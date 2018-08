ZUL DIGITAL lança aplicativo oficial para estacionamento rotativo de Fortaleza

FORTALEZA, Brasil, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Fortaleza entra para o rol das grandes capitais com Cartão Azul Digital (CAD) para uso das vagas de Zona Azul, estacionamento rotativo da cidade. Para comprá-lo, a ZUL DIGITAL, empresa líder no segmento em São Paulo, lança hoje o aplicativo oficial homologado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) com mais 06 empresas autorizadas. Dentre as facilidades, o app mostra a geolocalização que indica onde existem vagas próximas disponíveis, quantidade de créditos comprados, tempo restante de estacionamento pago e ainda emite notificações para o usuário avisando que o tempo do cartão está próximo do fim, dando a oportunidade para fazer a renovação à distância. Uma maneira confortável, segura e eficiente de ativar o Cartão Azul Digital. A confirmação do pagamento em tempo real permite que a fiscalização digital realizada pelos agentes da AMC verifique na mesma hora que o veículo efetuou o devido pagamento da tarifa.