkünstler zum ersten Mal zusammen.